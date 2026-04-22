Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải trí - Giới trẻ

Hôn nhân viên mãn của Thanh Trúc - Châu Khải Phong

Từ giấu kín đến công khai, chuyện tình của Thanh Trúc và Châu Khải Phong nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thanh Trúc)
Không còn giấu kín, Thanh Trúc và Châu Khải Phong dần cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Không cần những lời hoa mỹ, cách họ nhắc về nhau đủ để người ngoài cảm nhận rõ sự gắn bó.
Nữ diễn viên cho biết cô rất yêu thương chồng, song e ngại những hình ảnh ôm hôn liên tục dễ bị cho là sến sẩm nên thường giữ lại cho riêng mình. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của công chúng, cô quyết định chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc tình cảm này.
Về phía Châu Khải Phong, nam ca sĩ cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho vợ. Anh khẳng định phía sau những thành công của mình luôn có sự đồng hành của Thanh Trúc.
Trong những giai đoạn áp lực, khi mọi thứ không thuận lợi, người ở lại nắm chặt tay anh vẫn là Thanh Trúc. Sự hiện diện bền bỉ ấy trở thành động lực để Châu Khải Phong không bỏ cuộc, đồng thời là điểm tựa giúp anh vượt qua những thời điểm chông chênh.
Tháng 7/2025, diễn viên Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong gây bất ngờ khi chính thức công khai chuyện tình cảm trong tiệc thôi nôi của ái nữ Kỳ Kỳ.
Trước đó, nữ diễn viên tiết lộ cô đã đăng ký kết hôn nhưng quyết định giữ kín danh tính chồng nhằm đảm bảo sự riêng tư, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến công việc nghệ thuật. Tuy nhiên, Châu Khải Phong đã chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để công khai mối quan hệ.
Thanh Trúc cho biết cô từng có ý định giữ kín hình ảnh chồng cho đến khi cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường. Sau lần công khai, cặp đôi cũng trải qua những phút giây căng thẳng khi nam ca sĩ liên tục hỏi về cảm xúc của vợ.
Dù vậy, trong thâm tâm, nữ diễn viên vẫn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng quyết định của chồng.
“Đó là hành động khiến tôi rất trân trọng và cảm động”, cô nói.
Xem video: "NSND Thu Huyền khen chồng ngày xưa đẹp trai, liếc mắt nhìn là "chết" liền". Nguồn VTV
#Thanh Trúc #Châu Khải Phong #hôn nhân #tình cảm #công khai #showbiz Việt

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT