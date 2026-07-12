[GALLERY] Tận thấy McLaren 788HS mới - mạnh 777 mã lực, giới hạn 200 chiếc

Hãng McLaren đã chính thức bổ sung 788HS vào danh mục sản phẩm như phiên bản đặc biệt cuối cùng được phát triển từ nền tảng của siêu xe 720S.
Hãng McLaren đã chính thức bổ sung 788HS vào danh mục sản phẩm như phiên bản đặc biệt cuối cùng được phát triển từ nền tảng của siêu xe 720S.
Sau gần 10 năm thua lỗ hàng tỷ USD, CXMT bất ngờ vươn lên thành nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ 4 thế giới.
Toyota vừa xác nhận sẽ lùi thời điểm bắt đầu sản xuất thế hệ mới của mẫu SUV Highlander thuần điện, dù mẫu xe này còn chưa chính thức ra mắt.
Honda vừa thông báo tạm ngừng nhận đặt cọc phiên bản City e RS Hatchback màu xám Urban Gray Pearl tại thị trường Thái do lượng đơn đặt hàng tích lũy quá lớn.
Yamaha vừa chính thức mở bán NVX 155 thuần điện (Aerox) tại thị trường Châu Á, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản thuần điện dành cho dòng xe tay ga Aerox.
Robot AI, thực tế hỗn hợp MR và trải nghiệm nhập vai giúp ngành trà Trung Quốc lột xác, biến thức uống nghìn năm tuổi thành ngành công nghiệp hàng trăm tỷ NDT.
Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 phiên bản mới tại Việt Nam được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.
LG chính thức giới thiệu bộ ba laptop gram AI 2026 với Dual AI, hợp kim Aerominum siêu nhẹ, hỗ trợ khóa máy, xóa dữ liệu từ xa và kết nối đa nền tảng.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.
Nhiều game thủ nhỏ tuổi đang truyền tay nhau các mẹo "lách luật" khi game siết xác minh độ tuổi, nhưng đằng sau tiếng cười là những rủi ro không nên xem nhẹ.
Chỉ chiếm chưa tới 5MB bộ nhớ, loạt ứng dụng Android này mang đến nhiều tính năng hữu ích như bảo mật, tối ưu hiệu năng và tiết kiệm dữ liệu.
Hệ thống SKORPION2 do Dynamit Nobel Defence của Đức sản xuất có thể phóng ra 400 quả mìn chống tăng lấp đầy 200 mét vuông trong 10 phút.
Roborock Qrevo 2 Pro mang hàng loạt công nghệ từng chỉ xuất hiện trên robot hút bụi cao cấp xuống phân khúc dễ tiếp cận, nâng trải nghiệm tự động hóa.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.
Robot vi phẫu của Trung Quốc vừa giúp bác sĩ thực hiện những ca mổ đầu tiên trên thế giới, mở ra bước ngoặt mới.
Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).
Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện
Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.
Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.
Không chỉ hút sữa, thế hệ máy hút sữa mới còn tích hợp công nghệ làm ấm, AI và thiết kế thông minh, giúp mẹ thoải mái hơn trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.