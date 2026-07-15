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[GALLERY] Mitsubishi Xforce hybrid chuẩn bán tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Xforce hybrid chuẩn bán tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.

Tâm Võ
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mới đây đã xác nhận thông tin mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên tại xứ vạn đảo thông qua một đoạn teaser mới, hé lộ hình bóng của một mẫu SUV mang phong cách đô thị.
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mới đây đã xác nhận thông tin mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên tại xứ vạn đảo thông qua một đoạn teaser mới, hé lộ hình bóng của một mẫu SUV mang phong cách đô thị.
Hãng xe Nhật Bản cho biết mẫu xe mới sắp ra mắt tại thị trường Indonesia được phát triển theo định hướng SUV đô thị, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ điện hóa và nhiều tính năng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Hãng xe Nhật Bản cho biết mẫu xe mới sắp ra mắt tại thị trường Indonesia được phát triển theo định hướng SUV đô thị, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ điện hóa và nhiều tính năng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Mitsubishi chưa công bố tên mẫu xe, song nhiều nguồn tin tại Indonesia cho rằng nhân vật chính nhiều khả năng là Mitsubishi Xforce HEV. Nhận định này xuất phát từ hình ảnh teaser cho thấy cụm đèn trước của xe có nhiều nét tương đồng với Xforce và Destinator.
Mitsubishi chưa công bố tên mẫu xe, song nhiều nguồn tin tại Indonesia cho rằng nhân vật chính nhiều khả năng là Mitsubishi Xforce HEV. Nhận định này xuất phát từ hình ảnh teaser cho thấy cụm đèn trước của xe có nhiều nét tương đồng với Xforce và Destinator.
Tuy nhiên, tỷ lệ thân xe và kích thước tổng thể dường như gần với Xforce hơn. Đáng chú ý, Mitsubishi đã chính thức ra mắt Xforce Hybrid tại thị trường Thái Lan từ tháng 3/2025, trong khi Destinator hiện chưa có phiên bản hybrid.
Tuy nhiên, tỷ lệ thân xe và kích thước tổng thể dường như gần với Xforce hơn. Đáng chú ý, Mitsubishi đã chính thức ra mắt Xforce Hybrid tại thị trường Thái Lan từ tháng 3/2025, trong khi Destinator hiện chưa có phiên bản hybrid.
Theo kế hoạch, mẫu xe mới sẽ được trưng bày lần đầu vào ngày 16/7 tại trung tâm thương mại Kota Kasablanka (Jakarta), đồng thời khách hàng cũng có cơ hội trải nghiệm lái thử trong thời gian diễn ra sự kiện.
Theo kế hoạch, mẫu xe mới sẽ được trưng bày lần đầu vào ngày 16/7 tại trung tâm thương mại Kota Kasablanka (Jakarta), đồng thời khách hàng cũng có cơ hội trải nghiệm lái thử trong thời gian diễn ra sự kiện.
Nếu đúng là Xforce HEV, mẫu SUV này có thể sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid đã được giới thiệu tại Thái Lan. Xe được trang bị động cơ xăng 1.6L mã 4A92 tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên MIVEC, cho công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm.
Nếu đúng là Xforce HEV, mẫu SUV này có thể sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid đã được giới thiệu tại Thái Lan. Xe được trang bị động cơ xăng 1.6L mã 4A92 tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên MIVEC, cho công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm.
Kết hợp với mô-tơ điện, hệ thống hybrid của mẫu xe SUV đô thị Mitsubishi Xforce Hybrid mới này đạt tổng công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.
Kết hợp với mô-tơ điện, hệ thống hybrid của mẫu xe SUV đô thị Mitsubishi Xforce Hybrid mới này đạt tổng công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.
Trước đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MMKSI Atsushi Kurita từng tiết lộ Mitsubishi sẽ bắt đầu sản xuất một mẫu xe hybrid tại Indonesia trong nửa đầu năm 2026 và bàn giao cho khách hàng từ nửa cuối năm.
Trước đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MMKSI Atsushi Kurita từng tiết lộ Mitsubishi sẽ bắt đầu sản xuất một mẫu xe hybrid tại Indonesia trong nửa đầu năm 2026 và bàn giao cho khách hàng từ nửa cuối năm.
Lãnh đạo Mitsubishi cũng xác nhận một trong hai mẫu xe hybrid đang được hãng phân phối tại Thái Lan – gồm Xpander Hybrid và Xforce Hybrid – sẽ được bán và lắp ráp ngay tại Indonesia.
Lãnh đạo Mitsubishi cũng xác nhận một trong hai mẫu xe hybrid đang được hãng phân phối tại Thái Lan – gồm Xpander Hybrid và Xforce Hybrid – sẽ được bán và lắp ráp ngay tại Indonesia.
Xforce HEV, mặc dù không phải là mẫu xe hybrid mạnh mẽ nhất trong phân khúc, nhưng với mức giá hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi và tính năng an toàn vượt trội... dự đoán, mẫu SUV này sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Xforce HEV, mặc dù không phải là mẫu xe hybrid mạnh mẽ nhất trong phân khúc, nhưng với mức giá hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi và tính năng an toàn vượt trội... dự đoán, mẫu SUV này sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Việc Xforce Hybrid chuẩn bị được bán và sản xuất tại Indonesia được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường Việt Nam. Bởi Xforce hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nên khả năng phiên bản hybrid gia nhập dải sản phẩm tại Việt Nam trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Việc Xforce Hybrid chuẩn bị được bán và sản xuất tại Indonesia được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường Việt Nam. Bởi Xforce hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nên khả năng phiên bản hybrid gia nhập dải sản phẩm tại Việt Nam trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Video: Giới thiệu All-New Mitsubishi XFORCE HEV.
Tâm Võ
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