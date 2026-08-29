Galaxy S26 FE: Nâng cấp chuẩn S, đánh trúng nhu cầu người dùng

Trong phân khúc smartphone cao cấp, những nâng cấp thực sự hữu ích trong quá trình sử dụng hàng ngày ngày càng được người dùng quan tâm. Thay vì chỉ chạy đua về thông số, Samsung lựa chọn tập trung những yếu tố có tác động trực tiếp đến trải nghiệm trên Galaxy S26 FE, từ khả năng chụp ảnh, quay video đến hiệu năng, thời lượng pin và hỗ trợ phần mềm dài hạn. Cách tiếp cận này giúp Galaxy S26 FE thừa hưởng nhiều trải nghiệm vốn thường được kỳ vọng ở dòng Galaxy S cao cấp, nhưng vẫn hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế của số đông.

Galaxy S26 FE tập trung nâng cấp những tính năng thiết yếu như camera, Galaxy AI, hiệu năng và thời lượng pin.

Camera Galaxy S26 FE nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh, quay video. Hệ thống camera trên Galaxy S26 FE được nâng cấp cả về phần cứng lẫn phần mềm, trong đó nổi bật là camera Mắt Thần Bóng Đêm 50MP kết hợp công nghệ ProVisual Engine. Hệ thống xử lý hình ảnh này được thiết kế để hạn chế nhiễu, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, qua đó giúp ảnh chụp ban đêm giữ được độ sắc nét và nhiều chi tiết hơn. Không chỉ chú trọng khả năng chụp ảnh, Samsung còn bổ sung Horizontal Lock (Khóa Đường Chân Trời), tính năng hỗ trợ duy trì bố cục ổn định khi người dùng quay trong lúc di chuyển. Với những tình huống như chạy bộ, đạp xe hay ghi hình tại các buổi hòa nhạc, công nghệ này giúp hạn chế hiện tượng khung hình bị nghiêng hoặc rung lắc mạnh. Sự kết hợp giữa phần cứng camera và thuật toán xử lý giúp Galaxy S26 FE hướng tới trải nghiệm quay chụp linh hoạt hơn, ngay cả khi người dùng không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Galaxy AI tiếp tục trở thành điểm nhấn trong khâu hậu kỳ. Trên Galaxy S26 FE, Samsung đưa nhiều công cụ AI mới vào quy trình chỉnh sửa hình ảnh và video, giúp người dùng giảm đáng kể các thao tác thủ công. My FanCam (Tự Động Canh Khung Chủ Thể) có khả năng nhận diện chủ thể được lựa chọn và tự động giữ người hoặc đối tượng này ở vị trí nổi bật trong khung hình. Tính năng đặc biệt phù hợp với những video ghi lại sự kiện đông người, concert hoặc các hoạt động tập thể, khi người dùng muốn tập trung vào một nhân vật cụ thể. Trong khi đó, Photo Assist (Chỉnh Sửa Ảnh Thế Hệ Mới) cho phép thay đổi bố cục, trang phục hoặc bổ sung chi tiết bằng câu lệnh trực tiếp trên ảnh. Đáng chú ý, Galaxy S26 FE còn có khả năng gợi ý câu lệnh, giúp quá trình chỉnh sửa trở nên trực quan hơn ngay cả với những người chưa quen sử dụng công cụ AI. Thay vì phải chuyển qua nhiều ứng dụng chỉnh ảnh, người dùng có thể thực hiện phần lớn công đoạn ngay trên thiết bị.

Hiệu năng, pin và màn hình được tối ưu cho trải nghiệm dài hơi. Galaxy S26 FE được trang bị chip Exynos 2500, hướng đến khả năng xử lý mạnh mẽ các tác vụ thường ngày, đồ họa và tính năng AI. Cấu hình này giúp thiết bị đáp ứng từ công việc, liên lạc đến giải trí và các ứng dụng có yêu cầu xử lý cao. Đi cùng hiệu năng là viên pin 4.900 mAh và sạc siêu nhanh 45W, cho phép sạc từ 0% lên khoảng 70% trong 30 phút theo thông tin từ Samsung. Ở mặt trước, màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch với tần số quét 120Hz mang đến không gian hiển thị lớn, chuyển động mượt và hình ảnh rõ nét, phù hợp cả xem phim lẫn chơi game. Thiết kế máy cũng được chú trọng khi độ mỏng chỉ 7,4 mm, tạo cảm giác cao cấp nhưng vẫn hướng đến sự thoải mái khi cầm nắm trong thời gian dài.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch cùng thiết kế mỏng 7,4 mm mang đến trải nghiệm giải trí và cầm nắm cao cấp trên Galaxy S26 FE.

7 năm cập nhật biến Galaxy S26 FE thành khoản đầu tư dài hạn. Khi vòng đời sử dụng smartphone ngày càng kéo dài, chính sách phần mềm trở thành một trong những yếu tố đáng cân nhắc bên cạnh cấu hình và camera. Galaxy S26 FE hỗ trợ 7 lần nâng cấp hệ điều hành cùng 7 năm cập nhật bảo mật, giúp thiết bị có thêm nhiều năm duy trì tính năng mới và khả năng bảo vệ dữ liệu. Đây cũng là lợi thế đáng chú ý với những người có xu hướng sử dụng một chiếc điện thoại trong nhiều năm thay vì thường xuyên nâng cấp máy. Với loạt thay đổi trải rộng từ camera, Galaxy AI đến hiệu năng, pin, màn hình và phần mềm, Galaxy S26 FE cho thấy định hướng tập trung vào những giá trị có tính ứng dụng cao thay vì chỉ theo đuổi thông số.

Tại Việt Nam, người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tham khảo chương trình ưu đãi diễn ra từ ngày 4/9 đến 30/9/2026. Theo thông tin được cung cấp, sản phẩm có chính sách trả góp từ 950.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới tối đa 3 triệu đồng và tặng 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Những ưu đãi này góp phần tăng sức hút cho Galaxy S26 FE, đặc biệt với người dùng đang tìm kiếm một smartphone có trải nghiệm cao cấp và khả năng sử dụng lâu dài.