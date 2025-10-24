Dược phẩm Bắc Ninh bị phạt 75 triệu vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin

Trong danh sách xử phạt do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin; Buộc công ty cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin trên website http://baniphar.com.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh có địa chỉ ở số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nay là số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm trên website baniphar.com, vượt quá công dụng được cơ quan quản lý cho phép đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9663/2019/ĐKSP ngày 12/8/2019, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2396/2023/XNQC - ATTP ngày 07/12/2023.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin. Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

Không chỉ xử phạt sai phạm trong quảng cáo, Cục An toàn thực phẩm còn xử phạt một số cơ sở sản xuất vi phạm nghiêm trọng quy định bảo quản thực phẩm. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinmate (địa chỉ: Khu Đồng Trùng, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nay là khu Đồng Trùng, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) bị phạt 37 triệu đồng do kho bảo quản thực phẩm bị ẩm mốc, có côn trùng gây hại xâm nhập, không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinmate khẩn trương khắc phục điều kiện kho bãi, đảm bảo môi trường bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn, tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.