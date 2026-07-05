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[GALLERY] BYD Sealion 05 lộ đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Sealion 05 lộ đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Một mẫu SUV mới của BYD vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, theo quan sát có thể thấy đây là mẫu BYD Sealion 05 tại Trung Quốc.

Hải Nam
Đối chiếu với danh mục sản phẩm đang phân phối tại Trung Quốc, mẫu xe được đăng ký kiểu dáng vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam là BYD Sealion 05, dòng SUV/crossover thuộc mạng lưới sản phẩm Ocean Series vừa ra mắt tại thị trường nội địa vào tháng 4/2026.
Đối chiếu với danh mục sản phẩm đang phân phối tại Trung Quốc, mẫu xe được đăng ký kiểu dáng vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam là BYD Sealion 05, dòng SUV/crossover thuộc mạng lưới sản phẩm Ocean Series vừa ra mắt tại thị trường nội địa vào tháng 4/2026.
Động thái đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thấy BYD sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc và hệ thống đại lý hiện chưa xác nhận kế hoạch phân phối Sealion 05 trong thời gian tới.
Động thái đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thấy BYD sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc và hệ thống đại lý hiện chưa xác nhận kế hoạch phân phối Sealion 05 trong thời gian tới.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 05 2026 sở hữu kích thước dài 4.620 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.630 mm cùng chiều dài cơ sở thuộc nhóm SUV cỡ C. Với thông số này, mẫu xe có kích thước tương đương Honda CR-V.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 05 2026 sở hữu kích thước dài 4.620 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.630 mm cùng chiều dài cơ sở thuộc nhóm SUV cỡ C. Với thông số này, mẫu xe có kích thước tương đương Honda CR-V.
Cả hai phiên bản PHEV và EV của BYD Sealion 05 2026 đều sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế với đầu xe dạng kín, cụm đèn trước thanh mảnh và tay nắm cửa bán ẩn nhằm cải thiện tính khí động học.
Cả hai phiên bản PHEV và EV của BYD Sealion 05 2026 đều sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế với đầu xe dạng kín, cụm đèn trước thanh mảnh và tay nắm cửa bán ẩn nhằm cải thiện tính khí động học.
Bên trong khoang lái của Sealion 05 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm tiêu chuẩn 12,8 inch, trong khi các phiên bản cao cấp sở hữu màn hình 15,6 inch. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Cần số được chuyển lên cột lái thay vì bố trí trên bệ trung tâm, giúp tăng không gian sử dụng.
Bên trong khoang lái của Sealion 05 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm tiêu chuẩn 12,8 inch, trong khi các phiên bản cao cấp sở hữu màn hình 15,6 inch. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Cần số được chuyển lên cột lái thay vì bố trí trên bệ trung tâm, giúp tăng không gian sử dụng.
BYD Sealion 05 DM-i có cốp sau dung tích 650 lít. Trong khi đó, bản thuần điện có cốp sau 600 lít nhưng được bổ sung thêm khoang chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 110 lít. Cung cấp sức mạnh cho Sealion 05 DM-i là công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm của BYD với sự kết hợp của động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L công suất 99 mã lực với mô-tơ điện công suất 161 mã lực.
BYD Sealion 05 DM-i có cốp sau dung tích 650 lít. Trong khi đó, bản thuần điện có cốp sau 600 lít nhưng được bổ sung thêm khoang chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 110 lít. Cung cấp sức mạnh cho Sealion 05 DM-i là công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm của BYD với sự kết hợp của động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L công suất 99 mã lực với mô-tơ điện công suất 161 mã lực.
Xe có hai tùy chọn pin dung lượng 26 kWh và 34 kWh, cho khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện từ 220-305 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bình nhiên liệu có dung tích 65 lít. Đối với phiên bản thuần điện, xe được trang bị mô-tơ điện đặt cầu sau công suất 268 mã lực cùng bộ pin LFP dung lượng 57 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 540 km.
Xe có hai tùy chọn pin dung lượng 26 kWh và 34 kWh, cho khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện từ 220-305 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bình nhiên liệu có dung tích 65 lít. Đối với phiên bản thuần điện, xe được trang bị mô-tơ điện đặt cầu sau công suất 268 mã lực cùng bộ pin LFP dung lượng 57 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 540 km.
Biến thể cao cấp được nâng công suất lên 322 mã lực, đi kèm bộ pin 68 kWh, giúp quãng đường di chuyển tăng lên 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Theo BYD, mẫu SUV điện này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, có khả năng nạp pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút nhờ sử dụng nền tảng công nghệ tương tự Atto 3 thế hệ mới.
Biến thể cao cấp được nâng công suất lên 322 mã lực, đi kèm bộ pin 68 kWh, giúp quãng đường di chuyển tăng lên 630 km theo tiêu chuẩn CLTC. Theo BYD, mẫu SUV điện này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, có khả năng nạp pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút nhờ sử dụng nền tảng công nghệ tương tự Atto 3 thế hệ mới.
Tại thị trường Trung Quốc, toàn bộ các phiên bản Sealion 05 đều được trang bị 7 túi khí cùng hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 100. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp lên gói DiPilot 300 với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm khả năng điều hướng tự động trên cả đường đô thị và cao tốc. BYD Sealion 05 có giá khởi điểm từ 97.900 Nhân dân tệ (khoảng 380 triệu đồng).
Tại thị trường Trung Quốc, toàn bộ các phiên bản Sealion 05 đều được trang bị 7 túi khí cùng hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 100. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp lên gói DiPilot 300 với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm khả năng điều hướng tự động trên cả đường đô thị và cao tốc. BYD Sealion 05 có giá khởi điểm từ 97.900 Nhân dân tệ (khoảng 380 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 05 EV tại Trung Quốc.
Hải Nam
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