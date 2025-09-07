Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình VN

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách….

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, buổi lễ là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: VTV

Chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đài THVN đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, do đó Đài THVN càng phải khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đài phải là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

Với vị thế mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam phải xác định là đài truyền hình quốc gia với những mục tiêu cụ thể, kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu, Đài THVN cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến; đặc biệt, chống chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng; xứng đáng là chiến sĩ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VTV

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

"Đài cần góp phần hình thành hệ giá trị yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết, sáng tạo - làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường các chương trình có tính chính luận cao, các tuyến tin bài phản bác, đấu tranh luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động thực hiện mô hình xã hội hóa, liên kết hợp tác và không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, sáng tạo chương trình, nhiều nội dung hấp dẫn để người dân được hưởng thụ văn hóa, giải trí lành mạnh”, Tổng Bí thư nêu rõ.

VTV ra mắt và phát sóng chính thức kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Ảnh VTV

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Đài THVN đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.