[e-Magazine] 360 độ ống kính tác nghiệp

Sáng 30/4/2025, từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về trung tâm TP HCM để dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa dòng người nô nức, có những bóng nhà báo lặng lẽ hòa mình vào dòng chảy lịch sử.

Tôi đến từ 2h sáng, mang theo balo máy ảnh, ống kính, áo mưa, nước uống, chuẩn bị cho một ngày tác nghiệp dài. Nhưng hơn tất cả, tôi mang theo một niềm xúc động rất riêng khi được ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Không khí trang nghiêm, tiếng nhạc rộn ràng, những bước diễu hành hùng tráng, sắc cờ rợp trời… mọi chi tiết đều được các phóng viên nỗ lực ghi lại đầy đủ và chân thật nhất. Với chúng tôi, đó không đơn thuần là công việc, mà là sự góp mặt của những người làm báo trong một bản hùng ca tập thể.

Dưới nắng sớm, khi ống kính tôi bắt được khoảnh khắc một cụ già là người lính năm xưa đưa tay chào đoàn xe diễu hành, tôi gần như nghẹn lại. Bức ảnh ấy, với tôi, là một biểu tượng của ký ức và niềm tin.

Nhiều nhà báo gạo cội từng tác nghiệp trong các lễ kỷ niệm 30/4 các năm 1995, 2005, 2015 cho biết, năm nay mang một cảm xúc rất đặc biệt. Một phần bởi quy mô sự kiện lớn chưa từng có, nhưng quan trọng hơn là sự hòa quyện giữa quá khứ – hiện tại – tương lai. Khi thế hệ hôm nay đang tiếp bước cha ông tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khí thế hào hùng viết tiếp bản hùng ca 30/4.

Ít ai biết rằng để có được những bức ảnh, video clip truyền tải không khí hùng tráng và xúc động ấy, là sự đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí có lúc là cả máu và nước mắt., trong lúc trèo lên bậc lan can để bắt góc máy toàn cảnh, đã bị trẹo chân, nhưng vẫn tiếp tục tác nghiệp cho đến khi kết thúc lễ.

Nhiều người chỉ có vài phút tranh thủ ăn bánh mì lót dạ, ngồi dưới mái hiên chờ nắng dịu để tiếp tục ghi hình. Làm báo là thế. Không phải lúc nào cũng oai vệ như người ta nghĩ. Nhưng được đứng ở đó, ghi lại khoảnh khắc lịch sử, tôi thấy xứng đáng.

Năm 2025, báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm hình thành và phát triển. Trong suốt thế kỷ ấy, các thế hệ nhà báo đã hiện diện ở mọi điểm nóng, từ chiến trường khói lửa đến công xưởng, bệnh viện, phiên tòa... và cả trong những đại lễ thiêng liêng như hôm nay.

Thế hệ chúng tôi học được từ người đi trước không chỉ kỹ năng làm báo, mà là thái độ sống và làm nghề: tỉnh táo, dấn thân, và có trách nhiệm với Nhân dân.

Khi dòng người dần tan sau lễ diễu hành, các phóng viên vẫn nán lại thật lâu để hoàn tất những khung hình cuối cùng, những dòng tít và lời bình sẽ lên trang trong ít giờ tới. Không ai nói nhiều, nhưng trong ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào thầm lặng.

Giữ lửa nghề không chỉ là một khẩu hiệu. Nó là thứ cảm xúc sống động đã, đang và sẽ hiện diện trong từng bài viết, từng khuôn hình của các nhà báo, phóng viên Việt Nam là những người lặng lẽ tác nghiệp giữa lịch sử.

Một trong những niềm vui, quý nhất trong đợt tác nghiệp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, là tôi được gặp, phỏng vấn những cựu chiến binh năm xưa, những nhân chứng sống – mà có thể thêm ít năm nữa, sẽ khó lòng gặp lại. Có cụ đã hơn 100 tuổi, như cụ Tạ Văn An (TP Điện Biên), 103 tuổi. “Khoảnh khắc chiến thắng, cảm xúc đầu tiên là vui, hạnh phúc vỡ òa. Và thấy mình may mắn vẫn còn sống. Hôm nay khi thăm lại chiến trường xưa, cảm thấy hạnh phúc, vui sướng lắm. Cảm thấy mình như trẻ ra”, cụ Tạ Văn An chia sẻ.

Niềm vui, xúc động, tự hào… từ các cựu chiến binh làm các phóng viên vừa phỏng vấn, vừa rưng rưng, nghẹn ngào. Cảm thấy quý biết bao nền độc lập, thấy biết ơn xiết bao những hy sinh, đổ máu từ những thế hệ cha ông.

Ngày 7/5, từ sáng sớm, ngày diễn ra Đại lễ. Từ tờ mờ sáng, bà con đã đổ ra đường vẫy cờ hoa. Những gương mặt rạng ngời, nụ cười tươi rói… Cơn mưa ào ạt trút xuống không làm vơi đi tinh thần của bà con. Đoàn diễu binh đi tới đâu, không khí tưng bừng lan tỏa tới đó. Cả một biển người cùng chung một nhịp: tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, những cảm xúc khiến nhiều người mắt lệ nhòa.

Được đưa tin từ Điện Biên Phủ đúng dịp đại lễ, với tôi là niềm vinh dự, tự hào. Từ những gì được nghe, được thấy, được chứng kiến, tôi thêm hiểu, vì sao chúng ta lại có thể đánh thắng được những kẻ thù mạnh đến thế. Vì ẩn sâu trong tâm hồn những người dân Việt Nam, luôn có tình yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Điều đó, đã làm nên sức mạnh dân tộc, sức mạnh đất nước.