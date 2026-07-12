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[GALLERY] Tận thấy McLaren 788HS mới - mạnh 777 mã lực, giới hạn 200 chiếc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy McLaren 788HS mới - mạnh 777 mã lực, giới hạn 200 chiếc

Hãng McLaren đã chính thức bổ sung 788HS vào danh mục sản phẩm như phiên bản đặc biệt cuối cùng được phát triển từ nền tảng của siêu xe 720S.

Nguyễn Anh
McLaren 788HS được xem là dấu mốc khép lại hành trình của dòng siêu xe này trước khi hãng bước sang thế hệ kế nhiệm, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của chuỗi sản phẩm gồm 720S, 765LT và 750S.
McLaren 788HS được xem là dấu mốc khép lại hành trình của dòng siêu xe này trước khi hãng bước sang thế hệ kế nhiệm, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của chuỗi sản phẩm gồm 720S, 765LT và 750S.
Thay vì phát triển động cơ mới, McLaren tiếp tục sở hữu cỗ máy V8 tăng áp kép 4.0L quen thuộc nhưng tối ưu lại khả năng vận hành. Sau khi nâng cấp, động cơ sản sinh công suất 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Thay vì phát triển động cơ mới, McLaren tiếp tục sở hữu cỗ máy V8 tăng áp kép 4.0L quen thuộc nhưng tối ưu lại khả năng vận hành. Sau khi nâng cấp, động cơ sản sinh công suất 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Sức mạnh này giúp 788HS hoàn thành bài tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, đạt 200 km/h sau 7 giây và có tốc độ tối đa 330 km/h. Với những thông số trên, đây là biến thể sở hữu hiệu năng cao nhất từng được McLaren chế tạo dựa trên kiến trúc của 720S.
Sức mạnh này giúp 788HS hoàn thành bài tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, đạt 200 km/h sau 7 giây và có tốc độ tối đa 330 km/h. Với những thông số trên, đây là biến thể sở hữu hiệu năng cao nhất từng được McLaren chế tạo dựa trên kiến trúc của 720S.
Một trong những điểm đáng chú ý của 788HS là việc tập trung cắt giảm khối lượng nhằm nâng cao khả năng vận hành. Phiên bản Coupe có trọng lượng khô chỉ 1.265 kg, qua đó đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng 614 mã lực/tấn, cao nhất trong các mẫu xe cùng nền tảng.
Một trong những điểm đáng chú ý của 788HS là việc tập trung cắt giảm khối lượng nhằm nâng cao khả năng vận hành. Phiên bản Coupe có trọng lượng khô chỉ 1.265 kg, qua đó đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng 614 mã lực/tấn, cao nhất trong các mẫu xe cùng nền tảng.
Ngoài cấu hình tiêu chuẩn, hãng siêu xe McLaren còn cung cấp gói thân cho 788HS bằng sợi carbon nhằm tiếp tục giảm trọng lượng cho những khách hàng ưu tiên trải nghiệm trên đường đua.
Ngoài cấu hình tiêu chuẩn, hãng siêu xe McLaren còn cung cấp gói thân cho 788HS bằng sợi carbon nhằm tiếp tục giảm trọng lượng cho những khách hàng ưu tiên trải nghiệm trên đường đua.
So với các phiên bản trước, 788HS được thiết kế lại đáng kể ở hệ thống khí động học. Nhà sản xuất cho biết, lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 10% so với 765LT nhờ hàng loạt chi tiết mới.
So với các phiên bản trước, 788HS được thiết kế lại đáng kể ở hệ thống khí động học. Nhà sản xuất cho biết, lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 10% so với 765LT nhờ hàng loạt chi tiết mới.
Xe sở hữu bộ khuếch tán gió phía sau lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1, cản trước và cánh chia gió được thiết kế lại, kết hợp cánh gió sau chủ động có vị trí cao hơn.
Xe sở hữu bộ khuếch tán gió phía sau lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1, cản trước và cánh chia gió được thiết kế lại, kết hợp cánh gió sau chủ động có vị trí cao hơn.
Bên cạnh đó, hệ thống dẫn hướng không khí S-Duct trên nắp ca-pô cũng được tinh chỉnh để tối ưu luồng gió khi vận hành ở tốc độ cao.
Bên cạnh đó, hệ thống dẫn hướng không khí S-Duct trên nắp ca-pô cũng được tinh chỉnh để tối ưu luồng gió khi vận hành ở tốc độ cao.
788HS cũng là mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm này được trang bị bộ mâm rèn khóa tâm hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống phanh carbon-ceramic phát triển từ mẫu hypercar McLaren Senna.
788HS cũng là mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm này được trang bị bộ mâm rèn khóa tâm hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống phanh carbon-ceramic phát triển từ mẫu hypercar McLaren Senna.
Theo công bố, McLaren chỉ sản xuất 200 chiếc 788HS trên toàn cầu, trong đó có 100 xe Coupe và 100 xe Spider. Toàn bộ 200 chiếc sẽ được hoàn thiện bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO).
Theo công bố, McLaren chỉ sản xuất 200 chiếc 788HS trên toàn cầu, trong đó có 100 xe Coupe và 100 xe Spider. Toàn bộ 200 chiếc sẽ được hoàn thiện bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO).
Khách hàng có thể cá nhân hóa gần như mọi chi tiết trên xe, từ màu sơn ngoại thất, vật liệu nội thất cho đến các trang bị và điểm nhấn thiết kế, giúp mỗi chiếc 788HS mang cấu hình riêng biệt. Mức giá xe hiện chưa được công bố.
Khách hàng có thể cá nhân hóa gần như mọi chi tiết trên xe, từ màu sơn ngoại thất, vật liệu nội thất cho đến các trang bị và điểm nhấn thiết kế, giúp mỗi chiếc 788HS mang cấu hình riêng biệt. Mức giá xe hiện chưa được công bố.
Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 788HS bản giới hạn.
Nguyễn Anh
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