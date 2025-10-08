Cầu vượt biển rung lắc dữ dội do động đất 6,9 độ tại Philippines

Video ghi lại cảnh cây cầu bắc qua eo biển Mactan, miền Trung Philippines, rung lắc dữ dội vì động đất, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Cầu Mactan-Mandaue, bắc qua eo biển Mactan, nối đảo chính Cebu với đảo Mactan ở miền Trung Philippines, đã rung lắc dữ dội tối 30/9 khi một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy toàn bộ phương tiện trên cầu buộc phải dừng lại khi kết cấu chao đảo. Nhiều người đi xe máy bị ngã xuống đường, phải bám vào lan can để giữ thăng bằng. Chấn động kéo dài hơn một phút mới kết thúc.

Cầu Mactan - Mandaue rung lắc vì động đất tối 30/9 ở tỉnh Cebu, miền trung Philippines. Video: Philstar

Được biết, cây cầu dài 854 m, rộng 9 m, được đưa vào sử dụng từ năm 1973.

Theo giới chức địa phương, trận động đất trên đã khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, làm ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Tại thành phố duyên hải Bogo, tỉnh Cebu, nơi có khoảng 90.000 dân và cách tâm chấn 19 km về phía đông bắc, nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Chính quyền tỉnh Cebu đã đăng lời kêu gọi trên trang Facebook chính thức về việc huy động các tình nguyện viên y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất.