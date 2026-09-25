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Số hóa - Xe

Honda sắp ra mắt SUV Pilot XXL 3 hàng ghế cỡ lớn, đấu Toyota Sequoia

Honda sắp ra mắt một mẫu SUV lớn hơn Pilot, tạm gọi “Pilot XXL”, chiều dài tương đương Toyota Sequoia nhằm đáp ứng nhu cầu mua SUV 3 hàng ghế ngày càng tăng.

Nguyễn Thảo
Video: Giưới thiệu mẫu xe SUV Honda Pilot thế hệ mới.

Dòng xe SUV 3 hàng ghế đang trở thành một trong những phân khúc quan trọng tại thị trường Mỹ, khi người dùng ngày càng ưu tiên những mẫu xe có khả năng chở 6-8 người cùng lượng hành lý lớn. Trong bối cảnh xe minivan không còn được nhiều khách hàng lựa chọn, SUV cỡ lớn đang dần trở thành phương tiện thay thế phổ biến.

Honda hiện chỉ có một đại diện trong nhóm SUV 3 hàng ghế là Pilot. Trong khi đó, đối thủ Toyota đang khai thác phân khúc này với ba mẫu xe gồm Highlander, Grand Highlander và Sequoia.

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Honda sắp ra mắt SUV Pilot XXL hàng ghế cỡ lớn, đấu Toyota Sequoia.

Theo Automotive News, Honda đang cân nhắc phát triển một mẫu crossover mới có kích thước lớn hơn Pilot, tập trung gia tăng không gian dành cho hành khách và hành lý. Một tài liệu kế hoạch nội bộ được cho là gọi mẫu xe này bằng tên tạm thời “Pilot XXL”.

Nếu được triển khai, Pilot XXL có thể dài hơn Pilot hiện tại khoảng 8 inch, tương đương hơn 20 cm. Với chiều dài Pilot hiện tại khoảng 200 inch (5,08 m), mẫu xe mới có thể đạt kích thước tương đương Toyota Sequoia.

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Trong tương lai, nếu Pilot XXL được đưa vào sản xuất và trang bị hệ truyền động hybrid V6 thế hệ mới, mẫu xe này có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý của Honda.

Mẫu SUV này cũng được cho là sẽ phát triển song song với một SUV đầu bảng mới của Acura. Nếu được Honda bật đèn xanh, quá trình sản xuất có thể bắt đầu vào đầu năm 2032. Honda hiện chưa xác nhận kế hoạch trên.

Kế hoạch Pilot XXL xuất hiện trong thời điểm Honda đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm tại Mỹ. Sau khi hủy một số kế hoạch phát triển xe điện, hãng được cho là đang đẩy mạnh thế hệ sản phẩm mới sử dụng hệ truyền động hybrid.

Honda dự kiến bắt đầu triển khai dòng hybrid thế hệ mới với CR-V vào năm 2027. Trong tương lai, nếu Pilot XXL được đưa vào sản xuất và trang bị hệ truyền động hybrid V6 thế hệ mới, mẫu xe này có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý của Honda trong phân khúc SUV cỡ lớn.

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