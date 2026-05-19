An Giang: Công ty Đức Phát Long Xuyên trúng thầu thi công lộ 15 hơn 7,3 tỷ

Gói thầu thi công lộ 15 hơn 7,3 tỷ đồng tại xã Tây Phú đã tìm được nhà thầu trúng với giá trúng thầu phê duyệt bám sát nút giá dự toán gói thầu.

Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Việc triển khai các dự án hạ tầng cơ sở không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn gắn liền với công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại cấp cơ sở. Tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, dự án nâng cấp mở rộng tuyến lộ 15 (đoạn từ Cầu Núi Trọi - Đường tỉnh 947) tại ấp Phú Hiệp vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp cốt lõi.

Theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND xã Tây Phú, dự án nói trên được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 10.080.321.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định từ nguồn vốn ngân sách xã (vốn đầu tư công) thuộc danh mục chi đầu tư phát triển. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông địa phương, cải thiện an toàn vận tải và tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong cơ cấu các hạng mục, Gói thầu số 08 Thi công xây dựng hạng mục đường giao thông (mã số TBMT: IB2600115019-00) là gói thầu xây lắp chính. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 7.374.615.000 đồng, tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Chủ đầu tư dự án là Phòng Kinh tế xã Tây Phú.

Biên bản mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 04 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Danh sách các đơn vị tham gia gồm: Công ty TNHH Thành Rọi, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Phát, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng DTA, và Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên.

Sau quá trình mở thầu, việc đánh giá hồ sơ được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Ân. Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT do đơn vị tư vấn lập ngày 17/04/2026, các hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Thành Rọi, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Phát và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng DTA lần lượt không vượt qua các bước đánh giá do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về năng lực kinh nghiệm đối với hợp đồng tương tự quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đến ngày 24/04/2026, Phòng Kinh tế xã Tây Phú đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 173/QĐ-PKT. Theo quyết định do Trưởng phòng Phòng Kinh tế ký ban hành, đơn vị trúng thầu chính thức là Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên. Doanh nghiệp có mã số thuế là 1601888053, đặt trụ sở chính tại số 336/14, Khóm Tây Khánh 2, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên được phê duyệt ở mức 7.304.033.000 đồng (giá trị làm tròn theo quyết định phê duyệt dựa trên kết quả giảm giá từ hệ thống). So với giá dự toán ban đầu của gói thầu là 7.374.615.000 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu tại gói thầu này đạt khoảng 70.582.000 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,95%.