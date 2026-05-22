Lộ diện bom lượn tự chế đáng gờm của Ukraine

Ukraine đang rất cần bổ sung các loại vũ khí tấn công từ xa phóng từ trên không, không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và không bị áp đặt các hạn chế.

Tuệ Minh

Ukraine đã công bố hình ảnh về loại bom lượn đầu tiên do nước này tự phát triển, khẳng định vũ khí này hiện đã sẵn sàng tham chiến. Những tiến bộ của cả hai phía trong xung đột Ukraine cho thấy nhu cầu rất lớn đối với các loại vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, nhằm đối phó với hệ thống phòng không đối phương ngày càng dày đặc và nguy hiểm.

Theo Business Insider, vũ khí này có tên là Vyrivniuvach, nghĩa là “Equalizer” (Cân bằng). Bom sử dụng hệ thống dẫn đường chính xác cao và thuật toán ngắm bắn hiện đại, có thể thả từ F-16 và Mirage 2000, dù “cần thêm chứng nhận để vận hành đầy đủ” trên các nền tảng này.

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy một chiếc Su-24 phóng quả bom lượn tự phát triển.

Tên lửa Vyrivniuvach có đầu đạn nặng 250kg, được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lòng địch, và được chế tạo hoàn toàn mới, "không sao chép từ các hệ thống của phương Tây hay Liên Xô", Brave1 cho biết thêm.

Quả bom này cũng có các thuật toán dẫn đường hiện đại giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu và độ chính xác.

Báo cáo cũng cho biết Vyrivniuvach rẻ hơn khoảng ba lần so với JDAM-ER. Bộ kit JDAM tiêu chuẩn trước đây có giá từ 20.000 đến 30.000 USD mỗi bộ, chưa kể chi phí bom không dẫn đường đi kèm chỉ tăng nhẹ tổng giá thành.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, quá trình phát triển loại vũ khí này — tên gọi chưa được tiết lộ — kéo dài 17 tháng.

“Quả bom lượn đầu tiên của Ukraine do @BRAVE1ua phát triển đã sẵn sàng triển khai chiến đấu. Quá trình phát triển kéo dài 17 tháng. Đầu đạn nặng 250 kg. Bom lượn Ukraine có thiết kế độc đáo, phù hợp với thực tiễn chiến tranh hiện đại,” Bộ trưởng Fedorov thông báo trên mạng xã hội ngày 18/5/2026.

Hiện các phi công đang luyện tập sử dụng loại vũ khí này, chuẩn bị cho việc triển khai thực chiến trong thời gian tới. Trong thông cáo mới nhất, Brave1 cho biết bom lượn đã “hoàn thành tất cả các thử nghiệm cần thiết” và đã được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí này có khả năng tấn công các mục tiêu “cách xa hàng chục km phía sau phòng tuyến đối phương”.

Cận cảnh bom lượn Ukraine (sơn đỏ để thử nghiệm) khi đang bay. Ảnh chụp màn hình Bộ Quốc phòng Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine đã đặt lô hàng đầu tiên, các phi công hiện đang huấn luyện sử dụng vũ khí này, đồng nghĩa với việc triển khai thực chiến chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một video đi kèm cho thấy quá trình thả bom từ máy bay cường kích Su-24 Fencer của Không quân Ukraine. Bom lượn bung cánh ngay sau khi rời máy bay, đồng thời sở hữu bộ cánh đuôi hình chữ thập khá lớn. Các móc treo dưới thân bom cho thấy, tương tự bom lượn Nga, vũ khí này sẽ “lật nghiêng” để đạt tư thế tối ưu trước khi bung cánh.

Đáng chú ý, một video trước đó vào tháng 8/2024 cũng ghi lại cảnh một loại vũ khí hàng không khác, dường như cũng do Ukraine tự phát triển, được thả từ Su-24. Thông tin chi tiết có thể xem tại đây. Một máy bay ném bom Sukhoi Su-24M của Ukraine bị phát hiện mang theo (theo nhận định) loại vũ khí chưa từng thấy trước đây dưới cánh.

Su-24 mang theo loại vũ khí bí ẩn xuất hiện năm 2024. @UkrAirForce/Telegram

Theo nguồn gốc ban đầu, video này được quay vào tháng 8/2024. Mô tả cho biết: “Máy bay ném bom thực hiện chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra một loại bom hàng không dẫn đường mới.”

