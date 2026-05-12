Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sạc điện thoại qua đêm có thật sự nguy hiểm như lời đồn?

Số hóa - Xe

Sạc điện thoại qua đêm có thật sự nguy hiểm như lời đồn?

Nhiều chuyên gia cho rằng sạc điện thoại qua đêm không còn quá nguy hiểm, nhưng người dùng vẫn có thể đối mặt rủi ro lớn nếu mắc sai lầm này.

Thiên Trang (TH)
Việc cắm sạc điện thoại qua đêm từ lâu luôn là chủ đề gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại pin nhanh chai, thiết bị xuống cấp hoặc thậm chí có nguy cơ cháy nổ, nhưng thực tế với smartphone hiện đại, nỗi sợ này đang dần trở nên lỗi thời hơn nhiều người tưởng.
Việc cắm sạc điện thoại qua đêm từ lâu luôn là chủ đề gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại pin nhanh chai, thiết bị xuống cấp hoặc thậm chí có nguy cơ cháy nổ, nhưng thực tế với smartphone hiện đại, nỗi sợ này đang dần trở nên lỗi thời hơn nhiều người tưởng.
Các hãng công nghệ lớn như Apple và Samsung cho biết smartphone hiện nay đều được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh có khả năng tự ngắt sạc khi pin đạt 100%, giúp hạn chế tình trạng sạc quá mức và giảm áp lực lên pin lithium-ion.
Các hãng công nghệ lớn như Apple và Samsung cho biết smartphone hiện nay đều được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh có khả năng tự ngắt sạc khi pin đạt 100%, giúp hạn chế tình trạng sạc quá mức và giảm áp lực lên pin lithium-ion.
Trên iPhone, hệ thống sẽ tự động ngừng nạp điện khi pin đầy và chỉ sạc lại khi dung lượng giảm xuống mức nhất định, trong khi nhiều mẫu Galaxy của Samsung cũng áp dụng cơ chế sạc ngắt quãng nhằm duy trì mức pin tối ưu suốt đêm mà không gây quá nhiệt liên tục.
Trên iPhone, hệ thống sẽ tự động ngừng nạp điện khi pin đầy và chỉ sạc lại khi dung lượng giảm xuống mức nhất định, trong khi nhiều mẫu Galaxy của Samsung cũng áp dụng cơ chế sạc ngắt quãng nhằm duy trì mức pin tối ưu suốt đêm mà không gây quá nhiệt liên tục.
Tuy nhiên, điều thực sự khiến pin nhanh xuống cấp không nằm ở việc cắm sạc lâu mà lại đến từ nhiệt độ môi trường và thói quen sử dụng sai cách, đặc biệt là việc đặt điện thoại dưới gối, trong chăn hoặc ở nơi bí nhiệt khiến lượng nhiệt không thể thoát ra ngoài khi đang sạc.
Tuy nhiên, điều thực sự khiến pin nhanh xuống cấp không nằm ở việc cắm sạc lâu mà lại đến từ nhiệt độ môi trường và thói quen sử dụng sai cách, đặc biệt là việc đặt điện thoại dưới gối, trong chăn hoặc ở nơi bí nhiệt khiến lượng nhiệt không thể thoát ra ngoài khi đang sạc.
Theo các chuyên gia, nhiệt độ cao chính là “kẻ thù số một” của pin smartphone khi môi trường vượt quá 35 độ C có thể làm suy giảm dung lượng pin vĩnh viễn, đồng thời làm tăng nguy cơ quá nhiệt, gây hư hỏng linh kiện hoặc ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị trong thời gian dài.
Theo các chuyên gia, nhiệt độ cao chính là “kẻ thù số một” của pin smartphone khi môi trường vượt quá 35 độ C có thể làm suy giảm dung lượng pin vĩnh viễn, đồng thời làm tăng nguy cơ quá nhiệt, gây hư hỏng linh kiện hoặc ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị trong thời gian dài.
Ngoài ra, việc lạm dụng sạc siêu nhanh liên tục cũng có thể khiến pin hao mòn nhanh hơn bình thường, dù tác động này không quá rõ rệt trong ngắn hạn nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể sau nhiều năm sử dụng nếu người dùng duy trì thói quen sạc công suất cao mỗi ngày.
Ngoài ra, việc lạm dụng sạc siêu nhanh liên tục cũng có thể khiến pin hao mòn nhanh hơn bình thường, dù tác động này không quá rõ rệt trong ngắn hạn nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể sau nhiều năm sử dụng nếu người dùng duy trì thói quen sạc công suất cao mỗi ngày.
Điều đáng lo ngại nhất hiện nay thực chất lại đến từ các loại sạc giả, sạc nhái hoặc phụ kiện không rõ nguồn gốc, bởi nhiều sản phẩm giá rẻ đã bị cắt giảm hàng loạt linh kiện an toàn quan trọng như tụ điện, lớp cách điện và mạch ổn định điện áp nhằm giảm chi phí sản xuất.
Điều đáng lo ngại nhất hiện nay thực chất lại đến từ các loại sạc giả, sạc nhái hoặc phụ kiện không rõ nguồn gốc, bởi nhiều sản phẩm giá rẻ đã bị cắt giảm hàng loạt linh kiện an toàn quan trọng như tụ điện, lớp cách điện và mạch ổn định điện áp nhằm giảm chi phí sản xuất.
Các chuyên gia an toàn điện khuyến cáo người dùng nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng, đặt điện thoại trên bề mặt cứng thoáng khí khi sạc qua đêm và tuyệt đối tránh che kín thiết bị bằng chăn hoặc gối, bởi chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ và kéo dài tuổi thọ smartphone.
Các chuyên gia an toàn điện khuyến cáo người dùng nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng, đặt điện thoại trên bề mặt cứng thoáng khí khi sạc qua đêm và tuyệt đối tránh che kín thiết bị bằng chăn hoặc gối, bởi chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ và kéo dài tuổi thọ smartphone.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#sạc qua đêm #an toàn điện thoại #pin lithium-ion #sạc nhanh #chống cháy nổ #sử dụng đúng cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT