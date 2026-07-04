Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Alan Turing, thiên tài đặt nền móng cho kỷ nguyên AI hiện đại

Số hóa - Xe

[GALLERY] Alan Turing, thiên tài đặt nền móng cho kỷ nguyên AI hiện đại

Từ giải mã Enigma đến khai sinh Máy Turing và Turing Test, Alan Turing đã thay đổi lịch sử khoa học máy tính, mở đường cho trí tuệ nhân tạo phát triển.

Thiên Trang (TH)
Alan Turing được xem là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại khi những công trình mang tính cách mạng của ông đã đặt nền móng cho sự ra đời của máy tính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời góp phần thay đổi tiến trình phát triển của khoa học công nghệ trong hơn nửa thế kỷ qua, khiến tên tuổi của ông vẫn được nhắc đến như một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhân loại.
Alan Turing được xem là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại khi những công trình mang tính cách mạng của ông đã đặt nền móng cho sự ra đời của máy tính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời góp phần thay đổi tiến trình phát triển của khoa học công nghệ trong hơn nửa thế kỷ qua, khiến tên tuổi của ông vẫn được nhắc đến như một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhân loại.
Sinh ngày 23/6/1912 tại London, Alan Turing sớm bộc lộ tài năng đặc biệt về toán học ngay từ khi còn nhỏ, theo học tại King's College, Cambridge rồi tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Princeton dưới sự hướng dẫn của nhà toán học Alonzo Church, nơi ông phát triển ý tưởng về Máy Turing - mô hình tính toán lý thuyết được coi là nền tảng cho mọi hệ thống máy tính hiện đại và các ngôn ngữ lập trình ngày nay.
Sinh ngày 23/6/1912 tại London, Alan Turing sớm bộc lộ tài năng đặc biệt về toán học ngay từ khi còn nhỏ, theo học tại King's College, Cambridge rồi tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Princeton dưới sự hướng dẫn của nhà toán học Alonzo Church, nơi ông phát triển ý tưởng về Máy Turing - mô hình tính toán lý thuyết được coi là nền tảng cho mọi hệ thống máy tính hiện đại và các ngôn ngữ lập trình ngày nay.
Trong Thế chiến II, Alan Turing trở thành nhân vật chủ chốt tại trung tâm giải mã Bletchley Park khi cùng các cộng sự phát triển và cải tiến máy Bombe để giải mã hệ thống mật mã Enigma của Đức Quốc xã, giúp phe Đồng minh thu thập thông tin chiến lược quan trọng, rút ngắn thời gian chiến tranh khoảng hai năm theo nhiều ước tính và góp phần cứu sống hàng triệu người.
Trong Thế chiến II, Alan Turing trở thành nhân vật chủ chốt tại trung tâm giải mã Bletchley Park khi cùng các cộng sự phát triển và cải tiến máy Bombe để giải mã hệ thống mật mã Enigma của Đức Quốc xã, giúp phe Đồng minh thu thập thông tin chiến lược quan trọng, rút ngắn thời gian chiến tranh khoảng hai năm theo nhiều ước tính và góp phần cứu sống hàng triệu người.
Không chỉ dừng lại ở khoa học máy tính, Alan Turing còn mở ra kỷ nguyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với bài báo nổi tiếng năm 1950 giới thiệu Turing Test – phép thử đánh giá khả năng máy móc có thể giao tiếp giống con người hay không, trở thành nền tảng lý thuyết cho sự phát triển của chatbot, trợ lý ảo và nhiều hệ thống AI đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại.
Không chỉ dừng lại ở khoa học máy tính, Alan Turing còn mở ra kỷ nguyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với bài báo nổi tiếng năm 1950 giới thiệu Turing Test – phép thử đánh giá khả năng máy móc có thể giao tiếp giống con người hay không, trở thành nền tảng lý thuyết cho sự phát triển của chatbot, trợ lý ảo và nhiều hệ thống AI đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại.
Tuy sở hữu những đóng góp mang tính lịch sử, cuộc đời Alan Turing lại kết thúc trong bi kịch khi ông bị truy tố vào năm 1952 vì xu hướng tính dục đồng giới – hành vi bị coi là phạm pháp tại Anh thời điểm đó, buộc phải chịu biện pháp điều trị bằng hormone thay cho án tù, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần trước khi qua đời vào năm 1954 ở tuổi 41.
Tuy sở hữu những đóng góp mang tính lịch sử, cuộc đời Alan Turing lại kết thúc trong bi kịch khi ông bị truy tố vào năm 1952 vì xu hướng tính dục đồng giới – hành vi bị coi là phạm pháp tại Anh thời điểm đó, buộc phải chịu biện pháp điều trị bằng hormone thay cho án tù, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần trước khi qua đời vào năm 1954 ở tuổi 41.
Phải nhiều thập kỷ sau, thế giới mới nhìn nhận đầy đủ giá trị của Alan Turing khi Chính phủ Anh chính thức xin lỗi vào năm 2009, Hoàng gia Anh trao lệnh ân xá sau khi ông qua đời vào năm 2013, trong khi Giải thưởng Turing - được thành lập từ năm 1966 - vẫn được xem là "Giải Nobel của ngành khoa học máy tính", tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực này.
Phải nhiều thập kỷ sau, thế giới mới nhìn nhận đầy đủ giá trị của Alan Turing khi Chính phủ Anh chính thức xin lỗi vào năm 2009, Hoàng gia Anh trao lệnh ân xá sau khi ông qua đời vào năm 2013, trong khi Giải thưởng Turing - được thành lập từ năm 1966 - vẫn được xem là "Giải Nobel của ngành khoa học máy tính", tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực này.
Di sản của Alan Turing hiện diện trong hầu hết các công nghệ hiện đại, từ máy tính cá nhân, điện toán đám mây, khoa học dữ liệu cho đến trí tuệ nhân tạo tạo sinh, xe tự lái và các mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời câu chuyện cuộc đời ông còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa, nổi bật là bộ phim "The Imitation Game" ra mắt năm 2014, góp phần đưa hình ảnh của nhà khoa học thiên tài đến gần hơn với công chúng toàn cầu.
Di sản của Alan Turing hiện diện trong hầu hết các công nghệ hiện đại, từ máy tính cá nhân, điện toán đám mây, khoa học dữ liệu cho đến trí tuệ nhân tạo tạo sinh, xe tự lái và các mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời câu chuyện cuộc đời ông còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa, nổi bật là bộ phim "The Imitation Game" ra mắt năm 2014, góp phần đưa hình ảnh của nhà khoa học thiên tài đến gần hơn với công chúng toàn cầu.
Hơn một thế kỷ sau ngày sinh của Alan Turing, những tư tưởng khoa học vượt thời đại của ông vẫn tiếp tục định hình tương lai ngành công nghệ, chứng minh rằng từ một mô hình lý thuyết tưởng như đơn giản, ông đã mở đường cho cuộc cách mạng số, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những lĩnh vực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với kinh tế, khoa học và đời sống của nhân loại trong thế kỷ XXI.
Hơn một thế kỷ sau ngày sinh của Alan Turing, những tư tưởng khoa học vượt thời đại của ông vẫn tiếp tục định hình tương lai ngành công nghệ, chứng minh rằng từ một mô hình lý thuyết tưởng như đơn giản, ông đã mở đường cho cuộc cách mạng số, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những lĩnh vực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với kinh tế, khoa học và đời sống của nhân loại trong thế kỷ XXI.
Thiên Trang (TH)
#Alan Turing #máy tính #AI #giải mã #Turing Test #khoa học máy tính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT