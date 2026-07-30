[GALLERY] Cận cảnh "nút thắt" cầu Phước Khánh sắp thông xe trên cao tốc BL-LT

Sau hàng chục năm "đứng hình", cầu Phước Khánh đã chính thức hợp long, đang vào những hạng mục cuối cùng giúp cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến.
Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.
Isuzu Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải D-Max D-Cargo 1000, phiên bản cabin đơn mới thuộc dòng D-Max với sứ chở được hơn 1 tấn.
Khóa vân tay ngày càng phổ biến với giá từ chưa đến 700.000 đồng, mang đến trải nghiệm mở cửa tiện lợi, an toàn và không còn nỗi lo quên chìa khóa.
Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu xe SUV Subaru Forester hybrid 2026 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026.
Sau màn ra mắt tại Indonesia hồi đầu tháng, Mitsubishi Xforce HEV 2026 đã chính thức công bố giá bán tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026.
Bentley vừa ra mắt chiếc Continental GTC màu tím độc nhất vô nhị kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe, thể hiện sự tinh tế và đổi mới trong chế tác thủ công.
UGREEN FineTrack 2 gây chú ý với thiết kế quả bóng đá ăn theo World Cup 2026, hỗ trợ Find My của Apple và có giá chỉ hơn 300.000 đồng tại Việt Nam.
Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.
Sau khi những hình ảnh của Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ, NYMammoth đã nhanh chóng phác họa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất Kia.
Đường Xuân Tảo trên tuyến Vành đai 2,5 (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang khoác lên diện mạo mới sau khi dự án chống ngập hoàn thành.
Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).
Bãi gửi xe, xe đạp công cộng và biển báo mới được kỳ vọng sẽ giúp người dân thuận lợi hơn khi hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân trong khu vực Vành đai 1.
Honda SH150i nhập Italy bản Super Vetro 2 in 1 được một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu thực hiện custom, kết hợp 2 sắc xanh trên một chiếc xe.
Tại Nhật hay Úc vẫn đang sản xuất Toyota Land Cruiser 70 bán tải hoặc wagon 5 cửa, riêng Trung Đông và một số nước Nam Mỹ/châu Á còn nhiều bản trục cơ sở ngắn.
Wuling Motors bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Aira EV mới tại hệ thống đại lý chính hãng tại Indonessia, dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.
Điểm bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Singapore thu hút đông đảo người hâm mộ trong ngày đầu mở bán.
Chưa đầy một tháng sau khi trình làng BMW X5 thế hệ thứ năm (mã G65), hãng tiếp tục giới thiệu bản X5 L trục cơ sở kéo dài dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau. Hiện xe đã được nhận cọc tại đại lý và có giá bán khoảng 3,399 tỷ tỷ đồng.
Nguyên mẫu tiền sản xuất của mẫu xe SUV Hyundai Kona thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại Hàn Quốc mà không có lớp ngụy trang, hé lộ diện mạo hoàn toàn mới.
Trong năm 2025, dòng xe siêu sang Golden Sunflower của Hongqi đã tìm được 1.400 khách hàng trong khi con số tương ứng của Rolls-Royce là khoảng 700 chiếc.
Mới đây loạt hình ảnh thực tế của những chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã được các tư vấn bán hàng chia sẻ. Xe dự kiến ra mắt người dùng Việt khoảng tháng 8.