Dược phẩm Bắc Ninh quảng cáo thổi phồng sản phẩm Curcumin, nguy hại thế nào?

Trong danh sách xử phạt do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin; Buộc công ty cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin trên website http://baniphar.com.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh có địa chỉ ở số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nay là số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm trên website baniphar.com, vượt quá công dụng được cơ quan quản lý cho phép đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9663/2019/ĐKSP ngày 12/8/2019, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2396/2023/XNQC - ATTP ngày 07/12/2023.

Vậy sử dụng Curcumin theo quảng cáo sai nguy hại thế nào?

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin. Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

U bã, thủng dạ dày, loét nặng vì nghe quảng cáo “thần dược” chữa đau dạ dày

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện phẫu thuật tiêu hóa, chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) cho biết, từ xưa đến nay, nhiều người vẫn truyền tai nhau cách sử dụng Curcumin (tinh bột nghệ) để điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng và đẩy lùi ung thư.

Một thực tế đáng buồn ở nước ta là người dân thường chữa bệnh dựa vào cách truyền thụ kinh nghiệm từ người này qua người khác hay có bệnh thường tìm đến những thầy lang tự xưng, đặc biệt là nghe theo quảng cáo mà không tìm đến cơ sở y tế để thăm khám. Không ít những trường hợp vì tin tưởng theo quảng cáo mà dẫn đến những hệ lụy xấu cho sức khỏe vì sử dụng tinh bột nghệ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, tinh bột nghệ là một loại gia vị phổ biến trong ẩm thực và được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có khả năng hạn chế viêm loét và ung thư dạ dày. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể nào chứng minh rằng uống tinh bột nghệ có thể ngăn ngừa hoặc hạn chế ung thư dạ dày và viêm loét.

Bệnh nhân bị u bã thức ăn, thủng dạ dày vì sử dụng tinh bột nghệ - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, trong suốt quá trình 40 năm công tác ông đã tiếp nhận và điều trị cho không ít người bị viêm loét dạ dày ở tình trạng khá nặng. Có người đã biến chứng thủng dạ dày do sử dụng tinh bột nghệ để điều trị không đúng cách.

Gần đây, bác sĩ có tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân nữ, 57 tuổi (Đông Anh, Hà Nội) nhập viện với tình trạng đau bụng, ăn không tiêu và hay ợ nóng. Bệnh nhân chia sẻ, nhiều năm qua, bà thường bị đau bụng, nghĩ bị đau dạ dày và được hàng xóm mách sử dụng tinh bột nghệ mật ong có thể điều trị khỏi đau dạ dày, bà liền mua về uống.

Mỗi ngày bà uống khoảng 7- 8 viên trước bữa ăn, hôm nào có cơn đau bất chợt bà uống thêm 5 viên nữa. Duy trì uống đều đặn suốt 3 tháng, bà không thấy đỡ bệnh. Gần đây bà thấy đau nhiều hơn nên đến Bệnh viện TWQĐ 108 khám.

Qua thăm khám, kết quả nội soi phát hiện bã khối thức ăn lớn, tương đương như quả trứng gà chiếm một phần phình vị. Bác sĩ đã can thiệp nội soi, cắt nhỏ khối bã thức ăn và lấy ra từng phần.

Sau khi lấy khối bã thức ăn, nội soi lại phát hiện 1 ổ loét nặng ở vùng khối thức ăn tiếp xúc với niêm mạc dạ dày. Sau khi can thiệp, bệnh nhân được điều trị và xuất viện 1 tuần sau đó, có kết hợp uống thuốc do bác sĩ kê đơn.

Bác sĩ nhận định đây là một trường hợp điển hình của bã khối thức ăn hình thành trong dạ dày do sử dụng tinh bột nghệ lâu ngày.

U bã thức ăn vì lạm dụng tinh bột nghệ - Ảnh BSCC

Trước đó không lâu, từng có bệnh nhân 44 tuổi nhập viện với tình trạng không thể ăn uống do đau bụng và ăn vào nôn ra, thức ăn không tiêu hóa. Kết quả nội soi cho thấy khối bã thức ăn chiếm gần hết dạ dày do uống nghệ mật ong trong nhiều năm. Qua thăm khám, nội soi nhiều lần bác sĩ mới có thể lấy hết khối bã ra ngoài. Vùng tiếp xúc có những ổ loét sâu nếu không khắc phục kịp thời có thể gây ra thủng dạ dày.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo, có rất nhiều người dân hiện nay đau bụng tự chuẩn đoán mình bị đau dạ dày rồi sử dụng những thực phẩm không theo chỉ định. Với những người bị đau dạ dày, tinh bột nghệ được xem như “thần dược” giúp họ điều trị dứt điểm trong thời gian ngắn.

Cần hiểu đúng về công dụng của tinh bột nghệ và sử dụng đúng cách

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, thổi phồng quảng cáo thực phẩm chức năng là vi phạm pháp luật. “Người tiêu dùng cần cảnh giác với các clip giới thiệu là bác sĩ, lương y, tư vấn bệnh, tư vấn dùng sản phẩm chữa bệnh. Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân, dùng sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể khỏi bệnh.

Khối u bã thức ăn được bổ ra chứa các tinh bột nghệ chưa được phân hủy - Ảnh BVCC

Việc tin theo các nội dung quảng cáo sai sự thật khiến người bệnh không đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị khỏi bệnh, không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại tới sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời”, Cục an toàn thực phẩm nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn khuyến cáo, tinh bột nghệ được cho là có tính chất kháng viêm và chống oxy hóa, có thể giúp giảm tình trạng viêm và tổn thương niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, tinh bột nghệ cũng có thể giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, một trong những nguyên nhân gây ra viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày.

Nghệ có thành phần curcumin giúp hỗ trợ liền vết thương và mật ong có tính kiềm giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Tuy nhiên, với bệnh nhân cao tuổi, người có nhu động ruột kém khi uống nghệ mật ong rất dễ kết dính với các chất xơ trong thức ăn, hình thành khối bã trong dạ dày gây đau bụng và tổn thương dạ dày.

Việc sử dụng tinh bột nghệ cần phải có một số hạn chế và cần được sử dụng đúng cách. Uống tinh bột nghệ quá nhiều hoặc lâu dài có thể gây ra tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và ảnh hưởng đến hệ thống gan và thận. Nếu người bệnh đang dùng thuốc hoặc có các vấn đề về sức khỏe, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.