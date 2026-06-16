[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc

Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.
Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.
RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.
Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.
Hyundai i20 2027 mới với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong.
Bose, Sony và Marshall đang sở hữu những mẫu tai nghe cao cấp có giá hàng triệu đồng nhưng vẫn được săn đón nhờ chất âm, chống ồn và trải nghiệm vượt trội.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát nên có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Làn sóng sa thải và chính sách visa siết chặt đang khiến nhiều chuyên gia AI gốc Ấn rời Mỹ, tạo nên cuộc dịch chuyển nhân tài công nghệ đáng chú ý.
Peugeot mới đây đã chính thức vén màn mẫu e-208 GTi 2026 mới – biến thể hot hatch hiệu năng cao thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Pháp.
Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.
Từ dự án sinh viên tại Harvard, Facebook đã trở thành hệ thống công nghệ khổng lồ vận hành hơn 3,4 tỷ người dùng với AI và hạ tầng dữ liệu đồ sộ.
Yamaha MT-07 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế streetfighter cùng các nâng cấp lớn về trang bị để đem tới cảm giác lái ấn tượng, kèm giá niêm yết rẻ hơn.
Trực thăng tấn công Z-21 được mệnh danh là ‘Apache Trung Quốc’ sở hữu 6 giá treo vũ khí, cảm biến hiện đại và công nghệ giảm hồng ngoại tiên tiến.
Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.
Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).
UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân tìm ra điểm đột phá, sự nghiệp phát triển và tích lũy được khối tài sản lớn.
Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.
Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.