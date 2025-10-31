Du khách bất ngờ trước sóng biển ở Vũng Tàu có màu xanh lá

Nước biển ở Vũng Tàu chuyển màu xanh là do ảnh hưởng của rêu tảo, và sẽ trở lại bình thường sau vài ngày.

Chiều 25/10, một du khách đã đăng tải hình ảnh, video sóng biển tại khu vực Bãi Sau (Vũng Tàu) có màu xanh lá cây lên mạng xã hội, khiến nhiều người thắc mắc nguyên nhân, dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận.

Có người cho rằng là do rong rêu tảo biển, nhưng cũng có người cho rằng do ô nhiễm. Một số người cảm thấy e ngại và không dám xuống biển tắm.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu (TPHCM) - cho biết, đây là hiện tượng thường diễn ra hàng năm và không ảnh hưởng sức khỏe của người tắm biển. Không chỉ tại khu vực Bãi Sau (Vũng Tàu) mà cũng xuất hiện ở những nơi khác.

"Đây là hiện tượng do rêu hoặc tảo biển phát triển mạnh trong một khoảng thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến màu của nước. Hiện tượng này chỉ xuất hiện và kéo dài trong khoảng thời gian vài ngày, cao nhất là khoảng 1 tuần sẽ tự mất. Nước biển sẽ trong trở lại', ông Tộ cho biết.

Trong ngày 25/10, vẫn có khá nhiều người dân, du khách tắm biển ở khu vực Bãi Sau. Lực lượng cứu hộ bờ biển luôn ứng trực để bảo đảm an toàn cho du khách vui chơi trên bãi tắm; đồng thời giải thích cho các du khách khi có thắc mắc về sự đổi màu của nước biển.