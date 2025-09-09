[INFOGRAPHIC] Du lịch Quảng Trị qua 4 địa danh trong phim Mưa Đỏ

Vợ chồng Joyce Phạm vừa đăng loạt ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cả hai có với nhau 4 con.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” mang đến nhiều không gian ấn tượng, hứa hẹn là điểm check-in độc đáo cho du khách.
Đồi Suối Bon ở Sơn La rực tím hoa sim, mang đến khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.
Các hoạt động lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc tổ chức không gian mở rộng, tiếp nối kế thừa kết quả nổi bật Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh.
Sapa lọt top 6 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hút khách nhất châu Á, ghi dấu bởi ruộng bậc thang kỳ vĩ, văn hóa bản địa và cảnh sắc bốn mùa.
Tháng 9, Phú Quý chinh phục du khách bằng biển êm, trời trong, ít đông đúc, vừa thích hợp để nghỉ dưỡng, vừa lý tưởng trải nghiệm biển đảo.
Nép mình dưới chân núi Trùng Khánh, làng đá Khuổi Ky hơn 400 năm tuổi mang vẻ đẹp cổ kính, bình yên và đậm đà bản sắc người Tày, níu chân du khách.
Một mình rong ruổi Tây Bắc, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn mùa vàng Sapa – Y Tý, nơi cảnh sắc hoang sơ, bình yên và đầy thử thách trên cung đường.
Hà Nội mùa thu không chỉ quyến rũ bởi lá vàng và không khí se lạnh, mà còn bởi 6 món đặc sản làm du khách mê mẩn ngay từ lần đầu thưởng thức.
Đặc khu Phú Quốc không chỉ có bãi biển đông đúc, mà còn 6 địa điểm ‘ẩn mình’ giúp du khách tạm quên ồn ào, tận hưởng nhịp sống chậm và bình yên.
Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) không chỉ là đỉnh núi cao hơn 3.000m, mà còn là hành trình thử thách, nơi du khách được chạm vào biển mây Tây Bắc.
Tuyên Quang mùa lúa chín hiện lên như tấm thảm vàng óng ánh, từng bậc thang trải dài dưới nắng sớm và lớp sương mỏng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ.
Rừng thông Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt mang đến không gian yên bình giữa phố núi, nơi du khách đi bộ, cắm trại và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Bình Liêu mùa thu khoác áo vàng nắng, hoa lau trắng ngút triền đồi, cung đường mây bồng bềnh và bản làng yên bình đầy mê hoặc.
Không khí se lạnh mùa thu là dịp lý tưởng để cả gia đình cùng rời phố thị, khám phá những điểm đến trong nước vừa đẹp, vừa gắn kết tình thân.
Travel blogger Lan Phương nhận xét mỗi công ty lữ hành có ưu thế riêng, du khách nên cân nhắc lịch trình, thời gian tại vườn hồng và loại hình lưu trú.
Hội An không chỉ níu chân du khách bởi phố cổ cổ kính mà còn bởi những món bánh đặc sản độc đáo, thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống khó quên.
Bản Tà Phình Mộc Châu – chốn mộc mạc, bình yên với hồ nước xanh, trảng cỏ rộng và núi rừng hùng vĩ, trải nghiệm lý tưởng cho người yêu thiên nhiên.
Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.
Cháo canh – món ăn dân dã miền Trung, mỗi vùng một hương vị riêng. Chỉ cần thử một lần, thực khách dễ say mê bởi vị ngọt đậm đà, cay nồng khó quên.
Đà Lạt ban đêm không chỉ có sự náo nhiệt của chợ đêm, mà còn là những khoảnh khắc yên tĩnh, lãng mạn giúp du khách thư giãn trong không gian mộng mơ.