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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường dụng cụ chăm sóc tóc cao cấp bùng nổ xu hướng xa xỉ hóa

Sự thay đổi trong nhận thức về sức khỏe da đầu đang biến các dụng cụ chăm sóc tóc thông thường thành những sản phẩm xa xỉ được săn đón trên toàn cầu.

Bảo Châu

Nhiều năm qua, sở hữu mái tóc bồng bềnh chuẩn salon vốn được xem là "đặc quyền" của các chuyên gia nhờ kỹ thuật phối hợp phức tạp giữa máy sấy và lược tròn. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ từ chiếc máy sấy công nghiệp ra đời năm 1890 đến các dòng máy tạo kiểu đa năng hiện đại đang dần thu hẹp khoảng cách này.

Người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng đầu tư vào các dòng dụng cụ cao cấp làm từ vật liệu bền vững như cellulose acetate, tích hợp công nghệ kiểm soát luồng khí thông minh để tối ưu hiệu quả tạo kiểu và bảo vệ sức khỏe da đầu.

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(Ảnh: RUSSH)

Lược chải tóc cao cấp trở thành biểu tượng địa vị mới

Lược chải đầu - từ một vật dụng vệ sinh cá nhân cơ bản đang chuyển mình thành loại mặt hàng xa xỉ được săn đón trên các nền tảng mạng xã hội. Theo báo cáo từ tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor, xu hướng "skinification" (áp dụng các nguyên tắc chăm sóc da vào quy trình chăm sóc tóc) đang kích thích mạnh mẽ nhu cầu về các loại lược cao cấp và thiết bị massage da đầu. Euromonitor dự báo quy mô sản lượng bán lẻ của thị trường thiết bị chăm sóc tóc toàn cầu sẽ tăng 2,3%, đạt mốc 377,9 triệu đơn vị vào năm 2026.

Sự phân hóa thị trường thể hiện rõ khi các dòng lược từ những thương hiệu như Crown Affair, Oribe hay ReFa ghi nhận mức giá niêm yết vượt mốc 100 USD. Đáng chú ý, thương hiệu Mason Pearson đang ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ từ nhóm người tiêu dùng trẻ thuộc thế hệ Z. Theo Đại diện Mason Pearson, bà Bea Morrison, dù không triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tiếp trên TikTok, các video mở hộp sản phẩm có giá lên tới 386 bảng Anh của hãng tại bách hóa Harrods vẫn thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa doanh thu hai năm tài chính gần nhất đạt mức kỷ lục trong lịch sử thương hiệu.

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Các dòng lược từ những thương hiệu như Crown Affair, Oribe hay ReFa ghi nhận mức giá niêm yết vượt mốc 100 USD. (Ảnh: Crown Affair)

Bên cạnh yếu tố công nghệ, quy trình chăm sóc tóc hàng ngày đang dần biến thành một phương pháp mới trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Các nội dung video chải tóc dài kích hoạt hiệu ứng ASMR trên YouTube và TikTok đang thu hút hàng triệu lượt xem từ những người trẻ tìm kiếm trải nghiệm thư giãn.

Tiềm năng tăng trưởng tại thị trường Việt Nam

Sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng toàn cầu đang phản ánh rõ nét tại thị trường Việt Nam. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, thói quen chăm sóc tóc của người tiêu dùng đã có sự thay đổi rõ rệt, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, hấp dầu, nhóm khách hàng trẻ bắt đầu đầu tư mạnh tay vào các thiết bị tạo kiểu cao cấp như Dyson, Panasonic hay các dòng lược gỡ rối chuyên dụng đến từ Mason Pearson, Tangle Teezer và ReFa.

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Tại Việt Nam, nhóm khách hàng trẻ bắt đầu đầu tư mạnh tay vào các thiết bị tạo kiểu cao cấp như Dyson, Panasonic. (Ảnh: Dyson)

Sự gia tăng của các chuỗi bán lẻ mỹ phẩm cao cấp và kênh phân phối chính hãng đã giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với các dụng cụ chăm sóc tóc xa xỉ. Bên cạnh đó, trào lưu làm đẹp có cơ sở khoa học cũng thúc đẩy các salon tóc cao cấp tại Việt Nam đưa thiết bị phân tích da đầu và các dòng lược trị liệu vào quy trình phục vụ khách hàng.

Thị trường Việt Nam được đánh giá là dư địa phát triển tiềm năng cho các thương hiệu dụng cụ làm tóc phân khúc xa xỉ và công nghệ cao trong giai đoạn tới, khi người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi trả cho các giải pháp bảo vệ sức khỏe tóc từ gốc.

Mời quý độc giả xem video: Thâm nhập cơ sở điều trị bệnh lý về tóc hoạt động chui/ Nguồn: VTV24
#dụng cụ làm tóc #thị trường Việt Nam #lược cao cấp #công nghệ chăm sóc tóc #thương hiệu cao cấp #xu hướng làm đẹp

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