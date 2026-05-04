Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ốc Thanh Vân mắng chồng trên phim, ngoài đời hôn nhân viên mãn

Giải trí - Giới trẻ

Ốc Thanh Vân mắng chồng trên phim, ngoài đời hôn nhân viên mãn

Trong phim "Heo năm móng", Ốc Thanh Vân đối diện những rạn nứt, trong khi ngoài đời cô khéo giữ lửa hôn nhân.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong “Heo năm móng”, Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vào vai cặp vợ chồng tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa, vai trò kinh tế lẫn lối sống. Những màn tranh cãi kéo dài giữa hai nhân vật thu hút khán giả nhờ diễn xuất bùng nổ, đặc biệt là cách nhân vật người vợ Việt kiều sử dụng ngôn ngữ linh hoạt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Trong “Heo năm móng”, Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vào vai cặp vợ chồng tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa, vai trò kinh tế lẫn lối sống. Những màn tranh cãi kéo dài giữa hai nhân vật thu hút khán giả nhờ diễn xuất bùng nổ, đặc biệt là cách nhân vật người vợ Việt kiều sử dụng ngôn ngữ linh hoạt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Chia sẻ với Harper’s Bazaar Việt Nam, nữ diễn viên cho biết: “Không phải tôi cố tình tạo ra những hành động gây sốc… tất cả đều là kết quả của quá trình tích tụ cảm xúc từ trước đó”. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Chia sẻ với Harper’s Bazaar Việt Nam, nữ diễn viên cho biết: “Không phải tôi cố tình tạo ra những hành động gây sốc… tất cả đều là kết quả của quá trình tích tụ cảm xúc từ trước đó”. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Theo Thế giới Điện ảnh, Ốc Thanh Vân còn tham khảo ý kiến chính các con để hoàn thiện phần thoại tiếng Anh cho nhân vật. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Theo Thế giới Điện ảnh, Ốc Thanh Vân còn tham khảo ý kiến chính các con để hoàn thiện phần thoại tiếng Anh cho nhân vật. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Ngoài đời, ba người con chính là “trái ngọt” trong cuộc hôn nhân giữa Ốc Thanh Vân và Trí Rùa. Đến nay, cả hai đã đồng hành cùng nhau gần ba thập kỷ. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Ngoài đời, ba người con chính là “trái ngọt” trong cuộc hôn nhân giữa Ốc Thanh Vân và Trí Rùa. Đến nay, cả hai đã đồng hành cùng nhau gần ba thập kỷ. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Theo Gia đình và Xã hội, nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô rất thấu hiểu đặc thù công việc nghệ thuật, thường xuyên hỗ trợ việc nhà và chăm sóc con cái. Ngược lại, dù bận rộn, cô vẫn duy trì ít nhất 2–3 bữa cơm gia đình mỗi tuần. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Theo Gia đình và Xã hội, nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô rất thấu hiểu đặc thù công việc nghệ thuật, thường xuyên hỗ trợ việc nhà và chăm sóc con cái. Ngược lại, dù bận rộn, cô vẫn duy trì ít nhất 2–3 bữa cơm gia đình mỗi tuần. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Với Ốc Thanh Vân, những khoảnh khắc được chồng đưa đón mỗi ngày là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Ảnh: Người Đưa Tin.
Với Ốc Thanh Vân, những khoảnh khắc được chồng đưa đón mỗi ngày là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Ảnh: Người Đưa Tin.
Cô tâm sự: “Có khi tôi có thể tự đi về được nhưng anh Trí luôn muốn ‘hộ tống’ vợ. Quãng đường đi từ sân khấu về nhà vào buổi tối, khi vợ chồng ngồi trên xe cùng nghe một bản nhạc hoặc cùng ăn một cái gì đó, chính là khoảng thời gian hẹn hò rất quý”. Ảnh: Người Đưa Tin.
Cô tâm sự: “Có khi tôi có thể tự đi về được nhưng anh Trí luôn muốn ‘hộ tống’ vợ. Quãng đường đi từ sân khấu về nhà vào buổi tối, khi vợ chồng ngồi trên xe cùng nghe một bản nhạc hoặc cùng ăn một cái gì đó, chính là khoảng thời gian hẹn hò rất quý”. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trải qua không ít bất đồng, nữ diễn viên tìm ra cách giữ gìn hạnh phúc bằng việc để chồng đồng hành như một “trợ lý” trong các chuyến công tác xa. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Trải qua không ít bất đồng, nữ diễn viên tìm ra cách giữ gìn hạnh phúc bằng việc để chồng đồng hành như một “trợ lý” trong các chuyến công tác xa. Ảnh: FB Ốc Thanh Vân.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Ốc Thanh Vân bày tỏ: “Hiện tôi cảm thấy rất viên mãn với cuộc sống, gia đình và công việc. Đó là sự ưu ái lớn từ người thân và khán giả. Tuy nhiên, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng – ngoài may mắn, bản thân tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều”. Ảnh: Vietnamnet.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Ốc Thanh Vân bày tỏ: “Hiện tôi cảm thấy rất viên mãn với cuộc sống, gia đình và công việc. Đó là sự ưu ái lớn từ người thân và khán giả. Tuy nhiên, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng – ngoài may mắn, bản thân tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều”. Ảnh: Vietnamnet.
Xem video: "Diễn viên Ốc Thanh Vân rơi nước mắt ở xứ người, trở về Việt Nam vì câu nói của con". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ốc Thanh Vân #hôn nhân #diễn viên #gia đình #truyền hình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT