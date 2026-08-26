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Xã hội

EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chuẩn bị phương án cấp điện an toàn, dự phòng, kiểm tra hệ thống, phục vụ các hoạt động ngày lễ Quốc khánh 2/9.

PV

Theo phương án, mục tiêu trọng tâm của EVNHANOI là bảo đảm điện cho toàn thành phố, đồng thời ưu tiên các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và các trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan văn hóa – thể thao, chính quyền các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng.

EVNHANOI dự báo phụ tải trong thời gian này đạt Pmax khoảng 5.230 MW, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất khoảng 100.000 MWh/ngày. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đã chủ động tính toán phương thức vận hành, chuẩn bị nguồn và lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, đồng thời bảo đảm khả năng cấp điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng.

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Điều độ viên ứng trực tại Trung tâm điều khiển

Một trong những yêu cầu quan trọng của phương án là không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch trên lưới điện từ 0h00 ngày 29/8 đến hết 24h00 ngày 2/9/2026, cũng như trong thời gian tổng duyệt và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được yêu cầu cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. EVNHANOI đồng thời tổ chức lực lượng trực và xử lý bất thường, sửa chữa điện 24/24 tại các địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng trong suốt thời gian nghỉ lễ.

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Rà soát tuyến cáp ngầm trên địa bàn Thủ đô

Để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, EVNHANOI yêu cầu các đơn vị kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, đường dây 110 kV và đặc biệt chú trọng những tuyến cấp điện cho các trọng điểm. Các khiếm khuyết có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành phải được khắc phục kịp thời.

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Kiểm tra hành lang lưới điện

Đối với các Công ty Điện lực, phương án yêu cầu kiểm tra toàn diện đường dây và trạm biến áp; tăng cường trực và tuần canh các trạm biến áp, tuyến cáp và đường dây cấp điện quan trọng. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng, máy phát điện và hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn, sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

Cùng với đó, công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện được tăng cường trên các tuyến cấp điện cho những trạm trọng điểm; xử lý các tồn tại còn lại, chuẩn bị phương án cấp nguồn dự phòng cho những khu vực mới chỉ có một nguồn cao áp cấp đến. Công tác phòng, chống cháy nổ tại các trạm trọng điểm cũng được chú trọng, bảo đảm phương tiện và điều kiện sẵn sàng ứng phó.

EVNHANOI cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không bắn pháo hoa có dây kim tuyến kim loại gần đường dây và trạm biến áp để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống điện.

Với phương án được chuẩn bị từ sớm, phân công rõ trách nhiệm đến từng đơn vị và từng vị trí trọng điểm, cùng lực lượng trực vận hành, vật tư và nguồn điện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ, EVNHANOI sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9, góp phần để các sự kiện chính trị, văn hóa và hoạt động vui chơi, sinh hoạt của người dân Thủ đô diễn ra thuận lợi, an toàn.

#EVNHANOI #Cung cấp điện dịp lễ #An toàn hệ thống điện #Điện lực Hà Nội #Chương trình phục vụ Quốc khánh

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