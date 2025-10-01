Hà Nội

Du lịch

Du lịch Quảng Trị thăng hạng với hai điểm đến lọt top hấp dẫn Việt Nam

Vườn quốc gia Phong Nha và Địa đạo Vịnh Mốc giúp Quảng Trị ghi dấu trên bản đồ du lịch Việt Nam với trải nghiệm thiên nhiên và lịch sử độc đáo.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mới đây, tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet đã công bố danh sách 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị gây chú ý khi có tới hai đại diện góp mặt: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc. Đây là minh chứng cho sức hút đa dạng của du lịch Quảng Trị, từ khám phá thiên nhiên kỳ vĩ đến trải nghiệm lịch sử - văn hóa đặc sắc.

son-doong.jpg
Ảnh Oxalis Adventure

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: thế giới hang động kỳ vĩ

Hành trình khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng được Lonely Planet xếp trong top 10 trải nghiệm đáng thử tại Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với rừng nguyên sinh bạt ngàn và những hang động khổng lồ, trong đó Sơn Đoòng được xem là hang động lớn nhất hành tinh, thu hút du khách quốc tế.

phong-nha.jpg
Ảnh tư liệu VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Dù tour khám phá Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như hang Én, hang Tú Làn hay hang Va, mỗi nơi mang đến những trải nghiệm khám phá thiên nhiên độc đáo và kỳ bí. Những hang động với thạch nhũ, măng đá muôn hình vạn trạng cùng hệ sinh thái phong phú khiến Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành điểm đến khó quên đối với những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, sinh thái.

Địa đạo Vịnh Mốc: chứng nhân lịch sử sống động

Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ, Quảng Trị còn ghi dấu ấn với Địa đạo Vịnh Mốc, địa điểm nổi tiếng về lịch sử kháng chiến. Nằm trong danh sách những trải nghiệm hấp dẫn của Lonely Planet, Địa đạo Vịnh Mốc thu hút du khách nhờ giá trị lịch sử và trải nghiệm thực tế về những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

dia-dao.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Cùng với Địa đạo Củ Chi (TP HCM) và Đồi Hamburger (Thừa Thiên – Huế), địa đạo Vịnh Mốc là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của quân và dân địa phương. Du khách có thể đi sâu vào hệ thống địa đạo dài gần 2km, quan sát những hầm trú ẩn, phòng làm việc và nơi sinh hoạt của người dân trong thời chiến, từ đó hiểu hơn về một phần lịch sử Việt Nam.

Trước đó, tại Hà Nội, sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang Chỉ huy” (xã Thượng Trạch) cũng được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Những ghi nhận này cho thấy Quảng Trị không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn mà còn sở hữu các điểm di tích lịch sử đặc sắc, từ đó tạo nên sức hút đa dạng cho du khách trong và ngoài nước.

Ngoài việc khám phá thiên nhiên và lịch sử, du khách đến Quảng Trị còn có cơ hội trải nghiệm du lịch mạo hiểm, sinh thái và khám phá văn hóa bản địa. Các cung đường trekking quanh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hay tham quan các bản làng gần địa đạo mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và đời sống dân tộc.

Những thành công trong việc được Lonely Planet và các giải thưởng du lịch quốc gia ghi nhận không chỉ nâng tầm thương hiệu Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ du lịch bền vững, kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, thu hút thêm nhiều du khách trong tương lai.

Du lịch

6 'ốc đảo xanh' mát rượi ở Quảng Trị du khách không thể bỏ qua

Quảng Trị xanh mát, nơi du khách hòa mình giữa núi rừng, suối trong và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, thư giãn cùng những trò chơi mạo hiểm thú vị.

Quảng Trị không chỉ nổi tiếng với lịch sử và những di tích gắn liền với chiến tranh, mà còn sở hữu những dòng suối trong xanh, rừng núi bạt ngàn và các khu sinh thái hấp dẫn. Từ những ghềnh đá mát rượi đến các thung lũng bao quanh bởi vách núi hùng vĩ, mỗi địa điểm đều mang đến trải nghiệm khác biệt, phù hợp cho cả du khách yêu thiên nhiên lẫn những người thích thử thách mạo hiểm.

Chỉ sau vài giờ di chuyển từ trung tâm tỉnh, du khách đã có thể rời xa phố thị ồn ào, hòa mình vào không gian yên bình của núi rừng, tận hưởng cảm giác thư giãn và tự do giữa thiên nhiên hoang sơ.

Du lịch

[INFOGRAPHIC] Du lịch Quảng Trị qua 4 địa danh trong phim Mưa Đỏ

info-dulich-quangtri-01.jpg
Du lịch

Đồi cỏ Xa Reng Quảng Trị điểm check-in tuyệt đẹp cho tín đồ mê trekking

Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.

trekking8.jpg
Đồi cỏ Xa Reng, còn gọi là thảo nguyên Xa Reng, tọa lạc tại thôn Ra Ly – Rào, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Với diện tích khoảng 20 ha trải dài qua nhiều quả đồi, Xa Reng tạo nên một khung cảnh xanh mướt, uốn lượn bên cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Ảnh Trường Sinh
trekking3.jpg
Chính vẻ đẹp tựa thảo nguyên này đã biến Xa Reng thành điểm đến hấp dẫn với những tín đồ trekking và cắm trại. Ảnh Trường Sinh
