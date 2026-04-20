Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành toàn tuyến trong năm nay

Cả nước đã hoàn thành được 3 tuyến đường sắt đô thị, tuyến Nhổn - ga Hà Nội dự kiến năm nay sẽ hoàn thành toàn tuyến.

Thiên Tuấn

Chiều 20/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về hạ tầng giao thông được đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội.

quoc-hoi8.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, về lĩnh vực đường bộ, cả nước đã khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km đường bộ cao tốc; đang triển khai tiếp 1.252km đường bộ cao tốc, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đối với hệ thống quốc lộ, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 24.376km; đường bộ ven biển đã hoàn thành và đưa vào khai thác 1.701km và đang triển khai thi công 340km.

Đối với lĩnh vực đường sắt, theo quy hoạch mạng lưới được phê duyệt, sẽ có 25 tuyến với tổng chiều dài 6.658km; trong đó, 7 tuyến hiện có dài 2.510km, xây dựng mới 18 tuyến với chiều dài 4.148km.

Về đường sắt đô thị, cả nước đã hoàn thành được 3 tuyến, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 1 tuyến, Hà Nội có 2 tuyến (tuyến Nhổn - ga Hà Nội mới hoàn thành đoạn trên cao, đang tiếp tục thi công đoạn ngầm, dự kiến năm nay sẽ hoàn thành toàn tuyến).

“Như vậy, chúng ta đã thi công được 41km tại 3 tuyến đường sắt đô thị. Đối với các tuyến còn lại trong quy hoạch, Hà Nội có khoảng 18 tuyến, thành phố Hồ Chí Minh có 12 tuyến. 30 tuyến này có tổng chiều dài 2.224km, trong đó, tổng các tuyến của Hà Nội dài 1.052km”, Bộ trưởng thông tin.

Về lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng cho biết, theo quy hoạch quốc gia, có 31 cảng hàng không, trong đó có 15 cảng quốc tế, 16 cảng quốc nội với tổng công suất đạt 294 triệu lượt hành khách/năm; đến năm 2050, sẽ phát triển lên 34 cảng hàng không với công suất quy hoạch đạt 533 triệu lượt hành khách/năm. Hiện nay, cả nước mới có 22 cảng hàng không, đáp ứng công suất 155 triệu lượt hành khách/năm.

Về lĩnh vực hàng hải và đường thủy, cả nước có 309 bến cảng với chiều dài 107km. Về cầu cảng, cả nước có 44 bến - cầu cảng dầu khí ngoài khơi đáp ứng được năng lực vận tải, xuất khẩu hàng hóa của cả nước; luồng hàng hải được đầu tư đồng bộ với các bến cảng biển và năng lực hệ thống cảng đạt khoảng 955 triệu tấn/năm, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020.

>>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội:

#đường sắt đô thị #nhổn #ga hà nội #hà nội #giao thông #xây dựng

Chính trị

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất cơ chế 1%: Thổi "hồn" vào những khối bê tông

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất dành 1% tổng mức đầu tư các công trình công cộng cho hạng mục văn hóa nghệ thuật tạo xung lực phát triển mới.

Sáng ngày 20/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là văn bản được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi liên quan đến Nghị quyết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, dự thảo đã đi đúng và trúng vào những “điểm nghẽn” bấy lâu nay của ngành văn hóa, bao gồm: nguồn lực đầu tư, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp văn hóa và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Những đề xuất cụ thể như xác lập ngày Văn hóa Việt Nam là ngày 24 tháng 11, hay cam kết mức chi ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu đạt 2% đã tạo nên niềm tin lớn cho những người làm nghề.

Chính trị

Chính phủ thúc tiến độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và bảo đảm chất lượng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về triển khai một số dự án đường sắt trọng điểm. Trong đó, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển đường sắt.

20-17755301537071614722976.jpg
Ảnh minh hoạ.
Chính trị

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

"1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân Đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới