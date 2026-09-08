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Số hóa - Xe

Galaxy S26 Ultra ám đỏ, Samsung cố khắc phục lại tạo thêm rắc rối

Giải pháp của Samsung để khắc phục hiện tượng màn hình bị ám đỏ trên Galaxy S26 Ultra lại tạo ra một vấn đề mới khiến người dùng thêm rắc rối.

Tuệ Minh
Galaxy S26 Ultra ám đỏ, Samsung cố khắc phục lại tạo thêm rắc rối

Tháng trước, một số người dùng trên mạng xã hội đã báo cáo rằng màn hình Galaxy S26 Ultra xuất hiện một vệt đỏ ở giữa. Vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng tính năng Bảo mật màn hình là nguyên nhân gây ra hiện tượng ám đỏ này vì phiên bản Ultra là mẫu duy nhất có tính năng đó.

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Nhiều người dùng phản ánh màn hình Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ, Samsung phải tung ra các gói sửa lỗi.

Tuy nhiên, Samsung đã tiến hành điều tra và sau đó thông báo rằng vấn đề không liên quan đến phần cứng và có thể được khắc phục thông qua hiệu chỉnh.

Công ty cho biết những người dùng bị ảnh hưởng có thể đến trung tâm dịch vụ chính thức của Samsung để sửa chữa màn hình, đồng thời một bản cập nhật phần mềm cũng đang được phát triển để giải quyết vấn đề này.

Nhưng dường như các vấn đề vẫn tiếp diễn. Theo một báo cáo của trang tin Newsway của Hàn Quốc , một số người dùng cho biết vấn đề vẫn tồn tại ngay cả sau khi cập nhật và các chấm nhỏ mới đã xuất hiện ở phía trên màn hình sau khi hiệu chỉnh. Một số người dùng Galaxy S26 Ultra thậm chí còn báo cáo rằng các cạnh trên và dưới đã chuyển sang màu đỏ.

Một số người dùng Galaxy S26 Ultra cho biết bản vá lỗi màn hình đỏ của Samsung đang tạo ra một vấn đề mới: các đốm nhỏ trên màn hình, và công ty vẫn chưa tung ra bản sửa lỗi.

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Sau khi xử lý ám đỏ bằng phần mềm thì S26 Ultra lại xuất hiện thêm đốm nhỏ.

Hiện chưa rõ vấn đề này phổ biến đến mức nào trong số người dùng Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, Samsung cho biết người dùng có thể cần thay đổi cài đặt trong ứng dụng Samsung Members hoặc Device Care.

Samsung cho biết: “Nếu màu sắc màn hình của bạn đột nhiên trông khác lạ, không tự nhiên hoặc bị ám màu, thì các tính năng hiển thị hoặc trợ năng như Điều chỉnh tông màu thích ứng, Hiệu chỉnh màu hoặc Bộ lọc màu có thể đang được bật”.

Người dùng bị ảnh hưởng cũng có thể đến trung tâm dịch vụ Samsung gần nhất để được điều chỉnh màu sắc miễn phí. Hiện vẫn chưa rõ chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng ám đỏ và các chấm màu trên màn hình Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, những thay đổi trong cấu trúc điểm ảnh của Galaxy S26 Ultra để giới thiệu tính năng Bảo mật màn hình vẫn là nguyên nhân chính bị nghi ngờ, mặc dù công ty chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Người nhện tung tơ kéo về Samsung Galaxy Z Fold 8.
Neowin/Samfan
#Galaxy S26 Ultra #Ám đỏ màn hình #Cập nhật phần mềm #Chăm sóc khách hàng #Bảo mật màn hình

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