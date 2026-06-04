Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Sự thật bất ngờ, Samsung đứng sau màn hình đỉnh nhất iPhone

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sự thật bất ngờ, Samsung đứng sau màn hình đỉnh nhất iPhone

Màn hình OLED trên iPhone là một trong những công nghệ hiển thị tốt nhất thế giới, nhưng ít ai biết Samsung mới là đối tác góp công lớn tạo nên tính năng này.

Thiên Trang (TH)
Mỗi khi nhắc đến iPhone, người dùng thường nghĩ ngay đến màn hình OLED sắc nét, công nghệ ProMotion 120Hz hay tính năng Always-On Display, nhưng phía sau những trải nghiệm hiển thị được đánh giá hàng đầu thế giới ấy lại có dấu ấn rất lớn từ Samsung - đối thủ lớn nhất của Apple trên thị trường smartphone.
Mỗi khi nhắc đến iPhone, người dùng thường nghĩ ngay đến màn hình OLED sắc nét, công nghệ ProMotion 120Hz hay tính năng Always-On Display, nhưng phía sau những trải nghiệm hiển thị được đánh giá hàng đầu thế giới ấy lại có dấu ấn rất lớn từ Samsung - đối thủ lớn nhất của Apple trên thị trường smartphone.
Dù Apple đã tự phát triển nhiều công nghệ cốt lõi như vi xử lý dòng A hay modem kết nối, hãng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các đối tác bên ngoài ở mảng màn hình, trong đó Samsung Display nhiều năm qua luôn là nhà cung cấp OLED lớn nhất cho các thế hệ iPhone cao cấp.
Dù Apple đã tự phát triển nhiều công nghệ cốt lõi như vi xử lý dòng A hay modem kết nối, hãng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các đối tác bên ngoài ở mảng màn hình, trong đó Samsung Display nhiều năm qua luôn là nhà cung cấp OLED lớn nhất cho các thế hệ iPhone cao cấp.
Mối quan hệ tưởng chừng nghịch lý này thực chất lại là một phần trong chiến lược kinh doanh lâu đời của Apple, khi hãng luôn lựa chọn những công nghệ tốt nhất trên thị trường để phục vụ sản phẩm của mình, bất kể đó là công nghệ đến từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay không.
Mối quan hệ tưởng chừng nghịch lý này thực chất lại là một phần trong chiến lược kinh doanh lâu đời của Apple, khi hãng luôn lựa chọn những công nghệ tốt nhất trên thị trường để phục vụ sản phẩm của mình, bất kể đó là công nghệ đến từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay không.
Cột mốc quan trọng nhất diễn ra vào năm 2017 khi Apple ra mắt iPhone X, chiếc iPhone đầu tiên sử dụng màn hình OLED, và thời điểm đó Samsung Display gần như là doanh nghiệp duy nhất đủ khả năng sản xuất tấm nền OLED dẻo đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà Apple đặt ra.
Cột mốc quan trọng nhất diễn ra vào năm 2017 khi Apple ra mắt iPhone X, chiếc iPhone đầu tiên sử dụng màn hình OLED, và thời điểm đó Samsung Display gần như là doanh nghiệp duy nhất đủ khả năng sản xuất tấm nền OLED dẻo đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà Apple đặt ra.
Sau thành công của iPhone X, Apple tiếp tục mở rộng công nghệ OLED lên toàn bộ dòng sản phẩm từ iPhone 12, đồng thời từng bước đưa các tính năng cao cấp như ProMotion 120Hz, LTPO OLED hay Always-On Display đến với người dùng, tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn trong phân khúc smartphone cao cấp.
Sau thành công của iPhone X, Apple tiếp tục mở rộng công nghệ OLED lên toàn bộ dòng sản phẩm từ iPhone 12, đồng thời từng bước đưa các tính năng cao cấp như ProMotion 120Hz, LTPO OLED hay Always-On Display đến với người dùng, tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn trong phân khúc smartphone cao cấp.
Điều đáng chú ý là nhiều thời điểm Apple còn được Samsung Display ưu tiên cung cấp thế hệ vật liệu OLED mới nhất trước cả bộ phận Samsung Mobile, khiến một số mẫu iPhone sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến hơn những chiếc Galaxy flagship cùng thời điểm ra mắt.
Điều đáng chú ý là nhiều thời điểm Apple còn được Samsung Display ưu tiên cung cấp thế hệ vật liệu OLED mới nhất trước cả bộ phận Samsung Mobile, khiến một số mẫu iPhone sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến hơn những chiếc Galaxy flagship cùng thời điểm ra mắt.
Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, Samsung Display hiện vẫn nắm phần lớn đơn hàng OLED dành cho iPhone với hàng chục triệu tấm nền mỗi năm, mang về nguồn doanh thu khổng lồ và trở thành một trong những mối quan hệ hợp tác công nghệ có giá trị nhất ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng toàn cầu.
Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, Samsung Display hiện vẫn nắm phần lớn đơn hàng OLED dành cho iPhone với hàng chục triệu tấm nền mỗi năm, mang về nguồn doanh thu khổng lồ và trở thành một trong những mối quan hệ hợp tác công nghệ có giá trị nhất ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng toàn cầu.
Câu chuyện giữa Apple và Samsung cho thấy một thực tế thú vị của thế giới công nghệ hiện đại: các hãng có thể cạnh tranh quyết liệt trên thị trường smartphone, nhưng phía sau hậu trường họ vẫn hợp tác chặt chẽ để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, và nếu không có Samsung Display, nhiều tính năng màn hình được xem là “đỉnh cao” trên iPhone ngày nay có lẽ đã không thể xuất hiện sớm đến vậy.
Câu chuyện giữa Apple và Samsung cho thấy một thực tế thú vị của thế giới công nghệ hiện đại: các hãng có thể cạnh tranh quyết liệt trên thị trường smartphone, nhưng phía sau hậu trường họ vẫn hợp tác chặt chẽ để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, và nếu không có Samsung Display, nhiều tính năng màn hình được xem là “đỉnh cao” trên iPhone ngày nay có lẽ đã không thể xuất hiện sớm đến vậy.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#Samsung #iPhone #màn hình OLED #công nghệ #hợp tác #Apple

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT