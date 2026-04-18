Top smartphone bền bỉ 5 năm không lo lỗi thời

Từ iPhone 17 Pro Max đến Galaxy S26 Ultra, loạt smartphone cao cấp đang trở thành khoản đầu tư dài hạn cho người dùng.

Xu hướng lựa chọn smartphone dùng lâu dài 5 năm đang ngày càng phổ biến khi người dùng ưu tiên độ bền, hiệu năng và hỗ trợ phần mềm thay vì nâng cấp liên tục mỗi năm.
Trong số đó, iPhone 17 Pro Max nổi bật với chip A19 Pro mạnh mẽ, dung lượng RAM 12 GB và pin lớn giúp duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều năm sử dụng.
Không chỉ mạnh về phần cứng, thiết bị này còn được trang bị kính Ceramic Shield thế hệ mới cùng chuẩn kháng nước IP68, đảm bảo độ bền cao trong điều kiện sử dụng thực tế.
Ở phía Android, Galaxy S26 Ultra là đối thủ đáng gờm khi sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED cao cấp và cam kết cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.
Điểm đáng chú ý là máy có thiết kế chắc chắn với khung Armor Aluminum và kính Gorilla Glass, cùng viên pin 5.000 mAh đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài hạn.
Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn, iPhone 17e là lựa chọn hợp lý khi vẫn dùng chip A19 mạnh mẽ và được đảm bảo cập nhật iOS trong nhiều năm.
Ngoài ra, các mẫu như Pixel 10 Pro XL hay Fairphone 6 cũng ghi điểm nhờ chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài và thiết kế hướng đến độ bền.
Nhìn chung, việc đầu tư vào smartphone cao cấp không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn mà còn giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài khi thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau nhiều năm sử dụng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
