An Giang: Công ty Đức Phát Long Xuyên trúng thầu thi công lộ 15 hơn 7,3 tỷ

Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Việc triển khai các dự án hạ tầng cơ sở không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn gắn liền với công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại cấp cơ sở. Tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, dự án nâng cấp mở rộng tuyến lộ 15 (đoạn từ Cầu Núi Trọi - Đường tỉnh 947) tại ấp Phú Hiệp vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp cốt lõi.
Theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND xã Tây Phú, dự án nói trên được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 10.080.321.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định từ nguồn vốn ngân sách xã (vốn đầu tư công) thuộc danh mục chi đầu tư phát triển. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông địa phương, cải thiện an toàn vận tải và tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Trong cơ cấu các hạng mục, Gói thầu số 08 Thi công xây dựng hạng mục đường giao thông (mã số TBMT: IB2600115019-00) là gói thầu xây lắp chính. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 7.374.615.000 đồng, tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Chủ đầu tư dự án là Phòng Kinh tế xã Tây Phú.
Biên bản mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 04 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Danh sách các đơn vị tham gia gồm: Công ty TNHH Thành Rọi, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Phát, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng DTA, và Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên.
Sau quá trình mở thầu, việc đánh giá hồ sơ được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Ân. Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT do đơn vị tư vấn lập ngày 17/04/2026, các hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Thành Rọi, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Phát và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng DTA lần lượt không vượt qua các bước đánh giá do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về năng lực kinh nghiệm đối với hợp đồng tương tự quy định trong hồ sơ mời thầu.
Đến ngày 24/04/2026, Phòng Kinh tế xã Tây Phú đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 173/QĐ-PKT. Theo quyết định do Trưởng phòng Phòng Kinh tế ký ban hành, đơn vị trúng thầu chính thức là Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên. Doanh nghiệp có mã số thuế là 1601888053, đặt trụ sở chính tại số 336/14, Khóm Tây Khánh 2, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên được phê duyệt ở mức 7.304.033.000 đồng (giá trị làm tròn theo quyết định phê duyệt dựa trên kết quả giảm giá từ hệ thống). So với giá dự toán ban đầu của gói thầu là 7.374.615.000 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu tại gói thầu này đạt khoảng 70.582.000 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,95%.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Để hoạt động đấu thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu, điều kiện và trách nhiệm của các bên liên quan, cụ thể:
1. Mục tiêu tối thượng của hoạt động đấu thầu
Theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động lựa chọn nhà thầu phải hướng tới mục tiêu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong đấu thầu qua mạng
Về quyền phát hành và đăng tải thông tin: Theo điểm mới tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trách nhiệm đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu (bao gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu...) hoàn toàn thuộc về Chủ đầu tư. Đồng thời, quyền phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) và hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cũng được chuyển giao trực tiếp cho Chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Về tính khách quan trong đánh giá hồ sơ: Theo các biện pháp thi hành tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong quá trình đánh giá E-HSDT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn có trách nhiệm bảo đảm tính trung thực, khách quan; không được đưa vào hồ sơ mời thầu các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
3. Quy định về việc bảo đảm hiệu quả kinh tế
Đối với các gói thầu thực hiện dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, việc tổ chức đánh giá hồ sơ phải được thực hiện chặt chẽ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính quy định tại E-HSMT. Pháp luật về đấu thầu khuyến khích các nhà thầu tối ưu hóa năng lực, công nghệ để đưa ra giá dự thầu cạnh tranh, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao nhất cho dòng vốn đầu tư công của Nhà nước.