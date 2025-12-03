Hà Nội

Đu trend thuê trạm tỷ xứ Trung chụp ảnh, beauty blogger Việt có bộ ảnh để đời

Cộng đồng trẻ

Đu trend thuê trạm tỷ xứ Trung chụp ảnh, beauty blogger Việt có bộ ảnh để đời

Nguyễn Hồng Hạnh, nữ beauty blogger kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Việt, đã chia sẻ trải nghiệm 'đu trend' độc đáo tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Trầm Phương
Trong cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trên các nền tảng thời trang và đời sống như Xiaohongshu, dịch vụ thuê "trạm tỷ" để chụp ảnh đang trở thành một xu hướng du lịch và trải nghiệm không thể bỏ qua. (Ảnh: FBNV)
Thuật ngữ "trạm tỷ" ban đầu dùng để chỉ những fan hâm mộ kỳ cựu của giới idol, thường sử dụng thiết bị chuyên nghiệp để chụp và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thần tượng. (Ảnh: FBNV)
Ngày nay, "trạm tỷ" được sử dụng rộng rãi hơn, ám chỉ những nhiếp ảnh gia đường phố chuyên nghiệp chuyên chụp các phong cách thời trang. Họ có khả năng bắt góc nhanh, nắm bắt thần thái đối tượng và đặc biệt là cam kết giao sản phẩm đã chỉnh sửa ngay trong ngày. (Ảnh: FBNV)
Chính tốc độ và chất lượng ảnh vượt trội là lý do khiến dịch vụ này trở thành một "trend" mà giới trẻ và các blogger không thể bỏ qua khi đến Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh street style đỉnh cao mà Hồng Hạnh nhận được đã chứng minh vì sao dịch vụ này lại hot rần rần trên mạng xã hội xứ Trung. (Ảnh: FBNV)
Các nhiếp ảnh gia đã bắt được những khoảnh khắc rất tự nhiên, từ tạo dáng bên ban công, tương tác với túi đồ uống cho đến những bức ảnh candid (chụp lén) chất lượng cao khi cô bước đi trên phố. (Ảnh: FBNV)
Ánh sáng, màu sắc và góc chụp đều mang hơi hướng nghệ thuật, làm nổi bật cả thần thái của blogger lẫn bối cảnh đường phố đặc trưng của Quảng Châu. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận của bộ ảnh, nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Bộ ảnh cực phẩm không khác gì tạp chí", "đẹp vậy bà", "lần này ăn ảnh nhất luôn". (Ảnh: FBNV)
Hạnh Nguyễn Hồng là một trong những beauty blogger, nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng, đặc biệt là trong giới trẻ. (Ảnh: FBNV)
Cô nổi tiếng qua các video review mỹ phẩm chân thật, đánh giá chi tiết về sản phẩm, thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ sự uy tín và kiến thức sâu rộng về làm đẹp. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#beauty blogger #quảng châu #trạm tỷ #street style #nhiếp ảnh gia #trendy

