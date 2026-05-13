Samsung rút TV, đồ gia dụng khỏi Trung Quốc vì áp lực lớn

Samsung chính thức dừng kinh doanh TV và thiết bị gia dụng tại Trung Quốc khi các thương hiệu nội địa tăng trưởng quá mạnh, nhưng smartphone vẫn được duy trì.

Thiên Trang (TH)
Samsung vừa gây chú ý khi quyết định dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh TV và thiết bị gia dụng tại thị trường Trung Quốc đại lục, đánh dấu bước lùi lớn của hãng điện tử Hàn Quốc tại quốc gia đông dân nhất thế giới sau nhiều năm chật vật cạnh tranh.
Theo thông báo từ Samsung, nguyên nhân chính đến từ việc “điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng”, trong bối cảnh các thương hiệu điện tử Trung Quốc như Xiaomi, Hisense, TCL hay Haier liên tục mở rộng thị phần bằng chiến lược giá rẻ, đổi mới sản phẩm nhanh và hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện.
Các sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt rút lui này bao gồm TV, màn hình, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, điều hòa, máy hút bụi và máy lọc không khí, trong khi các dịch vụ bảo hành, sửa chữa và hỗ trợ khách hàng hiện tại vẫn tiếp tục được duy trì bình thường.
Dù rời khỏi mảng điện tử tiêu dùng tại Trung Quốc, Samsung vẫn giữ hoạt động bán smartphone, tuy nhiên đây cũng không còn là “mảnh đất màu mỡ” như giai đoạn đầu thập niên 2010 khi hãng từng nắm gần 20% thị phần smartphone tại quốc gia này trước khi tụt xuống dưới 1% như hiện nay.
Giới phân tích cho rằng sự thất thế của Samsung phản ánh rõ tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của ngành công nghệ Trung Quốc, nơi các hãng nội địa không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn sở hữu khả năng tự phát triển chip, màn hình, AI và phần mềm cực kỳ nhanh chóng.
Trong nhiều năm gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc cũng có xu hướng ưu tiên sản phẩm nội địa nhiều hơn, đặc biệt ở các lĩnh vực TV và thiết bị gia dụng, khiến các thương hiệu nước ngoài gặp khó khăn lớn trong việc duy trì doanh số và lợi nhuận.
Đáng chú ý, Samsung không rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc vì các nhà máy sản xuất của hãng tại đây vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, cho thấy Trung Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn Hàn Quốc.
Ở chiều ngược lại, Samsung hiện đang tăng tốc mạnh ở lĩnh vực bán dẫn và AI khi mảng chip nhớ hiệu suất cao bùng nổ doanh thu nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu, với riêng mảng bán dẫn đóng góp tới 61% tổng doanh thu của công ty trong quý đầu năm 2026, trở thành “phao cứu sinh” quan trọng khi mảng điện tử tiêu dùng ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
