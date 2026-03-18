Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Samsung thừa nhận màn hình Galaxy S26 "giảm chất" do Privacy

Samsung thừa nhận rằng thực tế có sự ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, mặc dù Privacy Display mới chính là điểm nổi bật nhất của dòng Galaxy S26.

Tuệ Minh

Galaxy S26 Ultra là một chiếc điện thoại rất tốt, với tính năng mới Privacy Display (Màn hình Bảo mật) dễ dàng trở thành điểm nhấn nổi bật nhất. Tuy nhiên, như nhiều người đã nhận xét, tính năng này không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị tổng thể, và Samsung đã thừa nhận điều đó.

Privacy Display không chỉ là một tính năng phần mềm đơn giản trên Galaxy S26 Ultra, mà còn đòi hỏi sự thay đổi đáng kể về phần cứng màn hình để đảm bảo người xung quanh không thể nhìn thấy, hoặc ít nhất là rất khó quan sát màn hình của bạn.

Tuy nhiên, như nhiều người dùng nhận thấy, chất lượng hiển thị tổng thể của Galaxy S26 Ultra năm nay dường như kém hơn một chút so với trước, và nhận định này là có cơ sở.

Dưới kính hiển vi, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Khi kích hoạt Privacy Display, một nửa số điểm ảnh sẽ bị tắt, đồng thời cấu trúc thực tế của màn hình cũng có sự khác biệt đáng kể so với Galaxy S25 Ultra, theo một báo cáo trước đó.

galaxy-s25-ultra-display-microscope-gsm-1-9993.jpg
Các điểm ảnh dưới kính hiển vi lần lượt từ trái qua trên S25 Ultra, S26 Ultra và chế độ Privacy Display.

Samsung đã quảng bá Privacy Display như thể tính năng này không ảnh hưởng đến màn hình khi tắt, nhưng công ty cũng đã thừa nhận rằng thực tế sự ảnh hưởng nhất định. Trao đổi với TechRadar, Samsung giải thích:

Privacy Display được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đồng thời mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động khi sử dụng điện thoại trong các tình huống thông thường.

Một số khác biệt có thể xuất hiện khi cầm điện thoại ở một số góc nhất định hoặc khi đặt độ sáng tối đa, tuy nhiên, bất kỳ ảnh hưởng nào đến trải nghiệm thực tế khi sử dụng đều ở mức không đáng kể.

“Một số khác biệt” về góc nhìn là điều hoàn toàn chính xác, và Samsung cũng đúng khi cho rằng “bất kỳ ảnh hưởng nào trong quá trình sử dụng thực tế” đều “không đáng kể”.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra khách quan mà nói không thực sự xuất sắc như trên Galaxy S25 Ultra, nhưng vẫn rất tuyệt vời, và lợi ích về bảo mật mà Privacy Display mang lại là một bổ sung đáng giá về mặt chức năng.

Những ấn tượng đầu tiên về Galaxy S26 Ultra.
9to5Google, Tech Radar
#Ảnh hưởng của tính năng Privacy Display #Chất lượng màn hình Galaxy S26 Ultra #Công nghệ bảo mật màn hình #So sánh Galaxy S25 và S26 Ultra #Ảnh hưởng phần cứng đến trải nghiệm #Tính năng bảo mật và trải nghiệm hình ảnh

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới