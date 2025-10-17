Hà Nội

Video

Đàn cá heo gần 20 con xuất hiện tại vùng biển Lâm Đồng

Sáng 12/10, hàng chục con cá heo xuất hiện tại vùng biển xã Liên Hương (Lâm Đồng).

Trường Hân t/h

Nhiều ngư dân (xã Liên Hương) thấy hơn 20 con cá heo đang bơi lội trên biển, nằm cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau khoảng 1km. Đàn cá heo bơi lội, liên tục ngoi lên, lặn xuống.

Chị Lưu Thị Yến Phi, cán bộ khu bảo tồn Hòn Cau, cho biết mỗi năm đàn cá heo đều bơi tới đây 1-2 lần và thường vào đầu tháng 5, song năm nay về trễ hơn. Sự xuất hiện của cá heo cho thấy môi trường biển nơi đây sạch và có nguồn thức ăn dồi dào.

Cá heo là loài động vật có vú, thân dài từ 1,2-9,5 m, nặng từ 40 kg đến 10 tấn, thường sống thành đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở các vùng biển nông. Đây là loài thân thiện với con người, có thể được huấn luyện diễn xiếc.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau rộng 12.500 ha, gồm đảo, vùng đệm và vùng phục hồi sinh thái. Riêng đảo Hòn Cau rộng 140 ha, cách đất liền 10 km. Nơi đây rùa biển thường lên đẻ trứng. Lực lượng bảo tồn cùng tình nguyện viên thường xuyên tuần tra trên đảo và vùng biển xung quanh để bảo vệ các loài quý hiếm.

Cả một đàn cá heo xuất hiện tại đảo Phú Quốc

Sáng 15/1, một đàn cá heo xuất hiện trên vùng biển thuộc xã Gành Dầu, TP Phú Quốc với sự chứng kiến của hàng trăm du khách trong và ngoài nước.

Cả một đàn cá heo xuất hiện tại đảo Phú Quốc

Theo ghi nhận, thời điểm đàn cá heo xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/1, địa điểm ở khu vực hòn Thầy Bói, thuộc Bãi Dài, gần khu du lịch Vinpearl Phú Quốc. Bãi Dài từng được bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch, nhưng còn ít người biết tới trên thế giới.

Đàn cá vô tư tung tăng bơi lội “nhảy múa” trên biển với sự hò reo thích thú của du khách. Nhiều người quay video clip chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng đây là điềm lành cho đảo Phú Quốc.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Kiên Giang cho biết, vùng biển xã Gành Dầu có môi trường sống tốt với hệ sinh thái đa dạng. Khu vực này có nhiều loài cá nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn cá heo sinh sống và săn mồi.

Vùng biển Phú Quốc được xem là môi trường lý tưởng để các loài cá quý hiếm như cá heo, Dugong đến sinh sống vì có nguồn thức ăn phong phú. Đối với cá heo, theo các nhà nghiên cứu, chúng di chuyển từ vùng biển ở các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Indonersia và Malaysia về Phú Quốc để sinh sản.
Loài cá heo có màu như gấu trúc với thói quen bơi kỳ lạ

Thiên nhiên có cách riêng để tạo ra những sự kết hợp thú vị, ví dụ như cá heo Commerson. Khác với màu sắc thường thấy, loài vật này có họa tiết đen trắng giống như gấu trúc và thói quen bơi ngửa kỳ lạ.

Loài cá heo có màu như gấu trúc với thói quen bơi kỳ lạ

