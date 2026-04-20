Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành toàn tuyến trong năm nay

Cả nước đã hoàn thành được 3 tuyến đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - ga Hà Nội dự kiến năm nay sẽ hoàn thành toàn tuyến.

Chiều 20/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về hạ tầng giao thông được đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, về lĩnh vực đường bộ, cả nước đã khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km đường bộ cao tốc; đang triển khai tiếp 1.252km đường bộ cao tốc, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đối với hệ thống quốc lộ, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 24.376km; đường bộ ven biển đã hoàn thành và đưa vào khai thác 1.701km và đang triển khai thi công 340km.

Đối với lĩnh vực đường sắt, theo quy hoạch mạng lưới được phê duyệt, sẽ có 25 tuyến với tổng chiều dài 6.658km; trong đó, 7 tuyến hiện có dài 2.510km, xây dựng mới 18 tuyến với chiều dài 4.148km.

Về đường sắt đô thị, cả nước đã hoàn thành được 3 tuyến, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 1 tuyến, Hà Nội có 2 tuyến (tuyến Nhổn - ga Hà Nội mới hoàn thành đoạn trên cao, đang tiếp tục thi công đoạn ngầm, dự kiến năm nay sẽ hoàn thành toàn tuyến).

“Như vậy, chúng ta đã thi công được 41km tại 3 tuyến đường sắt đô thị. Đối với các tuyến còn lại trong quy hoạch, Hà Nội có khoảng 18 tuyến, thành phố Hồ Chí Minh có 12 tuyến. 30 tuyến này có tổng chiều dài 2.224km, trong đó, tổng các tuyến của Hà Nội dài 1.052km”, Bộ trưởng thông tin.

Về lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng cho biết, theo quy hoạch quốc gia, có 31 cảng hàng không, trong đó có 15 cảng quốc tế, 16 cảng quốc nội với tổng công suất đạt 294 triệu lượt hành khách/năm; đến năm 2050, sẽ phát triển lên 34 cảng hàng không với công suất quy hoạch đạt 533 triệu lượt hành khách/năm. Hiện nay, cả nước mới có 22 cảng hàng không, đáp ứng công suất 155 triệu lượt hành khách/năm.

Về lĩnh vực hàng hải và đường thủy, cả nước có 309 bến cảng với chiều dài 107km. Về cầu cảng, cả nước có 44 bến - cầu cảng dầu khí ngoài khơi đáp ứng được năng lực vận tải, xuất khẩu hàng hóa của cả nước; luồng hàng hải được đầu tư đồng bộ với các bến cảng biển và năng lực hệ thống cảng đạt khoảng 955 triệu tấn/năm, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020.

