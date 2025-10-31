Hà Nội

Du khách bất ngờ trước sóng biển ở Vũng Tàu có màu xanh lá

Nước biển ở Vũng Tàu chuyển màu xanh là do ảnh hưởng của rêu tảo, và sẽ trở lại bình thường sau vài ngày.

Trường Hân t/h

Chiều 25/10, một du khách đã đăng tải hình ảnh, video sóng biển tại khu vực Bãi Sau (Vũng Tàu) có màu xanh lá cây lên mạng xã hội, khiến nhiều người thắc mắc nguyên nhân, dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận.

Có người cho rằng là do rong rêu tảo biển, nhưng cũng có người cho rằng do ô nhiễm. Một số người cảm thấy e ngại và không dám xuống biển tắm.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu (TPHCM) - cho biết, đây là hiện tượng thường diễn ra hàng năm và không ảnh hưởng sức khỏe của người tắm biển. Không chỉ tại khu vực Bãi Sau (Vũng Tàu) mà cũng xuất hiện ở những nơi khác.

"Đây là hiện tượng do rêu hoặc tảo biển phát triển mạnh trong một khoảng thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến màu của nước. Hiện tượng này chỉ xuất hiện và kéo dài trong khoảng thời gian vài ngày, cao nhất là khoảng 1 tuần sẽ tự mất. Nước biển sẽ trong trở lại', ông Tộ cho biết.

Trong ngày 25/10, vẫn có khá nhiều người dân, du khách tắm biển ở khu vực Bãi Sau. Lực lượng cứu hộ bờ biển luôn ứng trực để bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi trên bãi tắm; đồng thời giải thích cho các du khách khi có thắc mắc về sự đổi màu của nước biển.

Đàn cá heo gần 20 con xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng

Sáng 12/10, hàng chục con cá heo xuất hiện tại vùng biển xã Liên Hương (Lâm Đồng).

Nhiều ngư dân (xã Liên Hương) thấy hơn 20 con cá heo đang bơi lội trên biển, nằm cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau khoảng 1km. Đàn cá heo bơi lội, liên tục ngoi lên, lặn xuống.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, người dân và du khách tại cảng Bãi Vòng bất ngờ chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên biển, kéo dài khoảng 10-15 phút trước khi tan biến.

Sáng 10/10, khoảng 8h10, người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển tại khu vực cảng Bãi Vòng, bầu trời kéo mây đen giăng giăng ở trên biển, kèm theo đó là mưa rào xuất hiện.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc
Cầu vượt biển rung lắc dữ dội do động đất 6,9 độ tại Philippines

Video ghi lại cảnh cây cầu bắc qua eo biển Mactan, miền Trung Philippines, rung lắc dữ dội vì động đất, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Cầu Mactan-Mandaue, bắc qua eo biển Mactan, nối đảo chính Cebu với đảo Mactan ở miền Trung Philippines, đã rung lắc dữ dội tối 30/9 khi một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy toàn bộ phương tiện trên cầu buộc phải dừng lại khi kết cấu chao đảo. Nhiều người đi xe máy bị ngã xuống đường, phải bám vào lan can để giữ thăng bằng. Chấn động kéo dài hơn một phút mới kết thúc.

