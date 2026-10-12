Lật thuyền ngoài khơi Djibouti, hơn 130 người di cư thiệt mạng

Ít nhất 139 người di cư, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển Djibouti.

AP dẫn thông tin từ Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) ngày 11/10 cho biết, hơn 300 người di cư đã lên thuyền vào tối 8/10 và con thuyền chìm ở ngoài khơi Djibouti ngay sau đó "chủ yếu là do quá tải".

"Ít nhất 139 người, trong đó có cả trẻ em, đã thiệt mạng. Đây là số người đã được chính quyền Djibouti an táng", ông Alexandre Coissac, Trưởng phái đoàn IOM tại Djibouti, nói với AP qua điện thoại.

Bức ảnh ngày 11/10/2026 cho thấy một chiếc thuyền bị lật úp gần Guhere, phía Bắc Obock, Djibouti. Ảnh: Alexandre Coissac/IOM/AP.

Các nhà chức trách đã đưa những người di cư sống sót đến trung tâm cứu hộ của IOM ở Obock, nơi họ được hỗ trợ y tế và tâm lý.

“Họ đều đang trong trạng thái sốc. Tôi đã cố gắng nói chuyện với một số người trong số họ nhưng rất khó", ông Coissac nói thêm.

IOM cho biết thêm, chiếc thuyền đang trên đường từ Djibouti đến Yemen thì bị lật. Hơn 80 người sống sót, tất cả đều là công dân Ethiopia.

IOM cảnh báo số người tử vong có thể tăng lên. Ít nhất 84 người vẫn mất tích.

Một số vật dụng cá nhân có thể thuộc về những người di cư, bao gồm cả giày dép, được nhìn thấy trên một bãi biển trong một video do IOM chia sẻ. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong bối cảnh lo ngại về những người mất tích ngày càng gia tăng.

Theo tuyên bố của IOM, hàng chục nghìn người di cư từ vùng Sừng châu Phi đi qua Djibouti và eo biển Bab el-Mandeb mỗi năm để đến các quốc gia vùng Vịnh với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn.

"Thảm kịch này là lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt dọc theo hành lang di cư này khi họ tìm kiếm cơ hội kinh tế”, ông Coissac nhấn mạnh.

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