Chính phủ thúc tiến độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và bảo đảm chất lượng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về triển khai một số dự án đường sắt trọng điểm. Trong đó, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển đường sắt.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư cần được đẩy nhanh, trong đó chú trọng chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Quá trình triển khai phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật và trình tự pháp lý, không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ các phương án công nghệ, mô hình đầu tư và lựa chọn đối tác chiến lược, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cũng như yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời đánh giá kỹ các phương án trong khuôn khổ công nghệ đã được Quốc hội xác định, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ trong dài hạn.

Các địa phương có dự án đi qua được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc này phải bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế cho người dân tại nơi ở mới.

Với hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách thí điểm để kịp thời điều chỉnh. Bộ Xây dựng cùng hai thành phố được giao rà soát, hoàn thiện cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đặc biệt là cơ chế tài chính đất đai, bảo đảm rõ trách nhiệm, nguồn lực và phương thức khai thác giá trị gia tăng từ đất.

Chỉ đạo của Chính phủ nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.