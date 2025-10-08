Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Cầu vượt biển rung lắc dữ dội do động đất 6,9 độ tại Philippines

Video ghi lại cảnh cây cầu bắc qua eo biển Mactan, miền Trung Philippines, rung lắc dữ dội vì động đất, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Trường Hân t/h

Cầu Mactan-Mandaue, bắc qua eo biển Mactan, nối đảo chính Cebu với đảo Mactan ở miền Trung Philippines, đã rung lắc dữ dội tối 30/9 khi một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy toàn bộ phương tiện trên cầu buộc phải dừng lại khi kết cấu chao đảo. Nhiều người đi xe máy bị ngã xuống đường, phải bám vào lan can để giữ thăng bằng. Chấn động kéo dài hơn một phút mới kết thúc.

Cầu Mactan - Mandaue rung lắc vì động đất tối 30/9 ở tỉnh Cebu, miền trung Philippines. Video: Philstar

Được biết, cây cầu dài 854 m, rộng 9 m, được đưa vào sử dụng từ năm 1973.

Theo giới chức địa phương, trận động đất trên đã khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, làm ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Tại thành phố duyên hải Bogo, tỉnh Cebu, nơi có khoảng 90.000 dân và cách tâm chấn 19 km về phía đông bắc, nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trận động đất tối 30/9 đã làm sập nhiều nhà cửa, khiến ít nhất 69 người chết và hơn 150 người bị thương. Nhiều nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại Bogo, thành phố duyên hải có dân số khoảng 90.000 người ở tỉnh Cebu, cách tâm chấn khoảng 19 km về phía đông bắc.

Chính quyền tỉnh Cebu đã đăng lời kêu gọi trên trang Facebook chính thức về việc huy động các tình nguyện viên y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất.

#động đất Philippines #cầu vượt biển #Mactan #rung lắc cầu #động đất 6 #9 độ

Bài liên quan

Thế giới

Cảnh tan hoang sau thảm họa động đất ở Philippines

Số người tử vong vì thảm họa động đất ở Philippines dự kiến còn gia tăng.

phi1.png
Theo Inquirer, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 30/9 đã làm rung chuyển miền trung Philippines. Hơn 900 dư chấn xảy ra sau đó, song chỉ 7 dư chấn cảm nhận được. Ảnh: Inquirer/FB.
phi2.png
Tính đến tối 1/10, ít nhất 69 người được xác định đã thiệt mạng và 147 người khác bị thương trong cơn địa chấn kinh hoàng này. Ảnh: EPA.
Xem chi tiết

Giải trí

Dương Ngọc Ánh lên tiếng về trận động đất giữa lúc cuộc thi hoa hậu diễn ra

Dương Ngọc Ánh vừa chia sẻ về vụ động đất 6,9 độ làm gián đoạn đêm gala của cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025 tại Cebu (Philippines).

Theo GMA News Online, vào tối ngày 30/9 tại Cebu (Philippines), khi người dẫn chương trình đang phát biểu bế mạc đêm gala của cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025 - Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025, một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra.

Theo Washington Post, trận động đất khiến trần của căn phòng bị sập và các mảnh vỡ của đèn chùm rơi xuống, thí sinh và khách tham dự hoảng loạn phải tìm nơi trú ẩn. Đại diện Bỉ - Jana Janssen đã bị thương sau khi ngã khỏi sàn diễn.

Xem chi tiết

Thế giới

Thương vong mới nhất trong thảm họa động đất ở Philippines

Trận động đất mạnh ở Cebu, Philippines, đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng.

Theo Inquirer, Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết, tính đến trưa ngày 1/10, 61 người được báo cáo đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh vừa qua ở Philippines.

Trước đó, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ngoài khơi Cebu vào khoảng 21h59 tối 30/9, với tâm chấn nằm ở độ sâu 5 km, cách thành phố Bogo 21 km về phía đông bắc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới