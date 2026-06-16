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[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc

Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.

Thiên Trang (th)
Thị trường TV tại Nga đang trải qua giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu TV giá rẻ thay vì những sản phẩm cao cấp từng rất được ưa chuộng trước đây. Theo số liệu từ GS Group, lượng TV tiêu thụ tại Nga trong 9 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 5,4 triệu chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá bán liên tục tăng và sức mua của người dân suy giảm.
Thị trường TV tại Nga đang trải qua giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu TV giá rẻ thay vì những sản phẩm cao cấp từng rất được ưa chuộng trước đây. Theo số liệu từ GS Group, lượng TV tiêu thụ tại Nga trong 9 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 5,4 triệu chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá bán liên tục tăng và sức mua của người dân suy giảm.
Xu hướng thắt chặt chi tiêu đã khiến người Nga trở nên thực dụng hơn khi lựa chọn thiết bị điện tử gia đình, đặc biệt là TV, với tiêu chí hàng đầu là giá thành hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí. Trước nhu cầu đó, các nhà sản xuất đã nhanh chóng tung ra nhiều mẫu Smart TV giá rẻ, tích hợp đầy đủ tính năng hiện đại nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dòng sản phẩm cao cấp.
Xu hướng thắt chặt chi tiêu đã khiến người Nga trở nên thực dụng hơn khi lựa chọn thiết bị điện tử gia đình, đặc biệt là TV, với tiêu chí hàng đầu là giá thành hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí. Trước nhu cầu đó, các nhà sản xuất đã nhanh chóng tung ra nhiều mẫu Smart TV giá rẻ, tích hợp đầy đủ tính năng hiện đại nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dòng sản phẩm cao cấp.
Đáng chú ý, các thương hiệu Trung Quốc đang trở thành lực lượng thống trị thị trường TV Nga khi liên tục chiếm những vị trí dẫn đầu về sản lượng bán ra. Haier hiện đứng đầu với 9% thị phần, tiếp theo là Xiaomi với 8%, TCL đạt 7% và Hisense nắm giữ 6%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các thương hiệu đến từ Trung Quốc đối với người tiêu dùng Nga. (Ảnh: Genk)
Đáng chú ý, các thương hiệu Trung Quốc đang trở thành lực lượng thống trị thị trường TV Nga khi liên tục chiếm những vị trí dẫn đầu về sản lượng bán ra. Haier hiện đứng đầu với 9% thị phần, tiếp theo là Xiaomi với 8%, TCL đạt 7% và Hisense nắm giữ 6%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các thương hiệu đến từ Trung Quốc đối với người tiêu dùng Nga. (Ảnh: Genk)
Trong khi đó, LG và Samsung, hai tên tuổi từng chi phối thị trường TV Nga trong nhiều năm, hiện chỉ còn giữ lần lượt 5% và 6% thị phần tính theo số lượng thiết bị bán ra. Sự suy giảm này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm của người dân Nga, khi yếu tố giá cả đang được đặt lên trên thương hiệu.
Trong khi đó, LG và Samsung, hai tên tuổi từng chi phối thị trường TV Nga trong nhiều năm, hiện chỉ còn giữ lần lượt 5% và 6% thị phần tính theo số lượng thiết bị bán ra. Sự suy giảm này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm của người dân Nga, khi yếu tố giá cả đang được đặt lên trên thương hiệu.
Không chỉ các hãng Trung Quốc, những dòng TV mang thương hiệu riêng của các doanh nghiệp và nhà bán lẻ Nga cũng đang phát triển mạnh. Các sản phẩm do Yandex, Sberbank, Ozon, DNS hay M.Video-Eldorado phát triển hiện chiếm tổng cộng 18% thị phần, tạo nên sức ép cạnh tranh đáng kể đối với các thương hiệu quốc tế.
Không chỉ các hãng Trung Quốc, những dòng TV mang thương hiệu riêng của các doanh nghiệp và nhà bán lẻ Nga cũng đang phát triển mạnh. Các sản phẩm do Yandex, Sberbank, Ozon, DNS hay M.Video-Eldorado phát triển hiện chiếm tổng cộng 18% thị phần, tạo nên sức ép cạnh tranh đáng kể đối với các thương hiệu quốc tế.
Một điểm đáng chú ý khác là người Nga đang có xu hướng lựa chọn TV màn hình nhỏ thay vì các mẫu kích thước lớn vốn phổ biến tại nhiều thị trường khác. Trong năm 2024, nhóm TV từ 32 đến 43 inch chiếm tới 57% tổng lượng máy bán ra, trong khi các mẫu dưới 32 inch cũng đóng góp thêm 12% thị phần.
Một điểm đáng chú ý khác là người Nga đang có xu hướng lựa chọn TV màn hình nhỏ thay vì các mẫu kích thước lớn vốn phổ biến tại nhiều thị trường khác. Trong năm 2024, nhóm TV từ 32 đến 43 inch chiếm tới 57% tổng lượng máy bán ra, trong khi các mẫu dưới 32 inch cũng đóng góp thêm 12% thị phần.
Việc ưa chuộng TV màn hình nhỏ được cho là xuất phát từ mức giá dễ tiếp cận, khả năng hiển thị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim và giải trí nhờ độ phân giải Full HD hoặc 4K. Đồng thời, kích thước gọn gàng cũng phù hợp với đặc điểm nhà ở và căn hộ có diện tích không quá rộng của nhiều gia đình Nga hiện nay.
Việc ưa chuộng TV màn hình nhỏ được cho là xuất phát từ mức giá dễ tiếp cận, khả năng hiển thị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim và giải trí nhờ độ phân giải Full HD hoặc 4K. Đồng thời, kích thước gọn gàng cũng phù hợp với đặc điểm nhà ở và căn hộ có diện tích không quá rộng của nhiều gia đình Nga hiện nay.
Tính chung toàn thị trường, các dòng TV từ 43 inch trở xuống đang chiếm tới 69% thị phần, trong khi TV trên 65 inch chỉ đạt khoảng 8%. Điều này cho thấy người tiêu dùng Nga đang ưu tiên tính thực dụng, giá trị sử dụng và chi phí hợp lý hơn là chạy theo các mẫu TV màn hình lớn hay những thương hiệu đắt đỏ như trước.
Tính chung toàn thị trường, các dòng TV từ 43 inch trở xuống đang chiếm tới 69% thị phần, trong khi TV trên 65 inch chỉ đạt khoảng 8%. Điều này cho thấy người tiêu dùng Nga đang ưu tiên tính thực dụng, giá trị sử dụng và chi phí hợp lý hơn là chạy theo các mẫu TV màn hình lớn hay những thương hiệu đắt đỏ như trước.
Thiên Trang (th)
#TV Nga #Thị trường TV #Trung Quốc #LG #Samsung #Thương hiệu nội địa

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