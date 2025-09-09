Hà Nội

Nữ streamer hóa thân thành 'gái bản' khiến fan xuýt xoa

Cộng đồng trẻ

Nữ streamer hóa thân thành 'gái bản' khiến fan xuýt xoa

Tự tin và đầy thần thái, nữ streamer Lyly Suri đã có một bộ ảnh hóa thân thành "gái bản" vô cùng ấn tượng, khoe trọn vẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ.

Trầm Phương
Mới đây trên trang cá nhân, nữ streamer Lyly Sury vừa đăng tải loạt ảnh với giao diện "gái bản" đầy cuốn hút. Được biết bộ ảnh này cô nàng thực hiện trong chuyến du lịch Sapa. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Lyly Suri xuất hiện với thiết kế đồ dân tộc cách điệu màu đỏ rực rỡ, được trang trí bằng những họa tiết thêu tay tinh xảo. (Ảnh: FBNV)
Bộ trang phục gồm áo trễ vai tay phồng kết hợp với chân váy xòe bồng bềnh màu trắng, tạo nên vẻ đẹp vừa duyên dáng vừa nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, những phụ kiện bạc truyền thống như vòng cổ, lắc tay và các chi tiết trang trí kim loại lấp lánh đã góp phần làm đậm chất "gái bản" cho tổng thể trang phục. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ đầu tư về trang phục, Lyly Suri còn lựa chọn những bối cảnh chụp hình vô cùng ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Từ khung cảnh thác nước hùng vĩ giữa thiên nhiên xanh mướt, đến không gian kiến trúc truyền thống với những bức tường đất nung và trần nhà gỗ cổ kính. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi được chia sẻ, bộ ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận tích cực từ người hâm mộ. Nhiều fan đã không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp của nữ streamer: "Xinh thế này, trai bản thấy lại bắt cho", "xinh quá người đẹp ơi". (Ảnh: FBNV)
Lyly Sury tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, Cô là một nữ streamer và MC nổi tiếng trong cộng đồng game Liên Quân Mobile Việt Nam, được biết đến với nhan sắc quyến rũ và kỹ năng chơi game tốt. (Ảnh: FBNV)
Fanpage của Lyly Suri hiện có hơn 800.000 lượt theo dõi và các video của cô luôn thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. (Ảnh: FBNV)
Ngoài ra, Lyly Suri còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến đi du lịch và những bộ ảnh thời trang độc đáo trên các nền tảng mạng xã hội khác, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
#Lyly Suri #gái bản #du lịch Sapa #bộ ảnh truyền thống #streamer Việt #phong cách dân tộc

