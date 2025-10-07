Việt Úc trúng gói thầu xử lý rác y tế hơn 5,6 tỷ đồng tại BV Đại học Y Dược TP HCM

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc trúng gói thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại, dược phẩm không chứa thành phần gây độc tế bào tại bệnh viện giai đoạn 2025 – 2027 trị giá hơn 5,680 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, giành gói thầu

Ngày 30/9/2025, Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ký Quyết định số 2866/QĐ-BVĐHYD, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại, dược phẩm không chứa thành phần gây độc tế bào tại bệnh viện giai đoạn 2025 – 2027. Đây là một trong những gói thầu quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn môi trường và quản lý chất thải y tế.

Theo quyết định, giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là hơn 7,408 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng với loại hợp đồng đơn giá cố định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 26 tháng, trong đó thời gian thực hiện gói thầu được quy định là 25 tháng.

Một phần Quyết định số 2866/QĐ-BVĐHYD do ông Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ký phê duyệt.

Gói thầu được mở lúc 15 giờ 02 phút ngày 21/8/2025, thu hút ba nhà thầu tham gia cạnh tranh. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc đã được công bố trúng thầu với giá trúng 5,680 tỷ đồng, thấp hơn gần 1,8 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt.

Ngoài Việt Úc, hai nhà thầu khác tham gia nhưng không được lựa chọn do xếp hạng thấp hơn. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học - Công nghệ - Môi trường Biwase dự thầu với giá hơn 6,8 tỷ đồng, xếp hạng 2. Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Mộc An Châu đưa ra giá dự thầu hơn 7,3 tỷ đồng, xếp hạng 3.

Kết quả đánh giá cho thấy nhà thầu Việt Úc đáp ứng tốt hơn cả về kỹ thuật và giá dự thầu, từ đó giành quyền thực hiện gói dịch vụ trong gần 2 năm rưỡi.

Trong bối cảnh lượng chất thải y tế ngày càng tăng tại các bệnh viện tuyến trung ương, kết quả trúng thầu của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường, đồng thời khẳng định nỗ lực của bệnh viện trong việc minh bạch và hiệu quả hóa công tác đấu thầu.

Năng lực Công ty Việt Úc ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc có địa chỉ tại phường Phú Thọ Hòa, TP HCM do ông Nguyễn Ngọc Châu làm đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến nay, đơn vị tham gia 332 gói thầu, trúng 160 gói, trượt 143 gói, 11 gói chưa có kết quả, 18 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 284,780 tỷ đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu trong vai trò độc lập 279,118 tỷ đồng, còn lại là 5,661 tỷ đồng trúng thầu trong vai trò liên danh).

Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tham gia 50 gói thầu, trúng 22 gói, điển hình như:

Gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2025, do Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Công ty Việt Úc đã vượt qua Công ty cổ phần công nghệ An Huy, trúng thầu với giá 6,406 tỷ đồng (giá gói thầu 7,839 tỷ đồng).

Gói thầu Nạo vét kênh, rạch thuộc dự án Công tác Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025 (Đợt 1), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư. Gói thầu này, Công ty Việt Úc đã vượt qua Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công Ích huyện Hóc Môn, trúng thầu với giá 3,469 tỷ đồng (giá gói thầu 3,996 tỷ đồng)…