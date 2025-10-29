Hà Nội

Fan 'bùng nổ' với màn cosplay cực cháy của Du Phong Linh

Cộng đồng trẻ

Fan 'bùng nổ' với màn cosplay cực cháy của Du Phong Linh

Nữ streamer Du Phong Linh mới đây chiêu đãi người hâm mộ bằng một bộ ảnh cosplay cực kỳ công phu và quyến rũ, lần này là nhân vật Nefer trong Genshin Impact.

Trầm Phương
Nữ streamer Du Phong Linh (hay còn được biết đến với biệt danh Remind) lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo với màn hóa thân xuất sắc vào một nhân vật trong tựa game đình đám Genshin Impact. (Ảnh: IGNV)
Du Phong Linh đã tái hiện một cách xuất sắc hình ảnh của Nefer, nhân vật được biết đến với vẻ ngoài quyền quý và bí ẩn của vùng đất Sumeru. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục với tone màu chủ đạo xanh lá - đen cùng các chi tiết vàng đồng cầu kỳ, tinh xảo được tái hiện một cách tỉ mỉ, từ phần giáp vai sắc nét đến chiếc vòng cổ lớn đặc trưng. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc bob màu xanh ngọc bích nổi bật, cùng với lối trang điểm sắc sảo, nhấn mạnh vào đôi mắt xanh và vết vẽ độc đáo dưới mắt đã làm nổi bật khí chất vừa bí ẩn vừa quyền lực của nhân vật. (Ảnh: IGNV)
Du Phong Linh thể hiện sự chuyên nghiệp khi tạo dáng đa dạng, từ ánh mắt sắc lạnh, ngón tay thon dài có móng vuốt ấn tượng, đến cách cô nàng "phiêu" theo nhân vật, toát lên vẻ quyến rũ và kiêu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Màn cosplay này nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng game thủ và những người yêu thích cosplay, khẳng định danh xưng "mỹ nhân cosplay" của Du Phong Linh. (Ảnh: IGNV)
Du Phong Linh không chỉ là một cosplayer tài năng mà còn là một nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng game Việt Nam, đặc biệt là các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại và Valorant. (Ảnh: IGNV)
Ít ai biết rằng, cô nàng từng có một tuổi thơ nhiều khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê và quyết tâm, cô đã vươn lên và thành công trong vai trò streamer chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu kỹ năng chơi game đáng nể, từng đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ. (Ảnh: IGNV)
Du Phong Linh luôn biết cách làm mới mình và duy trì sức hút mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ, không chỉ bằng những buổi livestream thú vị mà còn bằng những bộ ảnh cosplay đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Du Phong Linh #cosplay Nefer #Genshin Impact #streamer nổi tiếng #cosplay đẹp #game Việt Nam

