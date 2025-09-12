2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp 27 nội dung, đồng thời điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Cụ thể, trong 15 dự án luật được bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 có Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Viên chức (sửa đổi)…

5 nội dung được bổ sung vào chương trình do Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Cùng với đó, có 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Tùng cũng cho biết, nội dung “xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ được rút khỏi chương trình kỳ họp, do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm đồng thời cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc dự kiến trình Quốc hội là rất lớn, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung thực sự cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây).

Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10 đến hết 22/11); Đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1/12 đến 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuối 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV dự kiến vào tháng 1/2026, để 15/3/2026 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị họp liên tục và bố trí họp cả thứ 7 để rút ngắn thời gian, vì kỳ cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều, phải bàn về các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030…

Thống nhất quan điểm này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cũng cho rằng nên họp liên tục và không nghỉ giữa kỳ, đồng thời bố trí họp vào thứ 7 vì sau đó còn rất nhiều công việc cần tập trung. Theo ông Mẫn, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có nhiều nội dung và áp lực công việc lớn.