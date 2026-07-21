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[GALLERY] Honda Super-One - xe điện hộp diêm ra mắt Indonesia, có về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Super-One - xe điện hộp diêm ra mắt Indonesia, có về Việt Nam

Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.

Thanh Nguyễn
Honda đã xác nhận sẽ giới thiệu mẫu hatchback điện cỡ A Super-One tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Sau Singapore, Indonesia là thị trường thứ hai trong khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu xe điện đô thị có thiết kế cá tính này.
Honda đã xác nhận sẽ giới thiệu mẫu hatchback điện cỡ A Super-One tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Sau Singapore, Indonesia là thị trường thứ hai trong khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu xe điện đô thị có thiết kế cá tính này.
Lần đầu ra mắt công chúng tại Japan Mobility Show 2025, mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình vuông vức, nhỏ gọn cùng phong cách thiết kế khác biệt so với phần lớn các mẫu xe điện đô thị hiện nay.
Lần đầu ra mắt công chúng tại Japan Mobility Show 2025, mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình vuông vức, nhỏ gọn cùng phong cách thiết kế khác biệt so với phần lớn các mẫu xe điện đô thị hiện nay.
Xe có kích thước dài 3.599 mm, rộng 1.573 mm và cao 1.608 mm, thuộc nhóm hatchback cỡ A. Mặc dù có kích thước tương đồng các mẫu kei car tại Nhật Bản, Super-One không nằm trong phân khúc này nên không bị giới hạn về công suất theo quy định dành cho xe kei.
Xe có kích thước dài 3.599 mm, rộng 1.573 mm và cao 1.608 mm, thuộc nhóm hatchback cỡ A. Mặc dù có kích thước tương đồng các mẫu kei car tại Nhật Bản, Super-One không nằm trong phân khúc này nên không bị giới hạn về công suất theo quy định dành cho xe kei.
Khoang cabin của Super-One mang đậm hơi hướng thể thao với màn hình hiển thị đa thông tin, cho phép theo dõi trực quan các thông số về công suất, nhiệt độ pin và cả vòng tua máy giả lập. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được thiết lập để tự động thay đổi màu sắc dựa trên chế độ lái đang vận hành, tạo ra không gian trải nghiệm cá nhân hóa cao.
Khoang cabin của Super-One mang đậm hơi hướng thể thao với màn hình hiển thị đa thông tin, cho phép theo dõi trực quan các thông số về công suất, nhiệt độ pin và cả vòng tua máy giả lập. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được thiết lập để tự động thay đổi màu sắc dựa trên chế độ lái đang vận hành, tạo ra không gian trải nghiệm cá nhân hóa cao.
Xe có phạm vi hoạt động khoảng 274 km sau mỗi lần sạc đầy, mức thông số đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Khối động cơ điện cơ bản sản sinh công suất 63 mã lực, nhưng có khả năng đẩy lên mức 94 mã lực khi người dùng kích hoạt chế độ Boost Mode.
Xe có phạm vi hoạt động khoảng 274 km sau mỗi lần sạc đầy, mức thông số đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Khối động cơ điện cơ bản sản sinh công suất 63 mã lực, nhưng có khả năng đẩy lên mức 94 mã lực khi người dùng kích hoạt chế độ Boost Mode.
Với khối lượng khoảng 1.090 kg, mẫu hatchback điện cỡ nhỏ được kỳ vọng mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt và phù hợp với điều kiện vận hành trong đô thị.
Với khối lượng khoảng 1.090 kg, mẫu hatchback điện cỡ nhỏ được kỳ vọng mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt và phù hợp với điều kiện vận hành trong đô thị.
Hiện Honda mới xác nhận Super-One dành cho các thị trường sử dụng vô-lăng bên phải. Tuy nhiên, việc mẫu xe tiếp tục mở rộng sang Indonesia cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhu cầu xe điện đô thị tại Đông Nam Á.
Hiện Honda mới xác nhận Super-One dành cho các thị trường sử dụng vô-lăng bên phải. Tuy nhiên, việc mẫu xe tiếp tục mở rộng sang Indonesia cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhu cầu xe điện đô thị tại Đông Nam Á.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh quá trình điện hóa và hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện, Super-One được xem là một trong những sản phẩm có thể giúp Honda tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Không loại trừ khả năng hãng sẽ phát triển thêm phiên bản vô-lăng bên trái nếu mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh quá trình điện hóa và hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện, Super-One được xem là một trong những sản phẩm có thể giúp Honda tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Không loại trừ khả năng hãng sẽ phát triển thêm phiên bản vô-lăng bên trái nếu mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.
Honda hiện chưa công bố giá bán Super-One tại Indonesia. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này đã được mở bán tại Singapore, tuy nhiên mức giá tại quốc đảo này khó có giá trị tham khảo do chịu ảnh hưởng của hệ thống thuế và chi phí sở hữu ôtô thuộc hàng cao nhất thế giới.
Honda hiện chưa công bố giá bán Super-One tại Indonesia. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này đã được mở bán tại Singapore, tuy nhiên mức giá tại quốc đảo này khó có giá trị tham khảo do chịu ảnh hưởng của hệ thống thuế và chi phí sở hữu ôtô thuộc hàng cao nhất thế giới.
Vieo: Giới thiệu hatchback điện cỡ A Honda Super-One 2026 mới.
Thanh Nguyễn
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