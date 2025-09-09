'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp thuần khiết bên bình hoa sen trắng

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đã khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi đăng tải loạt ảnh dịu dàng, kín đáo, khác hẳn với hình tượng gợi cảm thường thấy.
Từng là tượng đài điện tử toàn cầu, Panasonic giờ loay hoay tái cấu trúc, cắt 10.000 việc làm và đối mặt với áp lực tụt hậu kéo dài cả thập kỷ.
Nguyễn Phương Nam và Lê Hoàng Long giảm khoảng 15kg để đóng phim điện ảnh Mưa đỏ.
Thả dáng trong thiết kế váy maxi bồng bềnh, nhẹ nhàng, nàng hot girl Huệ Chi khiến người xem phải "thả tim mỏi tay" với loạt ảnh mới.
Phiên bản V8 mạnh nhất của Toyota GR Supra đã chính thức ra mắt, tuy nhiên mẫu xe này không dành cho người dùng phổ thông và chỉ xuất hiện trên đường đua.
Thái Lan, một quốc gia ở Đông Nam Á, còn được biết đến là "Vùng đất của những nụ cười".
Là đặc sản dành cho giới siêu giàu vì giá lên tới tiền tỷ nhưng vào thế kỷ 19, trứng cá tầm muối được sử dụng làm thức ăn cho lợn tại Châu Âu.
Tử vi dự đoán, cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp có công việc thuận lợi, cơ hội kiếm tiền mở ra liên tục, giúp họ nắm bắt cơ hội làm giàu.
‘Bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ, không ít lần đọ sắc với các mỹ nhân Việt.
Trên trang cá nhân của bà xã Anton Mikhailov - khối trưởng khối quân nhân Nga tại A80, cô nàng chia sẻ những món quà được chồng mình mang về từ Việt Nam.
Mới đây hình ảnh của Huyền Baby cách đây hơn 10 năm được chính cô đăng tải gây chú ý khắp cõi mạng
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn chủ động sắp xếp thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và tài sản có thể gia tăng.
Biệt thự 2 mặt tiền bề thế của Ninh Dương Lan Ngọc được chăm chút kỹ lưỡng, mọi không gian đều toát lên vẻ sang trọng, góc nào cũng đẹp ngất ngây.
Đặt cây chanh ở cung Đông Nam, gia chủ không chỉ được tận hưởng hương hoa thơm mát mà còn đón may mắn, vượng khí và sự sung túc tràn đầy.
Đăng tải video dài hơn 48 phút với tiêu đề "Thạch Trang my20s: Bộ Mặt Thật Của Nàng Thơ Du Học Sinh Đức", nữ YouTuber Yo Bae đang là cái tên được chú ý.
Nữ ca sĩ Phương Vy Idol và bé Ailani diện váy trắng, được Sean Trace tháp tùng khi tham gia một sự kiện.
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy các đấu sĩ La Mã cổ đại đã chiến đấu với gấu nâu tại đấu trường La Mã ở Viminacium, Serbia.
Một xác tàu đắm được phát hiện ở Biển Baltic được cho là tàu chiến huyền thoại Svärdet của Thụy Điển vào thế kỷ 17.
Theo một nghiên cứu mới, du hành vũ trụ có những ảnh hưởng tới phi hành gia, bao gồm các tế bào bị lão hóa nhanh.
Đồi Suối Bon ở Sơn La rực tím hoa sim, mang đến khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.
BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) gây sốt trên mạng xã hội bởi màn phát âm tiếng Anh trên kênh Vietnam Today được VTV ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua.