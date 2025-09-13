Tổng Bí thư lưu ý, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng.

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

ứng dụng quốc hội 2.0

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng "Quốc hội điện tử 1.0", cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội "không giấy tờ", góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng "Quốc hội 2.0" với cải tiến vượt bậc, nhiều tiện ích mới như: Tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang. Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI: hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

"Nhờ App Quốc hội 2.0 góp phần giúp Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 vừa qua đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu Quốc hội. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc", Chủ tịch Quốc hội thông tin và cho biết, ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các chuyên gia xây dựng bộ tài liệu khung kiến thức, kỹ năng số. Nội dung công phu, thẩm định kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với vị trí công tác. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.

phát triển sâu rộng, thực chất phong trào bình dân học vụ

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia “Bình dân học vụ” để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. Hôm nay, “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này. Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Tổng Bí thư lưu ý, đối với Quốc hội, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất. Phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025-2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội. Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan, nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này; triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia.… để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi; phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương ứng dụng “Nền tảng trực tuyến học tập suốt đời của Quốc hội” – Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.