Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đồng Tháp: Hoàng Thành trúng thầu xây lắp Trường THCS Phú Nhuận, hơn 13 tỷ

Công ty Hoàng Thành vượt hai đối thủ, trúng gói thầu xây lắpTrường THCS Phú Nhuận với giá hơn 13 tỷ, tiết kiệm hơn 870 triệu đồng ngân sách.

Hữu Thông
picture1.png
Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận

Ngày 20/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (BQLDAKV3) – chủ đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận – ban hành Quyết định số 682/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành được công bố là nhà thầu trúng thầu.

Quyết định do ông Lê Quang Thạch, Phó Giám đốc BQLDAKV3 ký, căn cứ trên Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) số 01/BC-TCG ngày 6/10/2025 của Tổ chuyên gia và các văn bản pháp lý liên quan. Trong đó có Quyết định phê duyệt dự án số 3676/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 192/QĐ-BQLDAKV3 ngày 10/9/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư.

Gói thầu số 1 là hạng mục quan trọng nhất của dự án Trường THCS Phú Nhuận, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói.
Giá gói thầu được phê duyệt là 14,087 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày kể từ khi có hiệu lực.

Theo biên bản mở thầu, buổi mở hồ sơ diễn ra lúc 9 giờ ngày 27/9/2025, thu hút ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, gồm:

1. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành

2. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ

3. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Ban

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia, Công ty Thiên Ban bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật, do thiếu các nội dung trọng yếu trong hồ sơ, gồm:

Không có giải pháp thi công trong mùa mưa, lũ; Thiếu quy trình phối hợp và trách nhiệm giữa các bên liên quan (giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động...); Không trình bày biện pháp thi công và phòng chống xâm nhập mặn.

Hai nhà thầu còn lại – Hoàng Thành và Thế Vũ – đáp ứng đầy đủ tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau khi đánh giá tài chính, Hoàng Thành được xếp hạng thứ nhất với giá dự thầu sau giảm giá là 13,806 tỷ đồng, trong khi Thế Vũ chào 14,065 tỷ đồng.
Trên cơ sở hiệu chỉnh sai lệch và sửa lỗi số học, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá 13,215 tỷ đồng.

kq-2-t.png
Một phần quyết định số 682/QĐ-BQLDAKV3 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 .

So với giá gói thầu được duyệt 14,087 tỳ đồng, kết quả này giúp tiết kiệm 872,040 triệu đồng, tương đương 6,19%, cho ngân sách địa phương.
Đại diện BQLDAKV3 cho biết, quá trình đánh giá, thẩm định được tiến hành đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Sau khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực, nhà thầu Hoàng Thành sẽ triển khai thi công trong quý IV/2025.
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của huyện, được kỳ vọng đạt chuẩn về quy mô và chất lượng, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tại địa phương.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kịp thời thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong công tác quản lý đầu tư công, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và minh bạch trong thực hiện dự án.

Công ty TNHH xây dựng Hoàng Thành có địa chỉ tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp, do bà Nguyễn Thị kim Hoàng làm đại diện pháp luật.

Từ tháng 3/2015 đến nay, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Thành đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 27 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 236 tỷ đồng (bao gồm liên danh).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Thành đã tham gia 7 gói thầu, trúng 3 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 31 tỷ đồng, gồm: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (đã nêu trên); Gói thầu Xây lắp Cải tạo khu đất và Trụ sở làm việc phòng Kinh tế (cũ), giá trúng thầu 2,862 tỷ đồng; Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Phan Văn Cẩm, giá trúng thầu 15,612 tỷ đồng.

#Dự án xây dựng trường học #Chọn nhà thầu công khai minh bạch #Tiết kiệm ngân sách đầu tư #Quy trình đấu thầu trong nước #Phát triển giáo dục địa phương #Công ty xây dựng Hoàng Thành

Bài liên quan

Bạn đọc

Vì sao Công ty Phát Tài thắng thầu đậm tại xổ số Đồng Tháp?

Công ty cổ phần Phát Tài duy trì chuỗi trúng thầu in vé số truyền thống tại Đồng Tháp từ 2022 đến nay, phản ánh năng lực ổn định nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cạnh tranh...

2025-10-06-miennam-dongthap.jpg
Ảnh mang tính chất minh họa

Trong lĩnh vực in vé số truyền thống, việc một doanh nghiệp trúng thầu nhiều năm liền cùng một chủ đầu tư luôn là hiện tượng đáng chú ý. Trường hợp của Công ty Cổ phần Phát Tài tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đồng Tháp là ví dụ điển hình, khi nhà thầu này vừa tiếp tục thắng gói thầu in vé số truyền thống năm 2026, nối dài chuỗi “toàn thắng” liên tiếp trong nhiều năm tại địa phương này.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Vĩnh Long: Hơn 16,8 tỷ đồng mua thiết bị dạy học về tay Công ty Nam Phương

Công ty Nam Phương vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phê duyệt trúng 2 gói thầu thiết bị dạy học trị giá hơn 16,8 tỷ đồng...

Theo các quyết định được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Một thành viên Nam Phương (Công ty Nam Phương) đã trúng liên tiếp hai gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (giai đoạn 1), trên địa bàn huyện Tiểu Cần".

Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long - bà La Thị Thúy đã ký ban hành hai quyết định:

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Toàn Thành trúng gói xây dựng trường học hơn 7,8 tỷ đồng

Công ty Toàn Thành vừa được công bố trúng thầu cải tạo, sửa chữa trường học hơn 7,8 tỷ đồng, sau quá trình cạnh tranh giữa 7 nhà thầu.

tam-nong.jpg
Trường THPT Tam Nông là 1 trong 3 ngôi trường được cải tạo, sửa chữa.

Ngày 16/7/2025, Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp đã có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Đồng Tháp – đơn vị chủ đầu tư. Báo cáo nêu rõ quy trình, kết quả chấm thầu cũng như kiến nghị bước tiếp theo để làm căn cứ cho quyết định phê duyệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới