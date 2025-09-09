Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đu trend biến ảnh thành mô hình 3D, nữ streamer khiến fan không thể rời mắt

Cộng đồng trẻ

Đu trend biến ảnh thành mô hình 3D, nữ streamer khiến fan không thể rời mắt

Mặc dù "đu trend" khá muộn, thế nhưng Xie Yili vẫn thu hút với màn biển ảnh chân dung thành mô hình 3D với phong cách đầy gợi cảm, cuốn hút.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, trend tạo mô hình figure 3D từ ảnh chân dung đang được dân mạng rần rần chia sẻ. Mới đây, cô nàng streamer Xie Yili (Nick name Lebaby) cũng đã gia nhập trào lưu này với loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân, thu hút rất nhiều lượt yêu thích. (Ảnh: FBNV)
Những ngày gần đây, trend tạo mô hình figure 3D từ ảnh chân dung đang được dân mạng rần rần chia sẻ. Mới đây, cô nàng streamer Xie Yili (Nick name Lebaby) cũng đã gia nhập trào lưu này với loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân, thu hút rất nhiều lượt yêu thích. (Ảnh: FBNV)
Để tạo trend này vô cùng đơn giản, chỉ cần một tấm ảnh chân dung của bản thân, tải lên một trang web AI, tiếp đó, AI sẽ trả về một bức ảnh mô phỏng như thật gồm nhân vật trong ảnh chân dung của bạn biến thành figure đứng trên đế mica trong suốt. (Ảnh: FBNV)
Để tạo trend này vô cùng đơn giản, chỉ cần một tấm ảnh chân dung của bản thân, tải lên một trang web AI, tiếp đó, AI sẽ trả về một bức ảnh mô phỏng như thật gồm nhân vật trong ảnh chân dung của bạn biến thành figure đứng trên đế mica trong suốt. (Ảnh: FBNV)
AI sẽ giúp tạo dáng đứng phù hợp với tấm ảnh chân dung được cung cấp. (Ảnh: FBNV)
AI sẽ giúp tạo dáng đứng phù hợp với tấm ảnh chân dung được cung cấp. (Ảnh: FBNV)
Sản phẩm nhận được còn có trên bàn làm việc xuất hiện màn hình máy tính đang hiển thị quá trình dựng 3D bằng ZBrush, tạo cảm giác chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Sản phẩm nhận được còn có trên bàn làm việc xuất hiện màn hình máy tính đang hiển thị quá trình dựng 3D bằng ZBrush, tạo cảm giác chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù trào lưu này không phải mới, thế nhưng loạt ảnh của Xie Yili vẫn nhận được rất nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù trào lưu này không phải mới, thế nhưng loạt ảnh của Xie Yili vẫn nhận được rất nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Theo đuổi phong cách có phần gợi cảm, táo bạo, những tấm ảnh chân dưng được nữ streamer lựa chọn khi thì diện bikini nóng bỏng, khi lại diện trang phục cắt xẻ quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Theo đuổi phong cách có phần gợi cảm, táo bạo, những tấm ảnh chân dưng được nữ streamer lựa chọn khi thì diện bikini nóng bỏng, khi lại diện trang phục cắt xẻ quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người phải dành lời xuýt xoa đến cho cô nàng: "Tôi cũng muốn có một mô hình 3D như thế này để trên bàn làm việc", "người thật đã rất giống AI rồi". (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người phải dành lời xuýt xoa đến cho cô nàng: "Tôi cũng muốn có một mô hình 3D như thế này để trên bàn làm việc", "người thật đã rất giống AI rồi". (Ảnh: FBNV)
Xie Yili là một trong những streamer và hot girl nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)
Xie Yili là một trong những streamer và hot girl nổi bật trên mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)
Cô nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách gợi cảm và những nội dung livestream đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Cô nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách gợi cảm và những nội dung livestream đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Với lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng như Douyin (TikTok Trung Quốc), Weibo và Kuaishou, Xie Yili trở thành một trong những gương mặt đình đám của giới streamer nữ. (Ảnh: FBNV)
Với lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng như Douyin (TikTok Trung Quốc), Weibo và Kuaishou, Xie Yili trở thành một trong những gương mặt đình đám của giới streamer nữ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Xie Yili #trend 3D mô hình #streamer Trung Quốc #hot girl mạng xã hội #AI tạo mô hình 3D #hot trend

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT