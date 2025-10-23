Đồng Tháp: Hoàng Thành trúng thầu xây lắp Trường THCS Phú Nhuận, hơn 13 tỷ

Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận

Ngày 20/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (BQLDAKV3) – chủ đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận – ban hành Quyết định số 682/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành được công bố là nhà thầu trúng thầu.

Quyết định do ông Lê Quang Thạch, Phó Giám đốc BQLDAKV3 ký, căn cứ trên Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) số 01/BC-TCG ngày 6/10/2025 của Tổ chuyên gia và các văn bản pháp lý liên quan. Trong đó có Quyết định phê duyệt dự án số 3676/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 192/QĐ-BQLDAKV3 ngày 10/9/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư.

Gói thầu số 1 là hạng mục quan trọng nhất của dự án Trường THCS Phú Nhuận, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói.

Giá gói thầu được phê duyệt là 14,087 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày kể từ khi có hiệu lực.

Theo biên bản mở thầu, buổi mở hồ sơ diễn ra lúc 9 giờ ngày 27/9/2025, thu hút ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, gồm:

1. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành

2. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ

3. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Ban

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia, Công ty Thiên Ban bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật, do thiếu các nội dung trọng yếu trong hồ sơ, gồm:

Không có giải pháp thi công trong mùa mưa, lũ; Thiếu quy trình phối hợp và trách nhiệm giữa các bên liên quan (giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động...); Không trình bày biện pháp thi công và phòng chống xâm nhập mặn.

Hai nhà thầu còn lại – Hoàng Thành và Thế Vũ – đáp ứng đầy đủ tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau khi đánh giá tài chính, Hoàng Thành được xếp hạng thứ nhất với giá dự thầu sau giảm giá là 13,806 tỷ đồng, trong khi Thế Vũ chào 14,065 tỷ đồng.

Trên cơ sở hiệu chỉnh sai lệch và sửa lỗi số học, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá 13,215 tỷ đồng.

Một phần quyết định số 682/QĐ-BQLDAKV3 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 .

So với giá gói thầu được duyệt 14,087 tỳ đồng, kết quả này giúp tiết kiệm 872,040 triệu đồng, tương đương 6,19%, cho ngân sách địa phương.

Đại diện BQLDAKV3 cho biết, quá trình đánh giá, thẩm định được tiến hành đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Sau khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực, nhà thầu Hoàng Thành sẽ triển khai thi công trong quý IV/2025.

Thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của huyện, được kỳ vọng đạt chuẩn về quy mô và chất lượng, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tại địa phương.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kịp thời thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong công tác quản lý đầu tư công, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và minh bạch trong thực hiện dự án.