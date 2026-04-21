Trước TikToker Gon Pink, nhiều sao Việt xác nhận hôn nhân tan vỡ năm 2026

Trong năm 2026, nhiều cái tên gây chú ý khi thông báo ly hôn và chọn cách ứng xử văn minh với nửa kia sau chia tay.

Trên trang cá nhân, Gon Pink vừa cho biết, cô và chồng – Phan Tuấn Vũ đã quyết định dừng lại sau thời gian dài không còn tìm được tiếng nói chung, khác biệt trong định hướng sống. Dù từng nhiều lần cố gắng hàn gắn, cả hai vẫn không thể tiếp tục đồng hành. Ảnh: Znews.
Nữ TikToker nhấn mạnh đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng từ hai phía, không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Sau chia tay, họ giữ sự tôn trọng, cùng nhau chăm sóc con và vẫn có thể xuất hiện chung trong một số công việc còn dang dở. Ảnh: Instagram Gon Pink.
Gon Pink cũng bày tỏ sự biết ơn quãng thời gian hơn 5 năm gắn bó với Phan Tuấn Vũ, mong khán giả tôn trọng quyết định của cặp đôi và đón nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Ảnh: Znews.
Trước đó ít ngày, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario cũng xác nhận ly hôn. Cả hai không chia sẻ nguyên nhân nhưng cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay. Đến nay, trên trang cá nhân, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario vẫn giữ lại những hình ảnh về đối phương. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Hiện tại, Hà Thúy Anh sống tại Hà Nội, dành phần lớn thời gian cho công việc và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Trước Hà Thúy Anh, trong năm nay, Tóc Tiên cũng xác nhận hôn nhân tan vỡ. Theo nữ ca sĩ, sau những cuộc đối thoại thẳng thắn, cô và Hoàng Touliver quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng để trở về làm bạn bè, đồng nghiệp sau 10 năm gắn bó. Cô nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra trên cơ sở văn minh, thấu hiểu và không chịu tác động từ yếu tố bên ngoài. Ảnh: VOV.
Không lâu sau khi Tóc Tiên xác nhận ly hôn, loạt ảnh nữ ca sĩ gặp Touliver trước một ngôi nhà ở TP HCM được lan truyền. Phía nữ ca sĩ lên tiếng cho biết cả hai vẫn cư xử bình thường để giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời mong nhận được sự tôn trọng riêng tư. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Đầu năm 2026, diễn viên Kim Hiền cũng xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Cặp đôi thực tế đã tan vỡ từ năm 2025 sau khoảng 2 năm ly thân. Ảnh: FB Kim Hiền.
Kim Hiền và Andy bắt đầu gắn bó từ năm 2014, có một con gái chung. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên sang Mỹ sinh sống, hiện vẫn định cư tại đây. Ảnh: FB Kim Hiền.
Xem video: "Tóc Tiên không còn "bất bại" ở Chị đẹp đạp gió". Nguồn VTV
