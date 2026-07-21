[GALLERY] Honda Super-One - xe điện hộp diêm ra mắt Indonesia, có về Việt Nam

Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.