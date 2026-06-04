Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] iPhone đầy bộ nhớ? Tắt ngay 3 cài đặt này để giải phóng GB

Số hóa - Xe

[GALLERY] iPhone đầy bộ nhớ? Tắt ngay 3 cài đặt này để giải phóng GB

Nhiều người dùng iPhone đang lãng phí hàng chục GB bộ nhớ mà không hề hay biết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể lấy lại dung lượng đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh ảnh, video và dữ liệu ứng dụng ngày càng chiếm nhiều không gian lưu trữ, không ít người dùng iPhone thường xuyên nhận cảnh báo “bộ nhớ đầy”, khiến việc chụp ảnh, tải ứng dụng mới hay cập nhật hệ điều hành gặp khó khăn, trong khi nguyên nhân thực sự đôi khi lại đến từ những tệp ẩn và cài đặt mặc định mà rất ít người để ý tới.
Trong bối cảnh ảnh, video và dữ liệu ứng dụng ngày càng chiếm nhiều không gian lưu trữ, không ít người dùng iPhone thường xuyên nhận cảnh báo “bộ nhớ đầy”, khiến việc chụp ảnh, tải ứng dụng mới hay cập nhật hệ điều hành gặp khó khăn, trong khi nguyên nhân thực sự đôi khi lại đến từ những tệp ẩn và cài đặt mặc định mà rất ít người để ý tới.
Theo chia sẻ của chuyên gia công nghệ Pradeep Pandey, chỉ sau khoảng 10 phút điều chỉnh một số cài đặt thường bị bỏ qua, ông đã giải phóng được tới 47GB dung lượng lưu trữ trên iPhone, cho thấy lượng dữ liệu “vô hình” đang âm thầm tích tụ bên trong thiết bị có thể lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của người dùng.
Theo chia sẻ của chuyên gia công nghệ Pradeep Pandey, chỉ sau khoảng 10 phút điều chỉnh một số cài đặt thường bị bỏ qua, ông đã giải phóng được tới 47GB dung lượng lưu trữ trên iPhone, cho thấy lượng dữ liệu “vô hình” đang âm thầm tích tụ bên trong thiết bị có thể lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của người dùng.
Giải pháp đầu tiên được khuyến nghị là tắt tính năng tự động lưu ảnh và video từ các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như WhatsApp, Telegram, Instagram hay TikTok, bởi hàng trăm hình ảnh, video, meme và tệp phương tiện được gửi trong các nhóm chat có thể liên tục được tải xuống và lưu vào máy mà người dùng không hề nhận ra.
Giải pháp đầu tiên được khuyến nghị là tắt tính năng tự động lưu ảnh và video từ các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như WhatsApp, Telegram, Instagram hay TikTok, bởi hàng trăm hình ảnh, video, meme và tệp phương tiện được gửi trong các nhóm chat có thể liên tục được tải xuống và lưu vào máy mà người dùng không hề nhận ra.
Bên cạnh đó, dữ liệu bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng cũng là “thủ phạm” lớn gây hao hụt dung lượng lưu trữ trên iPhone, bởi mỗi lần người dùng lướt TikTok, Instagram hay xem video trực tuyến, hệ thống sẽ tự động lưu các tệp tạm thời để tăng tốc độ tải nội dung, và theo thời gian chúng có thể chiếm tới hàng chục GB bộ nhớ.
Bên cạnh đó, dữ liệu bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng cũng là “thủ phạm” lớn gây hao hụt dung lượng lưu trữ trên iPhone, bởi mỗi lần người dùng lướt TikTok, Instagram hay xem video trực tuyến, hệ thống sẽ tự động lưu các tệp tạm thời để tăng tốc độ tải nội dung, và theo thời gian chúng có thể chiếm tới hàng chục GB bộ nhớ.
Để xử lý vấn đề này, người dùng nên thường xuyên kiểm tra mục Dung lượng iPhone trong phần Cài đặt, xác định các ứng dụng đang chiếm nhiều bộ nhớ bất thường rồi tiến hành gỡ cài đặt và cài đặt lại, một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để xóa sạch các dữ liệu cache ẩn tích tụ lâu ngày.
Để xử lý vấn đề này, người dùng nên thường xuyên kiểm tra mục Dung lượng iPhone trong phần Cài đặt, xác định các ứng dụng đang chiếm nhiều bộ nhớ bất thường rồi tiến hành gỡ cài đặt và cài đặt lại, một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để xóa sạch các dữ liệu cache ẩn tích tụ lâu ngày.
Một khu vực khác thường bị bỏ quên là thư mục “Đã xóa gần đây” trong ứng dụng Ảnh, nơi Apple lưu giữ hình ảnh và video đã xóa trong tối đa 30 ngày trước khi loại bỏ hoàn toàn, đồng nghĩa với việc hàng nghìn tệp mà người dùng tưởng đã biến mất vẫn tiếp tục chiếm dụng không gian lưu trữ quý giá.
Một khu vực khác thường bị bỏ quên là thư mục “Đã xóa gần đây” trong ứng dụng Ảnh, nơi Apple lưu giữ hình ảnh và video đã xóa trong tối đa 30 ngày trước khi loại bỏ hoàn toàn, đồng nghĩa với việc hàng nghìn tệp mà người dùng tưởng đã biến mất vẫn tiếp tục chiếm dụng không gian lưu trữ quý giá.
Ngoài ảnh và video, iMessage cũng có thể trở thành “ổ chứa dữ liệu khổng lồ” khi các tệp đính kèm như GIF, video, hình ảnh và tài liệu được lưu trữ trong nhiều năm mà không được dọn dẹp, khiến bộ nhớ thiết bị bị thu hẹp đáng kể dù người dùng không còn sử dụng các nội dung đó.
Ngoài ảnh và video, iMessage cũng có thể trở thành “ổ chứa dữ liệu khổng lồ” khi các tệp đính kèm như GIF, video, hình ảnh và tài liệu được lưu trữ trong nhiều năm mà không được dọn dẹp, khiến bộ nhớ thiết bị bị thu hẹp đáng kể dù người dùng không còn sử dụng các nội dung đó.
Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên kiểm tra và dọn dẹp dữ liệu ẩn trên iPhone không chỉ giúp giải phóng hàng chục GB dung lượng lưu trữ mà còn góp phần cải thiện hiệu suất hoạt động của thiết bị, giảm tình trạng chậm máy và kéo dài tuổi thọ sử dụng, đặc biệt với những mẫu iPhone có bộ nhớ hạn chế như 64GB hoặc 128GB.
Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên kiểm tra và dọn dẹp dữ liệu ẩn trên iPhone không chỉ giúp giải phóng hàng chục GB dung lượng lưu trữ mà còn góp phần cải thiện hiệu suất hoạt động của thiết bị, giảm tình trạng chậm máy và kéo dài tuổi thọ sử dụng, đặc biệt với những mẫu iPhone có bộ nhớ hạn chế như 64GB hoặc 128GB.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#iPhone #giải phóng bộ nhớ #bảo trì #cache #dữ liệu ẩn #tối ưu hoá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT