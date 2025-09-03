Hà Nội

Đồi cỏ Xa Reng Quảng Trị điểm check-in tuyệt đẹp cho tín đồ mê trekking

Du lịch

Đồi cỏ Xa Reng Quảng Trị điểm check-in tuyệt đẹp cho tín đồ mê trekking

Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đồi cỏ Xa Reng, còn gọi là thảo nguyên Xa Reng, tọa lạc tại thôn Ra Ly – Rào, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Với diện tích khoảng 20 ha trải dài qua nhiều quả đồi, Xa Reng tạo nên một khung cảnh xanh mướt, uốn lượn bên cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Ảnh Trường Sinh
Chính vẻ đẹp tựa thảo nguyên này đã biến Xa Reng thành điểm đến hấp dẫn với những tín đồ trekking và cắm trại. Ảnh Trường Sinh
Để đến được đồi cỏ, du khách có thể di chuyển đến thôn Ra Ly – Rào theo đường bê tông, sau đó đi bộ thêm khoảng 40 phút, băng qua rừng nguyên sinh và khe suối cạn. Với những du khách mới, Google Maps với từ khóa “Điểm Trekking đồng cỏ Xa Reng” là trợ thủ đắc lực giúp tìm đường dễ dàng. Ảnh Trường Sinh
Đồi cỏ Xa Reng nằm ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển, là điểm lý tưởng để trekking. Ảnh Trường Sinh
Du khách có thể chiêm ngưỡng thảm cỏ mênh mông, những tảng đá lớn, cây cổ thụ mục nát và rừng nguyên sinh hùng vĩ phía xa. Các đường mòn tại đây tương đối dễ đi, phù hợp cả với người mới bắt đầu trekking. Ảnh luhanhviet
Khi lên đến đỉnh, khung cảnh bao la trong tầm mắt, tiếng gió núi, tiếng chim hót và tiếng suối róc rách sẽ giúp du khách cảm nhận sự bình yên giữa thiên nhiên. Với những tín đồ mê trekking, hành trình đến Xa Reng chắc chắn là một trải nghiệm vừa phấn khích, vừa đáng nhớ. Ảnh Trường Sinh
Đồi cỏ Xa Reng còn là thiên đường cắm trại với các hành trình 2 ngày 1 đêm. Du khách có thể dựng lều ngay trên đỉnh đồi, quây quần bên bếp lửa, ngắm bầu trời đầy sao và các trụ điện gió sáng rực bên triền đồi. Ảnh Trường Sinh
Sáng hôm sau, bình minh trên Xa Reng mang đến trải nghiệm khó quên: bước chân trên bãi cỏ mượt, thưởng thức cà phê Khe Sanh và hít thở không khí trong lành giữa thiên nhiên. Ảnh Trường Sinh
Để kịp chiêm ngưỡng bình minh, du khách cần dậy sớm, vượt qua cảm giác se lạnh nơi núi rừng. Khi mặt trời ló dạng, Xa Reng hiện lên mờ ảo trong làn sương sớm, ánh nắng len lỏi phủ khắp triền đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa mơ màng, vừa tươi sáng. Đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà bất kỳ du khách nào cũng không muốn bỏ lỡ. Ảnh Trường Sinh
Khi du lịch đồi cỏ Xa Reng, du khách nên giữ gìn vệ sinh, mang đủ nước vì suối xa, đồng thời đi cùng hướng dẫn viên hoặc đơn vị lữ hành để tránh lạc đường và đảm bảo an toàn. Ảnh Trường Sinh
