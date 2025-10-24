Sai phạm quảng cáo, Công ty Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu

Theo danh sách xử phạt công khai của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố, Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt hành chính do vi phạm quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cụ thể, Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu đồng; Buộc cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Optibac For Women trên đường link https://nhathuoclongchau.com.vn/thuc-pham-chuc-nang/vien-uong-bo-sung-loi-khuan-cho-nu-gioi-optibac-intimate-flora-for-women-30-v-1.html và website:https://www.optibacprobiotics.com/vn/product/loi-khuan-phu-khoa-optibac-for-women-30-vien.

Lý do xử phạt do thực phẩm bảo vệ sức khỏe Optibac For Women, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7861/2024/ĐKSP ngày 09/12/2024 vi phạm về quảng cáo sai nội dung, thổi phồng công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm do Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam), địa chỉ 108/44A1 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 (cũ), TP Hồ Chí Minh công bố ra thị trường; Chr.Hansen A/S (Site CPH), địa chỉ Jernholmen 1-27, DK-2650 Hvidovre, Đan Mạch sản xuất.

Ảnh minh họa /Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh bị “móc túi” vì tin vào quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng, người bệnh cần phân biệt và hiểu rõ giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Thuốc là để điều trị, chữa bệnh, bắt buộc bác sĩ phải kê toa, bệnh nhân uống theo chỉ dẫn. Còn thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ ở mức độ bình thường, không phải là thuốc, có thể mua dùng mà không cần kê toa. Hiện thị trường Việt Nam luôn mập mờ giữa thực phẩm chức năng và thuốc.

Mặt khác, đối với thực phẩm chức năng thì những thử nghiệm về lâm sàng, thử nghiệm đo lường chính xác sản phẩm không được thực hiện và không được bất kỳ một cơ quan y tế có thẩm quyền nào chấp nhận. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm lại quảng cáo sản phẩm theo những tiêu chuẩn đo lường của thuốc.