Đối với Không quân Ukraine, bom lượn mới sẽ bổ sung quan trọng cho các loại vũ khí cùng loại do phương Tây cung cấp. Hiện Ukraine đã sử dụng bom JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) do Mỹ cung cấp và bom AASM-250 Hammer của Pháp. Không quân Ukraine cũng sử dụng rộng rãi bom SDB (Small Diameter Bomb) của Mỹ, cũng có cánh bung ra khi thả.

Máy bay MiG-29 của Ukraine mang bom lượn JDAM-ER. Trên bom có dòng chữ kỷ niệm sinh nhật Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine khi đó, ông Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Không quân Ukraine

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga nhiều năm qua đã sử dụng rộng rãi các loại bom không điều khiển cỡ lớn được trang bị bộ dẫn đường chính xác bổ sung. Nga cũng đang cải tiến bom lượn, giúp chúng hiệu quả hơn so với các thiết kế thô sơ ban đầu.

Dựa trên kinh nghiệm sử dụng các loại UAV cảm tử tầm xa và bom lượn, nhiều khả năng Ukraine sẽ trang bị cho bom lượn hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ định vị vệ tinh để tấn công mục tiêu theo tọa độ định sẵn. Có thể bổ sung đầu dò khác, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu về điều này.

Tiến độ phát triển nhanh chóng của bom lượn nội địa đầu tiên cho thấy đây là nhu cầu cấp bách, có thể xuất phát từ khó khăn trong việc tiếp cận các loại vũ khí tương đương của phương Tây. Với việc bom lượn đã sẵn sàng chiến đấu, có thể sẽ sớm xuất hiện bằng chứng về việc nó được sử dụng trên chiến trường.

Video Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ loại bom lượn tự phát triển.
UkrAirForce, TWZ
Quân sự - Thế giới

Bom lượn mới của Nga dùng động cơ phản lực tuabin Trung Quốc

Động cơ phản lực tua bin Trung Quốc được tìm thấy trong đống đổ nát quả bom lượn của Nga, cho thấy Nga đang tích hợp hệ thống đẩy thương mại để mở rộng tầm bắn.

Theo đó, động cơ phản lực tuabin SW800Pro-Y do Trung Quốc sản xuất đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một quả bom lượn tên là UMPB-5R của Nga, nó được sử dụng trong một cuộc tấn công gần Lozova. Ảnh: @united24media.
Điều này cho thấy rằng, Nga đang tích cực cải tiến các loại đạn dược thả từ trên không để mở rộng tầm bắn xa. Ảnh: @united24media.
Quân sự - Thế giới

Tình báo Ukraine tiết lộ tính năng bom lượn UMPB D-30SN của Nga

Cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ các thành phần của bom dẫn đường thế hệ mới UMPB D-30SN, vũ khí được là chủ lực của Nga trên chiến trường trong thời gian tới.

UMPB D-30SN là loại bom có điều khiển, viết tắt tiếng Nga là KAB (phân biệt với bom thả rơi tự do là FAB), được thả từ trên không, có trọng lượng nặng 250 kg. Đây là loại bom hoàn toàn mới, đã sẵn sàng được quân đội Nga (RFAF) sử dụng hàng loạt trên chiến trường Ukraine.
Ngay từ tháng 3/2024, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn UMPB D-30SN trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên chiến trường Ukraine. Một trong những lần sử dụng bom lượn đầu tiên của RFAF được ghi nhận là vào ngày 10/3/2024 gần Myrnohrad, và kể từ đó, các mục tiêu của loại bom này luôn là khu vực đô thị.
Quân sự - Thế giới

Bom lượn UMPK giúp Không quân Nga từ bị hoài nghi cho đến "hung thần"

Bom lượn có điều khiển UMPK, đã giúp lực lượng không quân chiến thuật Nga, từ những nghi ngờ về năng lực chuyển thành “hung thần” trên chiến trường.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã từ chỗ “chết lâm sàng”, chuyển sang là “binh chủng hung thần” trên chiến trường, nhờ quả bom rơi tự do (FAB), nhưng được trang bị đôi cánh lượn và mô-đun UMPK, biến nó thành một quả bom có điều khiển (KAB), hay như phương Tây hay gọi là “bom thông minh”.
Như vậy, một quả bom không có điều khiển, được thả theo kiểu rơi tự do, đã được Nga biến thành một "chiếc búa hạng nặng từ trên trời", nhờ được trang bị bộ mô-đun điều chỉnh và cánh lượn (UMPK). Loại bom dẫn đường này đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng của quân đội Nga (RFAF), do hiệu suất tuyệt vời và khó bị đánh chặn.
