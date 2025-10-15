Hà Nội

Video

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, người dân và du khách tại cảng Bãi Vòng bất ngờ chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên biển, kéo dài khoảng 10-15 phút trước khi tan biến.

Trường Hân t/h

Sáng 10/10, khoảng 8h10, người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển tại khu vực cảng Bãi Vòng, bầu trời kéo mây đen giăng giăng ở trên biển, kèm theo đó là mưa rào xuất hiện.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc

Cùng lúc này, cảnh tượng lốc xoáy lớn xuất hiện, nhiều người dân và du khách dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc thiên nhiên lạ kỳ này.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết lốc xoáy thường xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển nhanh trên đất liền hoặc trên biển. Lốc xoáy được xem là thiên tai.

Hôm nay 10/10, thời tiết An Giang có các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào (lượng mưa phổ biến từ 10-20mm), dông và đề phòng lốc, sét xảy ra ở khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

#vòi rồng Phú Quốc #hiện tượng thiên nhiên #cảng Bãi Vòng #thời tiết biển #du lịch Phú Quốc

Bài liên quan

Video

Vòi rồng tàn phá 24 căn nhà ở Kiên Giang làm sập, tốc mái

Vòi rồng lớn, sức tàn phá mạnh vừa quét qua địa bàn huyện An Minh (Kiên Giang) làm cho nhiều cây xanh đổ ngã và 24 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái.

Theo đó, vào khoảng 17h30 cùng ngày, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến quét qua địa bàn xã Thuận Hòa, huyện An Minh làm sập, tốc mái 24 căn nhà tại các ấp Xẻo Nhàu A, Tân Thạnh Ngọc Thuận, Đông Hưng A và ấp 10 Biển.

Clip được người dân ghi lại

Xem chi tiết

Video

Vòi rồng khổng lồ ở Phú Quốc, cao hàng trăm mét ngoài khơi

Người dân Phú Quốc đã ghi lại được cảnh vòi rồng với cột xoáy cao hàng trăm mét như chiếc ống khổng lồ ngoài biển khơi.

Một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp vừa khiến người dân Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, một vòi rồng với kích thước “khủng” bất ngờ xuất hiện trên vùng biển phường An Thới.

Vòi rồng khổng lồ ở Phú Quốc, cao hàng trăm mét ngoài khơi

Cột xoáy nước cao hàng trăm mét này được ghi nhận cách bờ chỉ vài cây số, xung quanh là nhiều tàu thuyền đang đánh bắt nhưng rất may không gây ra sự cố nào nghiêm trọng.

Từ đất liền, người dân có thể nhìn thấy vòi rồng một cách rõ ràng. Nhiều người đã tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỳ thú này bằng điện thoại. Đây được đánh giá là một trong những lần hiếm hoi vùng biển Phú Quốc chứng kiến vòi rồng với quy mô lớn và hình ảnh rõ nét như vậy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, vào sáng cùng ngày, khu vực phường An Thới xuất hiện nhiều khối mây đen dày đặc – điều kiện thuận lợi để hình thành vòi rồng trên biển.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian gần đây khiến khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như dông, lốc xoáy, và sét khi thời tiết chuyển biến trở nên cao hơn bình thường.

Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh quanh nhà và các tuyến đường lớn; đồng thời kiểm tra, cố định lại các biển quảng cáo, nhằm hạn chế nguy cơ đổ ngã gây thiệt hại về tài sản và an toàn.

Xem chi tiết

