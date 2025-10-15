Vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, người dân và du khách tại cảng Bãi Vòng bất ngờ chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên biển, kéo dài khoảng 10-15 phút trước khi tan biến.

Sáng 10/10, khoảng 8h10, người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển tại khu vực cảng Bãi Vòng, bầu trời kéo mây đen giăng giăng ở trên biển, kèm theo đó là mưa rào xuất hiện.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc

Cùng lúc này, cảnh tượng lốc xoáy lớn xuất hiện, nhiều người dân và du khách dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc thiên nhiên lạ kỳ này.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết lốc xoáy thường xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển nhanh trên đất liền hoặc trên biển. Lốc xoáy được xem là thiên tai.

Hôm nay 10/10, thời tiết An Giang có các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào (lượng mưa phổ biến từ 10-20mm), dông và đề phòng lốc, sét xảy ra ở khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.