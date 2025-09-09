Hà Nội

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp thuần khiết bên bình hoa sen trắng

Cộng đồng trẻ

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp thuần khiết bên bình hoa sen trắng

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đã khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi đăng tải loạt ảnh dịu dàng, kín đáo, khác hẳn với hình tượng gợi cảm thường thấy.

Thiên Anh
Mới đây, Ngọc Trinh thích thú khi đăng tải loạt ảnh dịu dàng, kín đáo, khác hẳn với hình tượng gợi cảm thường thấy. Cô diện một chiếc váy màu kem thanh lịch, tạo dáng bên một bình hoa sen trắng.
Loạt ảnh này của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung, 'không tuổi' của 'nữ hoàng nội y' mà còn bởi sự đối lập đầy tinh tế giữa vẻ đẹp của cô và nét thuần khiết của những bông sen.
Sen trắng, loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, dường như đã làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng hiếm thấy của Ngọc Trinh.
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi, cho rằng hình ảnh này mang đến một góc nhìn mới mẻ và đầy tích cực về 'nữ hoàng nội y'.
Không còn là những bộ trang phục táo bạo hay những shoot hình nóng bỏng, Ngọc Trinh trong những bức ảnh này toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành.
Sự kết hợp giữa nhan sắc của Ngọc Trinh và vẻ đẹp của hoa sen trắng không chỉ tạo nên những bức ảnh đẹp mắt, mà còn cho thấy một khía cạnh khác trong phong cách và cá tính của cô.
Điều này một lần nữa khẳng định, dù theo đuổi hình ảnh nào, Ngọc Trinh vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn riêng và thu hút sự quan tâm của công chúng.
Ngọc Trinh, tên thật là Trần Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô được biết đến rộng rãi với danh hiệu "nữ hoàng nội y" của làng giải trí Việt Nam.
Ngọc Trinh bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khá sớm. Với thân hình chuẩn, số đo ba vòng lý tưởng và làn da trắng không tì vết, cô nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nội y đắt giá nhất.
Ngọc Trinh cũng thử sức với vai trò diễn viên. Cô từng đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh "Vòng eo 56" (2016), một bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#Ngọc Trinh #nữ hoàng nội y #hoa sen trắng #hình ảnh thuần khiết #người mẫu Việt #ảnh đẹp Ngọc Trinh

