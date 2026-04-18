Chính phủ thúc tiến độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và bảo đảm chất lượng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Nguyễn Hinh

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về triển khai một số dự án đường sắt trọng điểm. Trong đó, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển đường sắt.

20-17755301537071614722976.jpg
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư cần được đẩy nhanh, trong đó chú trọng chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Quá trình triển khai phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật và trình tự pháp lý, không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ các phương án công nghệ, mô hình đầu tư và lựa chọn đối tác chiến lược, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cũng như yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời đánh giá kỹ các phương án trong khuôn khổ công nghệ đã được Quốc hội xác định, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ trong dài hạn.

Các địa phương có dự án đi qua được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc này phải bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế cho người dân tại nơi ở mới.

Với hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách thí điểm để kịp thời điều chỉnh. Bộ Xây dựng cùng hai thành phố được giao rà soát, hoàn thiện cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đặc biệt là cơ chế tài chính đất đai, bảo đảm rõ trách nhiệm, nguồn lực và phương thức khai thác giá trị gia tăng từ đất.

Chỉ đạo của Chính phủ nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.

Sáng 12/4, Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án. Cùng dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09/4/2026 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH HƯNG, BÍ THƯ ĐẢNG UỶ CHÍNH PHỦ

1f2e2b8b9dd51c8b45c4.jpg
Thúc đẩy kết nối đường sắt Việt Nam-Trung Quốc, mở hợp tác thiết thực

Sáng 19/3, tại Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc.

Tham dự cuộc làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát triển hợp tác về đường sắt được lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực, có ý nghĩa chiến lược giữa . Đây là 1 nội dung quan trọng góp phần định hướng quan hệ thương mại bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời tạo thêm động lực, mở thêm không gian cho phát triển kinh tế theo các Nghị quyết của Đảng.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.