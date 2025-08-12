Hà Nội

Robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới dự kiến ra mắt năm 2026

Số hóa

Robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới dự kiến ra mắt năm 2026

Trung Quốc sắp có robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Tuệ Minh
Tờ Chosun Biz đưa tin ngày 11/8 cho biết nhóm nghiên cứu của Công ty Caiwa Robot đang trong quá trình phát triển robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới. Robot mang thai hộ này, được thiết kế theo hình dạng người, trang bị tử cung nhân tạo, có khả năng mang thai trong vòng 10 tháng và sinh con như người thật. Ảnh: ChosunBiz
Dự kiến nguyên mẫu đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2026, với mức giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng). Công nghệ cốt lõi của robot này chính là tử cung nhân tạo, mô phỏng đầy đủ quá trình nuôi nấng thai nhi trong bụng mẹ.
Theo Hãng tin khoa học công nghệ Trung Quốc Kuai Ke Zhi, tiến sĩ Zhang Qifeng - hiện công tác tại Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore) - là người phụ trách chính trong dự án này. Tiến sĩ Zhang cho biết robot mới không đơn thuần là một thiết bị ấp phôi, mà là một hệ thống sinh học hình người có thể mô phỏng đầy đủ quy trình từ thụ tinh đến chuyển dạ và sinh con.
Bên trong tử cung nhân tạo, phôi được nuôi dưỡng trong dung dịch ối và được cung cấp dưỡng chất thông qua một hệ thống ống dẫn. Ông Zhang chia sẻ rằng công nghệ này đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và hiện chỉ cần tích hợp vào khoang bụng của robot để bắt đầu thử nghiệm khả năng mang thai.
Ngoài ra, ông Zhang cũng cho biết mô hình tử cung nhân tạo từng đạt được kết quả tích cực trong các thử nghiệm trên động vật. Theo tạp chí Nature Communications, năm 2017 các nhà khoa học tại Bệnh viện Nhi Philadelphia (Mỹ) đã nuôi thành công một con cừu sinh non (tương đương thai nhi 23 tuần ở người) trong một thiết bị gọi là "biobag" - túi nhựa chứa dung dịch ối nhân tạo. Sau bốn tuần, con cừu phát triển bình thường và mọc lông.
Tuy nhiên theo ông Zhang, thiết bị đó vẫn chỉ đóng vai trò như một lồng ấp dành cho thai nhi sinh non, trong khi robot mà ông nghiên cứu nhằm tái tạo toàn bộ quá trình mang thai từ đầu. Dù vậy, ông vẫn chưa tiết lộ cụ thể về cách thụ tinh và cấy phôi vào tử cung nhân tạo sẽ được thực hiện ra sao.
Ngay khi thông tin được công bố, từ khóa "Robot mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm tới" đã nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Ngoài ra, đoạn video phỏng vấn nhóm nghiên cứu đăng trên nền tảng Douyin cũng thu hút gần 4.000 bình luận, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng.
Nhiều người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nghiên cứu này, cho rằng việc để một đứa trẻ ra đời mà không có bất kỳ kết nối nào với người mẹ là điều vô nhân đạo, đồng thời đặt câu hỏi về nguồn gốc của trứng và tinh trùng trong quy trình này.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại tỏ ra ủng hộ. Không ít người cho rằng nếu giá của robot chỉ tương đương một nửa thu nhập năm, thì việc sở hữu một thiết bị này là hoàn toàn hợp lý. Một số người còn cho rằng đây là bước giải phóng phụ nữ khỏi gánh nặng mang thai và sinh nở.
Đặc biệt, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng đây là tia hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Một số bình luận chia sẻ rằng họ đã thất bại sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo và hy vọng công nghệ này sẽ mang lại cơ hội được làm cha mẹ.
Theo giáo sư Zhang, mục tiêu chính của nghiên cứu là góp phần đối phó với tình trạng suy giảm dân số tại Trung Quốc. Trong khi hình thức mang thai hộ thương mại hiện bị coi là bất hợp pháp, ông hy vọng robot này sẽ mở ra lựa chọn cho những người khó có con hoặc không muốn kết hôn nhưng vẫn mong muốn có con.
Về các khía cạnh pháp lý và đạo đức, nhóm nghiên cứu cho biết đã tổ chức nhiều buổi trao đổi với chính quyền tỉnh Quảng Đông và đã nộp các đề xuất chính sách liên quan đến công nghệ này.
Ông trùm công nghệ Elon Musk nói về ý tưởng robot mang thai.
