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Kinh doanh - Địa ốc

Bộ Công Thương yêu cầu tuyệt đối không "găm" xăng dầu

Bộ Công thương yêu cầu tăng cường bảo đảm nguồn cung được đưa ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu những tháng gần đây biến động mạnh.

Khánh Hoài (T/H)

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất xăng dầu tăng cường bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong quý IV.

Theo Bộ Công Thương, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khiến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thế giới khó dự báo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quân đội nhân dân.

Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm đúng số lượng, chủng loại và kế hoạch theo từng quý.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải chủ động dự báo thị trường, xây dựng phương án ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung từ cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu. Việc dự trữ xăng dầu phải thực hiện đúng quy định, đặc biệt bảo đảm đủ dầu diesel cho thị trường trong mọi tình huống.

Các doanh nghiệp được yêu cầu nhập khẩu theo kế hoạch, đồng thời khẩn trương mua sản phẩm của hai nhà máy lọc dầu trong nước theo lịch giao hàng và hợp đồng đã ký.

Các thương nhân đầu mối cũng phải tiếp tục mở rộng nguồn nhập khẩu, xây dựng phương án mua hàng phù hợp để chủ động nguồn cung trong những tháng cuối năm.

Với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cơ quan quản lý yêu cầu có giải pháp bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định; kế hoạch sản xuất phải bám sát diễn biến thị trường và nhu cầu trong nước.

Hai nhà máy phải phối hợp với các thương nhân đầu mối để bảo đảm tiến độ giao hàng trong quý IV theo kế hoạch và hợp đồng. Trường hợp dừng vận hành để bảo trì, bảo dưỡng hoặc xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản lượng, doanh nghiệp phải báo cáo ngay cơ quan quản lý để có phương án xử lý.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân đầu mối tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.

Trong mọi tình huống, doanh nghiệp phải cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, bảo đảm hoạt động bán xăng dầu được duy trì thường xuyên.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, tình hình nhập khẩu, việc mua hàng từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, cũng như dự trữ và lưu thông xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Công thương cũng yêu cầu tăng cường bảo đảm nguồn cung được đưa ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu những tháng gần đây biến động mạnh do tác động của xung đột tại Trung Đông và những bất ổn về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại kỳ điều hành ngày 1/10, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh lên 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít; xăng E10 RON95-III lên 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít; dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.

Ở khâu bán lẻ, một số doanh nghiệp phản ánh mức chiết khấu hiện chỉ khoảng 100-200 đồng/lít, trong khi riêng chi phí vận chuyển có thể từ 150-300 đồng/lít tùy khu vực. Chiết khấu thấp kéo dài khiến nhiều cửa hàng chịu áp lực lớn về chi phí vận hành.

>>> Xem thêm video: Hà Nội lên phương án hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ. Nguồn: VTV.
#Bộ Công Thương #xăng dầu #giá xăng dầu

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