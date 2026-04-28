Apple lên kế hoạch ra mắt 2 sản phẩm Ultra gồm iPhone và Macbook

Theo Macworld , Apple đã quyết định tung ra thị trường hai sản phẩm mới của mình trong năm tới với tên gọi "Ultra".

Tuệ Minh

Theo nguồn tin thân cận, báo cáo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ có tên gọi là "iPhone Ultra ". Thiết bị này sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

iPhone Ultra sẽ không được coi là một phần của dòng iPhone 18 , mặc dù ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điều này cũng tương tự như việc iPhone Air không được coi là một phần của dòng iPhone 17. Mặc dù Apple hy vọng sẽ bán ra iPhone Ultra cùng lúc với iPhone 18 Pro, nhưng có thể nó sẽ ra mắt muộn hơn vài tuần và với số lượng hạn chế hơn.

Những hình ảnh về iPhone Ultra đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Có tin đồn rằng Apple sẽ giới thiệu một trong những bản nâng cấp lớn nhất từ ​​trước đến nay cho dòng iPhone trong năm nay, với sự ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng.

Trong khi nhiều nhà báo gọi thiết bị này là “iPhone Fold”, Macworld đã nhận được thông tin xác nhận rằng Apple sẽ chọn thương hiệu “Ultra” cho mẫu iPhone mới của mình.

Theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch của Apple, công ty dường như đang quyết tâm mở rộng thương hiệu Ultra với chiếc iPhone cao cấp mới ra mắt vào mùa thu này. Hơn nữa, nguồn tin cho biết Apple cũng có khả năng sẽ mang thương hiệu Ultra đến cả dòng máy Mac.

Hơn nữa, Apple dường như đang lên kế hoạch ra mắt "MacBook Ultra" vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Thiết bị này sẽ có màn hình OLED và màn hình cảm ứng, nằm trên dòng sản phẩm MacBook Pro với mức giá cao hơn "đáng kể".

Liệu Macbook Ultra sẽ đi kèm màn hình OLED cảm ứng?

Mặc dù ban đầu thiết bị này dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay, nhưng hiện tại có khả năng bị trì hoãn vài tháng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe thấy cái tên này, cũng không phải là lần đầu tiên Apple sử dụng tên gọi Ultra. Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là một sự mở rộng đáng kể của dòng sản phẩm Ultra. Năm 2022, Apple đã ra mắt Apple Watch Ultra và chip M1 Ultra.

Apple hiện đã cung cấp chip M-series Ultra, Apple Watch Ultra và CarPlay Ultra. Trước đây, Bloomberg từng đưa tin về việc Apple sẽ sử dụng nhãn hiệu "Ultra" cho iPhone màn hình gập và MacBook OLED, đồng thời cho biết thêm rằng "AirPods Ultra" cũng có thể sắp ra mắt.

Trong cả hai trường hợp, “Ultra” đều có nghĩa là tùy chọn tốt nhất (và do đó đắt nhất) hiện có.

Vẻ ngoài giống nhau đến kinh ngạc giữa Honor Power 2 và iPhone Pro.
Mac Rumors, Apple Insider
Bài liên quan

Số hóa - Xe

Nếu Apple tạo ra Galaxy Fold thế giới sẽ khác

Nếu Apple chứ không phải Samsung khai sinh điện thoại gập, công nghệ này có thể đã trở thành chuẩn mực thiết kế thay vì chỉ là một lựa chọn phụ.

Nếu Apple là người ra mắt Galaxy Fold đầu tiên, smartphone gập đã không bị gắn mác "dễ vỡ".
Với triết lý chậm mà chắc, Apple sẽ hoàn thiện bản lề, màn hình và iOS tối ưu hóa.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPhone 18 Fold gập sắp ra mắt, giá gần 50 triệu đồng

Apple chuẩn bị trình làng iPhone 18 Fold với màn hình gập, chip 2nm và camera ẩn, định vị sản phẩm xa xỉ với giá khởi điểm gần 50 triệu đồng.

Apple được dự đoán sẽ gia nhập thị trường điện thoại gập vào năm 2026 với iPhone 18 Fold.
Nguồn tin từ JPMorgan Chase cho biết máy sẽ trang bị màn hình 7,76 inch cùng camera ẩn dưới màn hình.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Sốc toàn tập khi vivo X Fold 5 mỏng hơn cổng USB-C

Ngay khi vừa lộ diện thiết kế, vivo X Fold 5 đã gây sốc với độ mỏng. Điều này khiến OPPO Find N5 có thể sẽ phải mất ngôi điện thoại gập mỏng nhất thế giới.

vivo có khả năng sẽ ra mắt điện thoại màn hình gập X Fold 5 vào tháng này tại quê nhà Trung Quốc. Chính vì vậy mà thời gian gần đây, thông tin về điện thoại này đã liên tục được chia sẻ trên các trang mạng.

Xem chi tiết

